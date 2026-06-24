OpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилди

·0·Техно
OpenAI ўзининг илк процессорини тақдим этди: Броадком билан ҳамкорликда Жалапенё яратилди

Сунъий интеллект оламининг етакчиси ҳисобланган OpenAI компанияси ўзининг илк шахсий чипини расман эълон қилди. Броадком компанияси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган ушбу янги процессор Жалапенё деб номланди. Мазкур қадам компаниянинг NVIDIA график процессорларига бўлган кучли боғлиқлигини камайтириш ҳамда ўз тизимларининг самарадорлигини ошириш йўлидаги стратегик бурилиш ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жалапенё чипи айнан OpenAI тизимларининг ўзига хос эҳтиёжлари учун махсус лойиҳалаштирилган. Қизиғи шундаки, процессорни яратиш жараёнида компаниянинг ўз сунъий интеллект моделларидан ҳам фойдаланилган. Ҳозирда чип синов босқичида бўлса-да, дастлабки натижалар у энергия сарфи ва унумдорлик нисбати бўйича бозордаги мавжуд муқобиллардан сезиларли даражада устун эканини кўрсатмоқда.

Инференсе жараёни учун махсус ечим

Янги процессор асосан "инференсе" (хулоса чиқариш) жараёнлари, яни фойдаланувчи сўровларига жавобан тайёр моделларни ишга тушириш учун мўлжалланган. OpenAI президенти Грег Брокман компания подкастида таъкидлашича, улар ўз иш юкламаларини (ворклоад) жуда яхши тушунишади ва айнан етарли даражада хизмат кўрсатилмаётган соҳаларни тезлаштиришга эътибор қаратишган.

Маълумотларга кўра, Жалапенё реал вақт режимида код ёзиш моделларини ишлатишда жуда арзон таннархни таъминлайди. Гарчи моделларни ўқитиш (пре-траининг) каби оғир вазифалар ҳали ҳам NVIDIA ускуналарида қолса-да, инференсе харажатларининг озгина қисқариши ҳам компаниянинг молиявий барқарорлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Технологик мустақиллик сари қадам

OpenAI ушбу ҳаракати билан Google ва Amazon каби гигантлар қаторига қўшилди. Ушбу компаниялар ҳам машинали ўқитиш жараёнларини тезлаштириш учун ўзларининг махсус "AI акселератор" чипларини ишлаб чиққан эди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу янгилик келажакда ChatGPT ва бошқа хизматларнинг тезроқ ва барқарорроқ ишлашини англатиши мумкин.

Компания ўз баёнотида фақатгина моделлар яратиш билан чекланиб қолмай, уларнинг остидаги бутун инфратузилмани — чип архитектурасидан тортиб, хотира тизимлари ва тармоқ технологияларигача оптималлаштираётганини билдирди. Бундай комплекс ёндашув моделларни нафақат тезроқ, балки фойдаланувчилар учун арзонроқ қилишга хизмат қилади.

ixbt.com маълумотига кўра, OpenAI ҳозирда Кодех каби агентли маҳсулотлар ва уларни ҳаракатга келтирувчи маълумотлар марказларини ҳам фаол ривожлантирмоқда. Ўз чипларига эга бўлиш компанияга дастурий таъминот ва аппарат қисмини бир хил мақсад йўлида мукаммал бирлаштириш имконини беради.

OpenAIЖалапенёБроадкомСунъий IntelлектЧип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

General Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаGeneral Motors заводларида роботлар ишчиларни сиқиб чиқармоқда: УАВ хавотирдаБугун, 20:57Логистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиЛогистика соҳасида инқилоб: Саmsара юк ўғрилигига чек қўювчи ақлли ёрлиқни тақдим этдиБугун, 20:28Вазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликВазнсизлик ҳолати инсон онгини ўзгартириши аниқланди: Психоделик эффект билан ўхшашликБугун, 20:27Amazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиAmazon компаниясига тегишли Зоох ўзининг ҳайдовчисиз роботаксисини янгиладиБугун, 20:26Россиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиРоссиянинг Автотор заводи Амберавто А5 электромобилларининг янги партиясини чиқардиБугун, 19:52Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Смартфон қарамлигига қарши радикал ечим: Брикк гаджети қандай ишлайди?Бугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди