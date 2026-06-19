2004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган экан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик машҳур хонанда Отабек Мадраҳимов мухлислари билан боғлиқ қизиқарли воқеани эслаб ўтди.
Унинг айтишича, 2004 йилда мухлисаларидан бири унга узунлиги 24 километрга тенг бўлган мактуб ёзиб юборган.
Ушбу ноодатий ҳолат ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кўпчилик буни санъаткорга бўлган катта меҳр ва садоқатнинг ўзига хос ифодаси сифатида баҳоламоқда.
Отабек Мадраҳимов мазкур воқеани фаолияти давомидаги энг эсда қоларли хотиралардан бири сифатида тилга олган.
Орадан йиллар ўтган бўлса-да, ушбу воқеа ҳамон хонанданинг мухлислари орасида қизиқиш уйғотиб келмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…