Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтди
Туриннинг Ювентус клуби Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муани трансфери бўйича музокараларни расман қайта бошлади. Италия гранди франциялик форвардни ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадларидан бири сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com нашри Gazzetta маълумотларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клубнинг янги бош директори Жованни Карневали ушбу келишувни амалга оширишда ташаббус кўрсатмоқда. Хабарларга кўра, Карневали ва Пари Сен-Жермен президенти Носир Ал-Хелайфий ўртасидаги илиқ муносабатлар трансферни тезлаштириши кутилмоқда. Аввалроқ, ўтган йилги трансфер ойнаси охирида томонлар келиша олмаган эди, бироқ ҳозирги вазият анча ижобий баҳоланмоқда.
Рандал Коло Муани учун Турин бегона эмас. У 2025-йилда Ювентус сафида олти ойлик ижара асосида тўп сурган ва ўзидан яхши таассурот қолдирган эди. Ўшанда ҳужумчи 10 та гол уришга муваффақ бўлиб, жамоа муҳитига тезда мослашиб кетган. Шу сабабли, мураббийлар штаби унинг қайтишини жамоа ҳужум салоҳиятини ошириш учун энг мақбул вариант деб ҳисобламоқда.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартларПарижликлар ўз ҳужумчисини тахминан 30 миллион еврога баҳоламоқда. Ювентус эса молиявий юкни камайтириш мақсадида трансферни маълум шартлар асосида амалга оширмоқчи. Таклиф қилинаётган схемага кўра, футболчи дастлаб ижарага олинади ва шартномага кейинчалик мажбурий сотиб олиш банди киритилади.
Рандал Коло Муани ўтган мавсумнинг бир қисмини Англиянинг Тоттенхем клубида ижара асосида ўтказди. Бироқ Лондондаги фаолияти кутилганидек омадли чиқмади — у барча мусобақаларда атиги 5 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, Турин клуби раҳбарияти футболчининг А Сериядаги тажрибаси ва аввалги муваффақиятли ўйинларига таяниб, унга ишонч билдиришда давом этмоқда.
Жамоа бош мураббийи Лучано Спаллетти ҳужум чизиғида рақобатни кучайтиришни талаб қилган. Мутахассиснинг фикрича, жамоага камида иккита юқори савияли марказий ҳужумчи керак. Рандал Коло Муани асосий нишон бўлиб турса-да, клуб Душан Влахович билан шартномани узайтириш масаласини ҳам кўриб чиқмоқда. Аввалги раҳбарият давридаги келишмовчиликларга қарамай, сербиялик форвард билан музокаралар қайта тикланиши мумкин.
Ушбу трансфер амалга ошса, Ювентус нафақат тажрибали ҳужумчига эга бўлади, балки ҳужум чизиғидаги тактик имкониятларини ҳам кенгайтиради. Франциялик футболчининг тезкорлиги ва универсал хусусиятлари Спаллетти тизими учун жуда мос келиши кутилмоқда. Яқин кунларда клублар ўртасидаги якуний учрашув бўлиб ўтиши ва трансфер тафсилотлари ойдинлашиши кутилмоқда.
…