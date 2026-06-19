Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этади
Франциянинг Алпине бренди ўзининг энг машҳур спорткари — А110 моделининг янги авлодини оммага намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Британияда бўлиб ўтадиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ушбу автомобилнинг тўлиқ электрлаштирилган прототипи илк бор кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилади. Бу қадам бренднинг ички ёнув двигателларидан воз кечиб, юқори технологияли электр қувватига ўтиш стратегиясида бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри хабар беришича, янги электромобил Алпине Performance Платформ (APП) деб номланган махсус архитектурага асосланади. Муҳандислар лойиҳа устида ишлашда асосий эътиборни вазнни камайтиришга қаратганлар. Алюминий конструкция ва 800 вольтли электр тизими билан жиҳозланган янги А110 ўзининг динамик хусусиятларини сақлаб қолишни мақсад қилган. Ушбу платформа келажакда бренднинг бошқа спорт моделлари учун ҳам асос бўлиб хизмат қилади.
Техник инновациялар ва батарея жойлашувиЭлектромобилнинг энг ўзига хос жиҳати унинг аккумуляторлар тизимидир. Анъанавий электромобиллардан фарқли ўлароқ, Алпине муҳандислари битта катта блок ўрнига иккита алоҳида батарея пакетидан фойдаланишга қарор қилишган. Улар олд ва орқа ўқларда жойлаштирилган бўлиб, бу автомобил вазнини 40:60 нисбатида тақсимлаш имконини беради. Бундай ёндашув автомобилнинг бошқарувчанлигини яхшилаш билан бирга, унинг корпусини ҳозирги бензинли версия каби паст сақлашга ёрдам беради.
Алпине бош директори Пҳилиппе Криефнинг сўзларига кўра, янги модел бир қувватланишда 550 километрдан ортиқ (340 мил) масофани босиб ўта олади. Энг муҳими, спорткар Германиядаги машҳур Нюрбургринг Нордсчлеифе трассасида батареялар қизиб кетмасдан ва қувват йўқотмасдан кетма-кет учта айланишни амалга оширишга қодир қилиб лойиҳалаштирилган. Бу кўрсаткич кўплаб замонавий электромобиллар учун ҳали ҳам катта қийинчилик туғдиради.
Вазн ва динамика мувозанатиГарчи янги электр А110 ўзининг бензинли аждодидан (1100 кг) оғирроқ бўлиб, тахминан 1500 кг тош босса-да, компания буни илғор технологиялар орқали компенсация қилмоқчи. Торқуе-векторинг (тортиш кучини тақсимлаш) технологияси туфайли электромобил ўзини худди енгил вазнли спорткарлардек чаққон тутиши вада қилинмоқда. Таққослаш учун, бу вазн ҳозирги кундаги кўплаб замонавий бензинли спорт купеларининг кўрсаткичлари билан бир хил даражададир.
Шунингдек, Пҳилиппе Криеф қизиқарли бир фактни очиқлади: батареяларнинг орқа қисмда жойлашиши келажакда ушбу моделни гибрид ёки ички ёнув двигателли кўринишга қайта мослаштириш имконини ҳам қолдиради. Бироқ, раҳбарнинг таъкидлашича, бу имконият автомобилнинг электромобил сифатидаги салоҳиятига зарар етказмайди. Компания учун устувор вазифа барибир тўлиқ электр қуввати бўлиб қолади.
Янги Алпине А110 моделининг тўлиқ ва якуний кўриниши келаси йили расман дебют қилиши кутилмоқда. Ҳозирча Гоодвоод фестивалида намойиш этиладиган прототип автомобилнинг дизайн йўналиши ва техник имкониятлари ҳақида дастлабки тасаввурларни беради. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда электромобилларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай юқори технологияли спорткарлар келажакда премиум сегмент ишқибозлари учун янги йўналиш очиши мумкин.
…