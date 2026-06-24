Зеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилди
Украина билан чегарадош Беларус ҳудудида жойлашган ва Россия дронларини Украинадаги нишонларга тўғрилаб келган махсус ретрансляторлар (алоқа кучайтиргич станциялари) 22 июнь куни тўсатдан ўз фаолиятини тўхтатди. Бу ҳақда Украина президенти Владимир Зеленский журналистлар билан учрашувда маълум қилди.
Бундан бир неча кун олдин Киев томонидан жуда жиддий огоҳлантириш янграган эди. Воқеалар ривожи қандай тус олди? Қуйидаги хроникада танишамиз:
Қатъий ультиматум
19 июнь, 2026 йил
Владимир Зеленский Беларус раҳбари Александр Лукашенкога расмий ультиматум эълон қилди. Унда Беларуснинг Украина билан чегарадош икки ҳудудида жойлашган Россия ҳарбий ретрансляторларини олиб ташлаш учун тўлиқ бир ҳафта вақт берилди. Агар талаб бажарилмаса, Украина жавоб чораларини кўришидан огоҳлантирилди.
Станцияларнинг ўчиши
22 июнь, 2026 йил
Берилган муҳлат тугашидан анча аввал, чегарадаги барча ретрансляторларнинг сигнали кутилмаганда йўқолди ва улар ишлашдан тўхтади.
Демонтаж қилиндими ёки шунчаки ўчирилди?
Ҳозирча бу қурилмалар бутунлай бузиб ташлангани ёки шунчаки тармоқдан узиб қўйилгани номаълум. Владимир Зеленскийнинг айтишича, Украина разведкаси вазиятни жуда диққат билан кузатиб бормоқда ва ҳар куни ҳисоботлар олмоқда.
«Уларни демонтаж қилишганми ёки йўқми, ҳозирча билмайман. Аммо биз бу борада ишлаяпмиз ва мен вазиятни жуда диққат билан кузатиб бораман. Факт шундаки, ретрансляторлар бугунги кунда ишламаяпти», — деди Украина раҳбари.
«Москвага босимга мослашишга ёрдам берманг!»
Зеленскийнинг таъкидлашича, гап фақатгина дронларни йўналтирувчи станциялар ҳақида кетмаяпти. Беларус ҳудудида ҳали ҳам Россия ҳарбий агрессиясига ва унинг саноатига яқиндан кўмаклашаётган бир қанча йирик корхоналар мавжуд.
Украина томонининг фикрича, бундай яширин занжирлар ва корхоналар Москвага халқаро санкциялар ҳамда сиёсий босимларга мослашиб олиш имконини бермоқда. Бу эса минтақада интизорлик билан кутилаётган тинчликни янада орқага суради.
Нима бўлганда ҳам, Украина чегараси яқинидаги хавфли қурилмаларнинг ўчирилиши — Киевнинг қатъий позицияси берган дастлабки сезиларли натижалардан бири бўлди. Вазият кейинчалик қандай тус олишини кузатишда давом этамиз.
…