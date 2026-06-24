Зеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилди

·0·Дунё
Зеленскийнинг ультиматуми иш бердими? Беларусдаги ретрансляторлар ўчирилди

Украина билан чегарадош Беларус ҳудудида жойлашган ва Россия дронларини Украинадаги нишонларга тўғрилаб келган махсус ретрансляторлар (алоқа кучайтиргич станциялари) 22 июнь куни тўсатдан ўз фаолиятини тўхтатди. Бу ҳақда Украина президенти Владимир Зеленский журналистлар билан учрашувда маълум қилди.

Бундан бир неча кун олдин Киев томонидан жуда жиддий огоҳлантириш янграган эди. Воқеалар ривожи қандай тус олди? Қуйидаги хроникада танишамиз:

Қатъий ультиматум

19 июнь, 2026 йил

Владимир Зеленский Беларус раҳбари Александр Лукашенкога расмий ультиматум эълон қилди. Унда Беларуснинг Украина билан чегарадош икки ҳудудида жойлашган Россия ҳарбий ретрансляторларини олиб ташлаш учун тўлиқ бир ҳафта вақт берилди. Агар талаб бажарилмаса, Украина жавоб чораларини кўришидан огоҳлантирилди.

Станцияларнинг ўчиши

22 июнь, 2026 йил

Берилган муҳлат тугашидан анча аввал, чегарадаги барча ретрансляторларнинг сигнали кутилмаганда йўқолди ва улар ишлашдан тўхтади.

Демонтаж қилиндими ёки шунчаки ўчирилди?

Ҳозирча бу қурилмалар бутунлай бузиб ташлангани ёки шунчаки тармоқдан узиб қўйилгани номаълум. Владимир Зеленскийнинг айтишича, Украина разведкаси вазиятни жуда диққат билан кузатиб бормоқда ва ҳар куни ҳисоботлар олмоқда.

«Уларни демонтаж қилишганми ёки йўқми, ҳозирча билмайман. Аммо биз бу борада ишлаяпмиз ва мен вазиятни жуда диққат билан кузатиб бораман. Факт шундаки, ретрансляторлар бугунги кунда ишламаяпти», — деди Украина раҳбари.

«Москвага босимга мослашишга ёрдам берманг!»

Зеленскийнинг таъкидлашича, гап фақатгина дронларни йўналтирувчи станциялар ҳақида кетмаяпти. Беларус ҳудудида ҳали ҳам Россия ҳарбий агрессиясига ва унинг саноатига яқиндан кўмаклашаётган бир қанча йирик корхоналар мавжуд.

Украина томонининг фикрича, бундай яширин занжирлар ва корхоналар Москвага халқаро санкциялар ҳамда сиёсий босимларга мослашиб олиш имконини бермоқда. Бу эса минтақада интизорлик билан кутилаётган тинчликни янада орқага суради.

Нима бўлганда ҳам, Украина чегараси яқинидаги хавфли қурилмаларнинг ўчирилиши — Киевнинг қатъий позицияси берган дастлабки сезиларли натижалардан бири бўлди. Вазият кейинчалик қандай тус олишини кузатишда давом этамиз.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олинди133 марта қўнғироқ босган аёл қамоққа олиндиБугун, 21:47Исроил Эронга минглаб Starlink қурилмаларини яширин олиб киргани ростми?Исроил Эронга минглаб Starlink қурилмаларини яширин олиб киргани ростми?Бугун, 16:30Демократлар Трамп сурати туширилган 250 долларлик банкнотани текширишни талаб қилмоқдаДемократлар Трамп сурати туширилган 250 долларлик банкнотани текширишни талаб қилмоқдаБугун, 16:18“Толибон” ўзбек фаолини ҳибсга олди: унинг тақдири номаълум қолмоқда“Толибон” ўзбек фаолини ҳибсга олди: унинг тақдири номаълум қолмоқдаБугун, 16:15Уйидан 300 дан ортиқ питон чиққан эркак қамалдиУйидан 300 дан ортиқ питон чиққан эркак қамалдиБугун, 14:51YouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилдиYouTube ўсмирнинг ижтимоий тармоққа қарамлик даъвосини ҳал қилдиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда