Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашади

·0·Техно
Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашади

Россия молия бозорида рақамли тўловлар тизимини соддалаштириш ва банклар ўртасидаги рақобатни кучайтириш мақсадида янги тартиб ўрнатилмоқда. Жорий йилнинг 1-сентябридан бошлаб мамлакатдаги барча савдо нуқталари ва умумий овқатланиш масканларида нақд пулсиз ҳисоб-китоблар учун ягона универсал QR-код тизими ишга тушади. Ушбу янгиликни кўзда тутувчи тегишли федерал қонун аллақачон имзоланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Россия дўконлари ва кафеларининг касса аппаратлари ёнида турли банкларга тегишли бир нечта QR-кодларни кўриш мумкин. Бу ҳолат харидорлар учун ноқулайлик туғдириб, улар ўз банк иловасига мос келадиган кодни қўлда қидиришларига тўғри келмоқда. Янги тизим эса ушбу жараённи максимал даражада оптималлаштиради.

Ягона оператор ва техник қулайликлар

Янги тизимнинг оператори сифатида Миллий тўлов карталари тизими (NSPK) белгиланди. ixbt.com нашри хабарига кўра, эндиликда харидорга пештахтадаги ягона кодни сканерлаш кифоя қилади. Шундан сўнг фойдаланувчи ўз смартфони экранида тўловни амалга оширмоқчи бўлган банкни танлаш имкониятига эга бўлади. Бу эса вақтни тежаш билан бирга, чалкашликларнинг олдини олади.

Давлат Думаси вакили Александр Деминнинг таъкидлашича, универсал QR-коднинг жорий этилиши нафақат фуқаролар учун қулайлик яратади, балки эквайринг бозорида банклар ўртасидаги рақобатни ҳам янги босқичга олиб чиқади. Бу эса хизмат кўрсатиш сифатини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Тадбиркорлар ва бозор учун афзалликлар

Янги тартиб кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун ҳам қатор имтиёзларни тақдим этади. Тадбиркорлар энди фақат битта тўлов провайдерига боғланиб қолмайди, бу эса молиявий харажатларни камайтириш ва тизимни янада мослашувчан қилиш имконини беради. Шунингдек, турли банк тизимларини алоҳида-алоҳида интеграция қилиш зарурати қолмайди.

Ўзбекистон молия бозорида ҳам сўнгги йилларда QR-код орқали тўловлар оммалашиб бормоқда. Россиядаги ушбу тажриба минтақавий миқёсда рақамли тўловлар инфратузилмасини такомиллаштириш борасида муҳим намуна бўлиши мумкин. Зеро, тўлов тизимларининг унификация қилиниши нафақат ички бозорни, балки трансчегаравий ҳисоб-китобларни ҳам осонлаштиришга хизмат қилади.

РоссияҚР-кодТехнологияБанкТўлов Тизими
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиElon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 16:29SpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиSpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиБугун, 15:53Ugreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиUgreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиБугун, 15:25Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Бугун, 14:50ChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаБугун, 14:23NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиNASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди