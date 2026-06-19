Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкин

·11·Авто
Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкин

Европа Иттифоқи Хитойда ишлаб чиқарилган электромобиллардан сўнг, эндиликда ушбу мамлакатдан келтириладиган тишли гибрид (PHEV) автомобилларига нисбатан ҳам юқори божхона тўловларини жорий этиш масаласини кўриб чиқмоқда. Бу қадам минтақадаги маҳаллий автосаноатни ҳимоя қилиш ва Хитойнинг арзон технологиялари экспансиясини жиловлашга қаратилган навбатдаги стратегик қарор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Германиянинг Ҳанделсблатт нашри хабарига кўра, Европа комиссияси яқин ҳафталар ичида аъзо давлатлар овоз бериши учун тегишли таклифлар пакетини тайёрламоқда. Ҳозирча комиссия ушбу хабарлар юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилган бўлса-да, соҳа мутахассислари ушбу чора-тадбирлар амалга ошиш эҳтимоли юқори эканини таъкидлашмоқда.

Бозордаги ўзгаришлар ва талабнинг ортиши

Сўнгги ойларда Европа бозорида Хитойда ишлаб чиқарилган тишли гибрид автомобиллар савдоси кескин ўсиши кузатилди. Бу эса Европа Иттифоқи расмийларини хавотирга солмоқда. Аввалроқ фақат соф электромобиллар (BEV) учун жорий этилган компенсация божлари эндиликда гибрид сегментини ҳам қамраб олиши мумкин. Бу Хитой ҳукуматининг ўз автоишлаб чиқарувчиларига бераётган субсидиялари натижасида юзага келаётган адолатсиз рақобатга қарши курашнинг бир қисмидир.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Мамлакатимизда BYD, Chery ва бошқа Хитой брендларининг гибрид моделлари оммалашиб бораётган бир пайтда, Европадаги бундай чекловлар глобал нарх сиёсатига ва ишлаб чиқарувчиларнинг экспорт йўналишларига таъсир кўрсатиши тайин. Агар Европа бозори ёпилса, Хитой брендлари бор эътиборини Марказий Осиё ва МДҲ бозорларига қаратиши мумкин.

Саноатдаги рақобат ва келажак истиқболлари

Европалик ишлаб чиқарувчилар, хусусан Volkswagen, BMW ва Mercedes-Benz каби гигантлар гибрид технологиялари соҳасида Хитойнинг BYD ёки Geely каби компаниялари билан нарх борасида рақобатлашишга қийналмоқда. Янги божлар маҳаллий брендларга ўз позицияларини тиклаш учун вақт ва имконият бериши кўзда тутилган.

Ҳозирча божлар миқдори ва уларнинг қачондан кучга кириши аниқ эмас. Бироқ, экспертларнинг фикрича, Европа Иттифоқи бу борада қатъий позицияда турибди. Бу эса яқин келажакда Хитойдан импорт қилинадиган автомобиллар таннархи ошишига ва жаҳон автомобил бозорида кучлар нисбати ўзгаришига олиб келади.

Шуни таъкидлаш жоизки, Хитой томони бундай чораларни каmsитиш деб ҳисобламоқда ва ўз навбатида жавоб чоралари, жумладан, Европадан келтириладиган йирик двигателли автомобилларга бож жорий этиш билан таҳдид қилмоқда. Савдо урушининг янги босқичи нафақат ишлаб чиқарувчиларга, балки якуний истеъмолчиларга ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

АвтомобилЕвропа ИттифоқиХитойГибридИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиАлпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиБугун, 16:58Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Бугун, 16:27Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобMercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобБугун, 14:21Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониMini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониБугун, 11:21Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиАвтомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиБугун, 10:22Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариLi Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди