Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этди

·21·Техно
Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этди

Дунёнинг энг бой инсони Elon Musk ўзига тегишли бўлган xAI сунъий интеллект стартапи ҳамда дастурлаш воситаларини ишлаб чиқувчи Cursor компаниясида ходимлар қисқартирилаётгани ҳақидаги миш-мишларга чек қўйди. Тадбиркор ушбу компанияларнинг бирортасида ҳам штатлар қисқартирилмагани ва мутахассислар ўз жойида қолаётганини расман маълум қилди. Бу баёнот технология оламида сунъий интеллект соҳасидаги кадрлар алмашинуви борасидаги хавотирларни юmsҳатишга хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вазиятга Те Информатион нашри томонидан тарқатилган хабар сабаб бўлган эди. Унда Cursor ходимлари гўёки кутилаётган кадрлар алмашинуви ва қисқартиришлар фонида xAI вакиллари билан учрашувлар ўтказаётгани таъкидланган. Бироқ Elon Musk бу маълумотларни асоссиз деб атади. Унинг сўзларига кўра, компаниялар ўртасидаги ҳамкорлик ва ички жараёнлар барқарор равишда давом этмоқда.

Стратегик битимлар ва кутилаётган ўзгаришлар

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу раддия SpaceX компанияси Cursor стартапини сотиб олиш бўйича келишувга эришгани ҳақидаги хабарлар ортидан янгради. Мазкур битимнинг умумий қиймати 60 миллиард долларни ташкил этиши кутилмоқда. Келишув жорий йилнинг учинчи чорагида тўлиқ якунланиши режалаштирилган. Бу қадам Мускнинг сунъий интеллект имкониятларидан космик технологияларда кенгроқ фойдаланиш ниятини англатади.

Шунингдек, технология бозорида Мускнинг бошқа йирик лойиҳалари — Tesla ва SpaceX бирлашиши мумкинлиги ҳақида ҳам гап-сўзлар урчиган. Агар бу икки гигант бирлашса, янги компаниянинг капиталлашуви 4 триллион доллардан ошиб кетиши мумкин. Экспертларнинг таъкидлашича, ҳозирча бундай йирик бирлашувга тўсқинлик қиладиган ҳуқуқий механизмлар мавжуд эмас.

Cursor компанияси дастурчилар учун сунъий интеллектга асосланган илғор воситаларни ишлаб чиқиши билан машҳур. Унинг xAI билан интеграциялашуви Мускнинг OpenAI ва Google каби рақобатчиларга қарши курашида муҳим устунлик бериши мумкин. Шу сабабли, кадрлар масаласи ушбу лойиҳаларнинг муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ва дастурчилар учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир. Чунки Cursor каби платформалар маҳаллий дастурчилар орасида ҳам оммалашиб бормоқда. Мускнинг сунъий интеллект соҳасидаги ҳар бир қадами глобал миқёсда дастурлаш экотизимига таъсир кўрсатади. Ҳозирча xAI ва Cursor жамоалари тўлиқ таркибда ўз фаолиятини давом эттириши кутилмоқда.

Elon MuskxAICursorSpaceXСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиРоссияда ягона универсал ҚР-код тизими жорий этилмоқда: Тўловлар янада осонлашадиБугун, 16:54SpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиSpaceX Флоридада Starship учун 1,8 миллиард долларлик улкан марказ барпо этадиБугун, 15:53Ugreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиUgreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиБугун, 15:25Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Бугун, 14:50ChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаБугун, 14:23NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиNASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди