Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтди

·0·Спорт
Ювентус ҳужумни кучайтириш учун Рандал Коло Муани трансферига қайтди

Туриннинг Ювентус клуби Пари Сен-Жермен ҳужумчиси Рандал Коло Муани трансфери бўйича музокараларни расман қайта бошлади. Италия гранди франциялик форвардни ёзги трансфер ойнасидаги асосий мақсадларидан бири сифатида белгилаган. Бу ҳақда Goal.com нашри Gazzetta маълумотларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клубнинг янги бош директори Жованни Карневали ушбу келишувни амалга оширишда ташаббус кўрсатмоқда. Хабарларга кўра, Карневали ва Пари Сен-Жермен президенти Носир Ал-Хелайфий ўртасидаги илиқ муносабатлар трансферни тезлаштириши кутилмоқда. Аввалроқ, ўтган йилги трансфер ойнаси охирида томонлар келиша олмаган эди, бироқ ҳозирги вазият анча ижобий баҳоланмоқда.

Рандал Коло Муани учун Турин бегона эмас. У 2025-йилда Ювентус сафида олти ойлик ижара асосида тўп сурган ва ўзидан яхши таассурот қолдирган эди. Ўшанда ҳужумчи 10 та гол уришга муваффақ бўлиб, жамоа муҳитига тезда мослашиб кетган. Шу сабабли, мураббийлар штаби унинг қайтишини жамоа ҳужум салоҳиятини ошириш учун энг мақбул вариант деб ҳисобламоқда.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартлар

Парижликлар ўз ҳужумчисини тахминан 30 миллион еврога баҳоламоқда. Ювентус эса молиявий юкни камайтириш мақсадида трансферни маълум шартлар асосида амалга оширмоқчи. Таклиф қилинаётган схемага кўра, футболчи дастлаб ижарага олинади ва шартномага кейинчалик мажбурий сотиб олиш банди киритилади.

Рандал Коло Муани ўтган мавсумнинг бир қисмини Англиянинг Тоттенхем клубида ижара асосида ўтказди. Бироқ Лондондаги фаолияти кутилганидек омадли чиқмади — у барча мусобақаларда атиги 5 та гол уришга муваффақ бўлди. Шунга қарамай, Турин клуби раҳбарияти футболчининг А Сериядаги тажрибаси ва аввалги муваффақиятли ўйинларига таяниб, унга ишонч билдиришда давом этмоқда.

Жамоа бош мураббийи Лучано Спаллетти ҳужум чизиғида рақобатни кучайтиришни талаб қилган. Мутахассиснинг фикрича, жамоага камида иккита юқори савияли марказий ҳужумчи керак. Рандал Коло Муани асосий нишон бўлиб турса-да, клуб Душан Влахович билан шартномани узайтириш масаласини ҳам кўриб чиқмоқда. Аввалги раҳбарият давридаги келишмовчиликларга қарамай, сербиялик форвард билан музокаралар қайта тикланиши мумкин.

Ушбу трансфер амалга ошса, Ювентус нафақат тажрибали ҳужумчига эга бўлади, балки ҳужум чизиғидаги тактик имкониятларини ҳам кенгайтиради. Франциялик футболчининг тезкорлиги ва универсал хусусиятлари Спаллетти тизими учун жуда мос келиши кутилмоқда. Яқин кунларда клублар ўртасидаги якуний учрашув бўлиб ўтиши ва трансфер тафсилотлари ойдинлашиши кутилмоқда.

ЮвентусPSJРандал Коло МуаниТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиТомас Мюллер "Бавария"га Германия чемпионатининг янги юлдузини сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 16:11Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Бугун, 15:20Трансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаТрансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаБугун, 15:02Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиЛуис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 14:34Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиНико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиБугун, 14:34Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Бугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди