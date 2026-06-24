Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этди

·0·Техно
Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этди

Meta корпорацияси Facebook тармоғидаги контент яратувчилар (креаторлар) учун мўлжалланган Креатор Стюдио воситасини тубдан янгилаб, уни алоҳида сунъий интеллект ҳамроҳи сифатида тақдим этди. Ушбу янги илова муаллифларга ўз аудиториясини кенгайтириш, контент самарадорлигини таҳлил қилиш ва обуначилар билан мулоқотни автоматлаштиришда кўмаклашади. Мазкур қадам Facebook платформасининг TikTok ва YouTube каби рақобатчилар билан курашда ўз мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган стратегик ҳаракатидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги илованинг асосий хусусияти унга ўрнатилган Facebook AI ёрдамчисидир. Ушбу ақлли тизим муаллифнинг услуби, аввалги постларининг натижалари ва аудитория қизиқишларидан келиб чиқиб, шахсийлаштирилган тавсиялар беради. Meta вакилларининг сўзларига кўра, мазкур технология креаторларни ChatGPT каби учинчи томон воситаларидан фойдаланиш эҳтиёжидан халос этиши кутилмоқда. Эндиликда ғоялар генерацияси ва таҳлилий маълумотлар тўғридан-тўғри экотизим ичида амалга оширилади.

Таҳлил ва мулоқотда янги давр

Илова мураккаб графиклар ва жадвалларни ўрганиш ўрнига, оддий суҳбат кўринишида маълумот олиш имконини беради. Масалан, фойдаланувчи сунъий интеллектдан "Постни қачон жойлаштирганим маъқул?" ёки "Изоҳларда одамлар асосан нима ҳақида гапирмоқда?" деб сўраши мумкин. Тизим нафақат саволларга жавоб беради, балки аудитория таркиби вақт ўтиши билан қандай ўзгаргани ҳақидаги қўшимча сўровларни ҳам таҳлил қилиб беради.

Бундан ташқари, Креатор Стюдио иловаси сунъий интеллект асосида ишлайдиган изоҳлар билан ишлаш воситасини ҳам ўз ичига олган. У энг муҳим фикрларни ажратиб кўрсатади ва муаллифнинг ўзига хос услубида жавоб лойиҳаларини тайёрлайди. Креаторлар ушбу тайёр жавобларни таҳрирлаши ва тасдиқлаганидан сўнггина эълон қилиши мумкин. Бу эса минглаб изоҳлар орасида муҳимларини ўтказиб юбормасликка ёрдам беради.

Meta'дан янги иловалар оқими

Илова ҳар куни фойдаланувчига асосий устувор вазифалар рўйхатини тақдим этади. Бунга қуйидагилар киради:
  • Охирги эълон қилинган пост самарадорлигини кўздан кечириш;
  • Белгиланган мақсадлар сари силжишни кузатиб бориш;
  • Жавоб қайтарилиши шарт бўлган муҳим изоҳларни белгилаш.

Ушбу лойиҳа Meta компаниясининг сўнгги пайтлардаги фаол кенгайиш сиёсатининг бир қисмидир. Аввалроқ компания Facebook Групс учун Reddit услубидаги Форум иловасини ва Instagram дўстлари билан йўқолувчи суратларни улашиш учун Инстантс дастурини ишга туширган эди. Те Нев Ёрк Times хабарига кўра, компания айни дамда Арена деб номланган прогнозлар бозорига ўхшаш яна бир илова устида ишламоқда.

Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг ёзишича, Mark Zuckerberg ходимларга сунъий интеллект туфайли иш самарадорлиги ошишини ва бу компанияга тарихдагидан кўра кўпроқ янги иловаларни тезроқ яратиш имконини беришини таъкидлаган. Ҳозирда янги AI ҳамроҳ иловаси чекланган миқдордаги креаторлар гуруҳи билан синовдан ўтказилмоқда ва тез орада кенг оммага тақдим этилиши кутилмоқда.

FacebookMetaСунъий IntelлектКонтентИлова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиРоссиянинг янги Ту-214 йўловчи самолётлари 2027-йилдан етказиб берила бошлайдиБугун, 22:24Деэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиДеэзер янги Ремих Лаб функциясини ишга туширди: Энди мухлислар қўшиқларни қонуний ремикс қиладиБугун, 22:24Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!Бугун, 21:57Гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаГуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди