Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?

·10·Авто
Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?

АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишув натижасида жаҳон савдо йўлларининг энг муҳим нуқталаридан бири — Гормуз бўғози танкерлар ҳаракати учун қайта очилди. Дунё бўйлаб нефт етказиб беришнинг қарийб 20 фоизи айнан шу сув йўли орқали амалга оширилишини инобатга олсак, ушбу янгилик глобал энергетика бозоридаги босимни сезиларли даражада пасайтириши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Сиёсий вазиятнинг юmsҳаши ортидан Брент маркали хом нефт нархи бир баррел учун 80 доллардан пастга тушди. Таққослаш учун, низо авжига чиққан паллада ушбу кўрсаткич 120 долларгача кўтарилган эди. Нархларнинг пасайиши жаҳон бозорида ижобий сигнал сифатида қабул қилинса-да, автомобил эгалари учун ёқилғи қуйиш шохобчаларидаги нархларнинг пасайиши бир оз вақт талаб қилиши мумкин.

Ёқилғи нархи нега секин пасаяди?

Экспертларнинг таъкидлашича, улгуржи нархлар нефт котировкаларига тезда мослашса-да, чакана савдода вазият бошқача. Петрол Ретаилерс Ассосиатион ижрочи директори Гордон Балмернинг сўзларига кўра, чакана савдогарлар ёқилғини турли муддатли шартномалар асосида сотиб олишади. Айримлари ҳар куни харид қилса, бошқалари ҳафталик ёки икки ҳафталик кечикиш билан ишлайди. Бу эса қиммат нархда сотиб олинган захиралар тугамагунча, арзонлашган нархлар истеъмолчига етиб бормаслигини англатади.

Варвикк Бусинесс Счоол профессори Нигель Дриффиелднинг фикрича, нархларнинг пасайиш суръати кўп жиҳатдан инқироз даврида имзоланган фючерс шартномаларига боғлиқ. Агар ёқилғи компаниялари нархлар баланд бўлган вақтда узоқ муддатли етказиб бериш шартномаларини имзолаб қўйган бўлса, истеъмолчилар учун нархлар пасайиши анча кечикиши мумкин.

Истеъмолчилар учун кутилмалар

АА (Аутомобиле Ассосиатион) маълумотларига кўра, тинчлик келишуви имзоланишидан олдин ҳам бензин ва дизел нархларида бироз пасайиш кузатилган. Ҳозирда бензиннинг ҳар бир литри ўртача 4,6 пенсга, дизел эса қарийб 9 пенсга арзонлашган. Бу эса ўртача сиғимли бакни тўлдиришда сезиларли тежаш имконини бермоқда. Бироқ, нархлар инқироздан олдинги даражага тезда қайтиши даргумон.

Мутахассислар ҳайдовчилар ёқилғи қуйиш шохобчаларида сезиларли пасайишни тахминан уч ҳафтадан кейин кўришни бошлашлари мумкинлигини айтишмоқда. Шунга қарамай, логистика муаммолари сақланиб қолмоқда: кўплаб танкерлар ҳозирда Форс кўрфазидан узоқдаги бошқа йўналишларда ҳаракатланмоқда ва уларнинг қайтиши учун вақт керак бўлади.

Ўзбекистон каби импортга боғлиқ бўлган ёки жаҳон нефт котировкалари асосида нарх белгилайдиган бозорлар учун ҳам Гормуз бўғозидаги барқарорлик муҳим аҳамиятга эга. Глобал нархларнинг пасайиши ички бозордаги ёқилғи нархининг барқарорлашишига ва инфляцион босимнинг камайишига хизмат қилади.

НефтБензин НархиГормуз БўғозиАвтомобилЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиАлпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиБугун, 16:58Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинЕвропа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинБугун, 16:23Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобMercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобБугун, 14:21Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониMini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониБугун, 11:21Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиАвтомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиБугун, 10:22Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариLi Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди