Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкин
Европа Иттифоқи Хитойда ишлаб чиқарилган электромобиллардан сўнг, эндиликда ушбу мамлакатдан келтириладиган тишли гибрид (PHEV) автомобилларига нисбатан ҳам юқори божхона тўловларини жорий этиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу қадам минтақадаги маҳаллий автосаноатни ҳимоя қилиш ва Хитойнинг арзон технологиялари экспансиясини жиловлашга қаратилган навбатдаги стратегик қарор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Германиянинг Ҳанделсблатт нашри хабарига кўра, Европа комиссияси яқин ҳафталар ичида аъзо давлатлар овоз бериши учун тегишли таклифлар пакетини тайёрламоқда. Ҳозирча комиссия ушбу хабарлар юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилган бўлса-да, соҳа мутахассислари ушбу чора-тадбирлар амалга ошиш эҳтимоли юқори эканини таъкидлашмоқда.
Бозордаги ўзгаришлар ва талабнинг ортишиСўнгги ойларда Европа бозорида Хитойда ишлаб чиқарилган тишли гибрид автомобиллар савдоси кескин ўсиши кузатилди. Бу эса Европа Иттифоқи расмийларини хавотирга солмоқда. Аввалроқ фақат соф электромобиллар (BEV) учун жорий этилган компенсация божлари эндиликда гибрид сегментини ҳам қамраб олиши мумкин. Бу Хитой ҳукуматининг ўз автоишлаб чиқарувчиларига бераётган субсидиялари натижасида юзага келаётган адолатсиз рақобатга қарши курашнинг бир қисмидир.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда BYD, Chery ва бошқа Хитой брендларининг гибрид моделлари оммалашиб бораётган бир пайтда, Европадаги бундай чекловлар глобал нарх сиёсатига ва ишлаб чиқарувчиларнинг экспорт йўналишларига таъсир кўрсатиши тайин. Агар Европа бозори ёпилса, Хитой брендлари бор эътиборини Марказий Осиё ва МДҲ бозорларига қаратиши мумкин.
Саноатдаги рақобат ва келажак истиқболлариЕвропалик ишлаб чиқарувчилар, хусусан Volkswagen, BMW ва Mercedes-Benz каби гигантлар гибрид технологиялари соҳасида Хитойнинг BYD ёки Geely каби компаниялари билан нарх борасида рақобатлашишга қийналмоқда. Янги божлар маҳаллий брендларга ўз позицияларини тиклаш учун вақт ва имконият бериши кўзда тутилган.
Ҳозирча божлар миқдори ва уларнинг қачондан кучга кириши аниқ эмас. Бироқ, экспертларнинг фикрича, Европа Иттифоқи бу борада қатъий позицияда турибди. Бу эса яқин келажакда Хитойдан импорт қилинадиган автомобиллар таннархи ошишига ва жаҳон автомобил бозорида кучлар нисбати ўзгаришига олиб келади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Хитой томони бундай чораларни каmsитиш деб ҳисобламоқда ва ўз навбатида жавоб чоралари, жумладан, Европадан келтириладиган йирик двигателли автомобилларга бож жорий этиш билан таҳдид қилмоқда. Савдо урушининг янги босқичи нафақат ишлаб чиқарувчиларга, балки якуний истеъмолчиларга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.
…