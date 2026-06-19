Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этади

·0·Авто
Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этади

Франциянинг Алпине бренди ўзининг энг машҳур спорткари — А110 моделининг янги авлодини оммага намойиш этишга тайёргарлик кўрмоқда. Британияда бўлиб ўтадиган нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида ушбу автомобилнинг тўлиқ электрлаштирилган прототипи илк бор кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилади. Бу қадам бренднинг ички ёнув двигателларидан воз кечиб, юқори технологияли электр қувватига ўтиш стратегиясида бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри хабар беришича, янги электромобил Алпине Performance Платформ (APП) деб номланган махсус архитектурага асосланади. Муҳандислар лойиҳа устида ишлашда асосий эътиборни вазнни камайтиришга қаратганлар. Алюминий конструкция ва 800 вольтли электр тизими билан жиҳозланган янги А110 ўзининг динамик хусусиятларини сақлаб қолишни мақсад қилган. Ушбу платформа келажакда бренднинг бошқа спорт моделлари учун ҳам асос бўлиб хизмат қилади.

Техник инновациялар ва батарея жойлашуви

Электромобилнинг энг ўзига хос жиҳати унинг аккумуляторлар тизимидир. Анъанавий электромобиллардан фарқли ўлароқ, Алпине муҳандислари битта катта блок ўрнига иккита алоҳида батарея пакетидан фойдаланишга қарор қилишган. Улар олд ва орқа ўқларда жойлаштирилган бўлиб, бу автомобил вазнини 40:60 нисбатида тақсимлаш имконини беради. Бундай ёндашув автомобилнинг бошқарувчанлигини яхшилаш билан бирга, унинг корпусини ҳозирги бензинли версия каби паст сақлашга ёрдам беради.

Алпине бош директори Пҳилиппе Криефнинг сўзларига кўра, янги модел бир қувватланишда 550 километрдан ортиқ (340 мил) масофани босиб ўта олади. Энг муҳими, спорткар Германиядаги машҳур Нюрбургринг Нордсчлеифе трассасида батареялар қизиб кетмасдан ва қувват йўқотмасдан кетма-кет учта айланишни амалга оширишга қодир қилиб лойиҳалаштирилган. Бу кўрсаткич кўплаб замонавий электромобиллар учун ҳали ҳам катта қийинчилик туғдиради.

Вазн ва динамика мувозанати

Гарчи янги электр А110 ўзининг бензинли аждодидан (1100 кг) оғирроқ бўлиб, тахминан 1500 кг тош босса-да, компания буни илғор технологиялар орқали компенсация қилмоқчи. Торқуе-векторинг (тортиш кучини тақсимлаш) технологияси туфайли электромобил ўзини худди енгил вазнли спорткарлардек чаққон тутиши вада қилинмоқда. Таққослаш учун, бу вазн ҳозирги кундаги кўплаб замонавий бензинли спорт купеларининг кўрсаткичлари билан бир хил даражададир.

Шунингдек, Пҳилиппе Криеф қизиқарли бир фактни очиқлади: батареяларнинг орқа қисмда жойлашиши келажакда ушбу моделни гибрид ёки ички ёнув двигателли кўринишга қайта мослаштириш имконини ҳам қолдиради. Бироқ, раҳбарнинг таъкидлашича, бу имконият автомобилнинг электромобил сифатидаги салоҳиятига зарар етказмайди. Компания учун устувор вазифа барибир тўлиқ электр қуввати бўлиб қолади.

Янги Алпине А110 моделининг тўлиқ ва якуний кўриниши келаси йили расман дебют қилиши кутилмоқда. Ҳозирча Гоодвоод фестивалида намойиш этиладиган прототип автомобилнинг дизайн йўналиши ва техник имкониятлари ҳақида дастлабки тасаввурларни беради. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда электромобилларга қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай юқори технологияли спорткарлар келажакда премиум сегмент ишқибозлари учун янги йўналиш очиши мумкин.

АлпинеА110ЭлектромобилSportкарАвто-Янгилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Бугун, 16:27Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинЕвропа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинБугун, 16:23Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобMercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобБугун, 14:21Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониMini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониБугун, 11:21Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиАвтомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиБугун, 10:22Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариLi Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди