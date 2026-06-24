Facebook контент яратувчилар учун махсус сунъий интеллект иловасини тақдим этди
Meta корпорацияси Facebook тармоғидаги контент яратувчилар (креаторлар) учун мўлжалланган Креатор Стюдио воситасини тубдан янгилаб, уни алоҳида сунъий интеллект ҳамроҳи сифатида тақдим этди. Ушбу янги илова муаллифларга ўз аудиториясини кенгайтириш, контент самарадорлигини таҳлил қилиш ва обуначилар билан мулоқотни автоматлаштиришда кўмаклашади. Мазкур қадам Facebook платформасининг TikTok ва YouTube каби рақобатчилар билан курашда ўз мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган стратегик ҳаракатидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги илованинг асосий хусусияти унга ўрнатилган Facebook AI ёрдамчисидир. Ушбу ақлли тизим муаллифнинг услуби, аввалги постларининг натижалари ва аудитория қизиқишларидан келиб чиқиб, шахсийлаштирилган тавсиялар беради. Meta вакилларининг сўзларига кўра, мазкур технология креаторларни ChatGPT каби учинчи томон воситаларидан фойдаланиш эҳтиёжидан халос этиши кутилмоқда. Эндиликда ғоялар генерацияси ва таҳлилий маълумотлар тўғридан-тўғри экотизим ичида амалга оширилади.
Таҳлил ва мулоқотда янги даврИлова мураккаб графиклар ва жадвалларни ўрганиш ўрнига, оддий суҳбат кўринишида маълумот олиш имконини беради. Масалан, фойдаланувчи сунъий интеллектдан "Постни қачон жойлаштирганим маъқул?" ёки "Изоҳларда одамлар асосан нима ҳақида гапирмоқда?" деб сўраши мумкин. Тизим нафақат саволларга жавоб беради, балки аудитория таркиби вақт ўтиши билан қандай ўзгаргани ҳақидаги қўшимча сўровларни ҳам таҳлил қилиб беради.
Бундан ташқари, Креатор Стюдио иловаси сунъий интеллект асосида ишлайдиган изоҳлар билан ишлаш воситасини ҳам ўз ичига олган. У энг муҳим фикрларни ажратиб кўрсатади ва муаллифнинг ўзига хос услубида жавоб лойиҳаларини тайёрлайди. Креаторлар ушбу тайёр жавобларни таҳрирлаши ва тасдиқлаганидан сўнггина эълон қилиши мумкин. Бу эса минглаб изоҳлар орасида муҳимларини ўтказиб юбормасликка ёрдам беради.
Meta'дан янги иловалар оқимиИлова ҳар куни фойдаланувчига асосий устувор вазифалар рўйхатини тақдим этади. Бунга қуйидагилар киради:
- Охирги эълон қилинган пост самарадорлигини кўздан кечириш;
- Белгиланган мақсадлар сари силжишни кузатиб бориш;
- Жавоб қайтарилиши шарт бўлган муҳим изоҳларни белгилаш.
Ушбу лойиҳа Meta компаниясининг сўнгги пайтлардаги фаол кенгайиш сиёсатининг бир қисмидир. Аввалроқ компания Facebook Групс учун Reddit услубидаги Форум иловасини ва Instagram дўстлари билан йўқолувчи суратларни улашиш учун Инстантс дастурини ишга туширган эди. Те Нев Ёрк Times хабарига кўра, компания айни дамда Арена деб номланган прогнозлар бозорига ўхшаш яна бир илова устида ишламоқда.
Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг ёзишича, Mark Zuckerberg ходимларга сунъий интеллект туфайли иш самарадорлиги ошишини ва бу компанияга тарихдагидан кўра кўпроқ янги иловаларни тезроқ яратиш имконини беришини таъкидлаган. Ҳозирда янги AI ҳамроҳ иловаси чекланган миқдордаги креаторлар гуруҳи билан синовдан ўтказилмоқда ва тез орада кенг оммага тақдим этилиши кутилмоқда.
…