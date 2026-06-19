Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашади
Россия молия бозорида рақамли тўловлар тизимини соддалаштириш ва банклар ўртасидаги рақобатни кучайтириш мақсадида янги тартиб ўрнатилмоқда. Жорий йилнинг 1-сентябридан бошлаб мамлакатдаги барча савдо нуқталари ва умумий овқатланиш масканларида нақд пулсиз ҳисоб-китоблар учун ягона универсал QR-код тизими ишга тушади. Ушбу янгиликни кўзда тутувчи тегишли федерал қонун аллақачон имзоланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Россия дўконлари ва кафеларининг касса аппаратлари ёнида турли банкларга тегишли бир нечта QR-кодларни кўриш мумкин. Бу ҳолат харидорлар учун ноқулайлик туғдириб, улар ўз банк иловасига мос келадиган кодни қўлда қидиришларига тўғри келмоқда. Янги тизим эса ушбу жараённи максимал даражада оптималлаштиради.
Ягона оператор ва техник қулайликларЯнги тизимнинг оператори сифатида Миллий тўлов карталари тизими (NSPK) белгиланди. ixbt.com нашри хабарига кўра, эндиликда харидорга пештахтадаги ягона кодни сканерлаш кифоя қилади. Шундан сўнг фойдаланувчи ўз смартфони экранида тўловни амалга оширмоқчи бўлган банкни танлаш имкониятига эга бўлади. Бу эса вақтни тежаш билан бирга, чалкашликларнинг олдини олади.
Давлат Думаси вакили Александр Деминнинг таъкидлашича, универсал QR-коднинг жорий этилиши нафақат фуқаролар учун қулайлик яратади, балки эквайринг бозорида банклар ўртасидаги рақобатни ҳам янги босқичга олиб чиқади. Бу эса хизмат кўрсатиш сифатини оширишга хизмат қилиши кутилмоқда.
Тадбиркорлар ва бозор учун афзалликларЯнги тартиб кичик ва ўрта бизнес вакиллари учун ҳам қатор имтиёзларни тақдим этади. Тадбиркорлар энди фақат битта тўлов провайдерига боғланиб қолмайди, бу эса молиявий харажатларни камайтириш ва тизимни янада мослашувчан қилиш имконини беради. Шунингдек, турли банк тизимларини алоҳида-алоҳида интеграция қилиш зарурати қолмайди.
Ўзбекистон молия бозорида ҳам сўнгги йилларда QR-код орқали тўловлар оммалашиб бормоқда. Россиядаги ушбу тажриба минтақавий миқёсда рақамли тўловлар инфратузилмасини такомиллаштириш борасида муҳим намуна бўлиши мумкин. Зеро, тўлов тизимларининг унификация қилиниши нафақат ички бозорни, балки трансчегаравий ҳисоб-китобларни ҳам осонлаштиришга хизмат қилади.
…