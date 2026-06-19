Elon Musk xAI ва Cursor компанияларидаги оммавий ишдан бўшатишлар ҳақидаги хабарларни рад этди
Дунёнинг энг бой инсони Elon Musk ўзига тегишли бўлган xAI сунъий интеллект стартапи ҳамда дастурлаш воситаларини ишлаб чиқувчи Cursor компаниясида ходимлар қисқартирилаётгани ҳақидаги миш-мишларга чек қўйди. Тадбиркор ушбу компанияларнинг бирортасида ҳам штатлар қисқартирилмагани ва мутахассислар ўз жойида қолаётганини расман маълум қилди. Бу баёнот технология оламида сунъий интеллект соҳасидаги кадрлар алмашинуви борасидаги хавотирларни юmsҳатишга хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вазиятга Те Информатион нашри томонидан тарқатилган хабар сабаб бўлган эди. Унда Cursor ходимлари гўёки кутилаётган кадрлар алмашинуви ва қисқартиришлар фонида xAI вакиллари билан учрашувлар ўтказаётгани таъкидланган. Бироқ Elon Musk бу маълумотларни асоссиз деб атади. Унинг сўзларига кўра, компаниялар ўртасидаги ҳамкорлик ва ички жараёнлар барқарор равишда давом этмоқда.
Стратегик битимлар ва кутилаётган ўзгаришларixbt.com маълумотига кўра, ушбу раддия SpaceX компанияси Cursor стартапини сотиб олиш бўйича келишувга эришгани ҳақидаги хабарлар ортидан янгради. Мазкур битимнинг умумий қиймати 60 миллиард долларни ташкил этиши кутилмоқда. Келишув жорий йилнинг учинчи чорагида тўлиқ якунланиши режалаштирилган. Бу қадам Мускнинг сунъий интеллект имкониятларидан космик технологияларда кенгроқ фойдаланиш ниятини англатади.
Шунингдек, технология бозорида Мускнинг бошқа йирик лойиҳалари — Tesla ва SpaceX бирлашиши мумкинлиги ҳақида ҳам гап-сўзлар урчиган. Агар бу икки гигант бирлашса, янги компаниянинг капиталлашуви 4 триллион доллардан ошиб кетиши мумкин. Экспертларнинг таъкидлашича, ҳозирча бундай йирик бирлашувга тўсқинлик қиладиган ҳуқуқий механизмлар мавжуд эмас.
Cursor компанияси дастурчилар учун сунъий интеллектга асосланган илғор воситаларни ишлаб чиқиши билан машҳур. Унинг xAI билан интеграциялашуви Мускнинг OpenAI ва Google каби рақобатчиларга қарши курашида муҳим устунлик бериши мумкин. Шу сабабли, кадрлар масаласи ушбу лойиҳаларнинг муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ўзбекистонлик технология ишқибозлари ва дастурчилар учун ҳам ушбу янгилик диққатга сазовордир. Чунки Cursor каби платформалар маҳаллий дастурчилар орасида ҳам оммалашиб бормоқда. Мускнинг сунъий интеллект соҳасидаги ҳар бир қадами глобал миқёсда дастурлаш экотизимига таъсир кўрсатади. Ҳозирча xAI ва Cursor жамоалари тўлиқ таркибда ўз фаолиятини давом эттириши кутилмоқда.
…