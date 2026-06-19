2004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган экан

·17·Маданият
2004 йилда Отабек Мадраҳимовга 24 километрлик мактуб ёзилган экан

Ўзбекистонлик машҳур хонанда Отабек Мадраҳимов мухлислари билан боғлиқ қизиқарли воқеани эслаб ўтди.

Унинг айтишича, 2004 йилда мухлисаларидан бири унга узунлиги 24 километрга тенг бўлган мактуб ёзиб юборган.

Ушбу ноодатий ҳолат ижтимоий тармоқларда ҳам қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кўпчилик буни санъаткорга бўлган катта меҳр ва садоқатнинг ўзига хос ифодаси сифатида баҳоламоқда.

Отабек Мадраҳимов мазкур воқеани фаолияти давомидаги энг эсда қоларли хотиралардан бири сифатида тилга олган.

Орадан йиллар ўтган бўлса-да, ушбу воқеа ҳамон хонанданинг мухлислари орасида қизиқиш уйғотиб келмоқда.

Отабек МадрахимовЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёрқинхўжа Умаровдан янги тарона: Ўзбекистон терма жамоасига бағишланган илҳомлантирувчи видеоЁрқинхўжа Умаровдан янги тарона: Ўзбекистон терма жамоасига бағишланган илҳомлантирувчи видеоБугун, 16:05Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!Хонанда Нигора янги йўналишда: Ўзбекистон терма жамоаси учун махсус мурожаат!Бугун, 15:52Муниса Ризаеванинг ўғли Алекс кимга кўпроқ ўхшайди? (видео)Муниса Ризаеванинг ўғли Алекс кимга кўпроқ ўхшайди? (видео)Бугун, 14:29Том Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқладиТом Ҳолланд Зендая билан никоҳини расман тасдиқладиКеча, 22:36Аббосбек Файзуллаев голини бўлажак рафиқасига бағишлагани ҳақидаги видео тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда (видео )Аббосбек Файзуллаев голини бўлажак рафиқасига бағишлагани ҳақидаги видео тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда (видео )Кеча, 17:09Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?Бурак Ўзчивит янги сериалда ҳамкасбининг ролини тортиб олгани ростми?Кеча, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...