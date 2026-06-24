Фарғона вилоятида зилзила содир бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
24 июнь куни соат 21:07 да Фарғона вилояти ҳудудида зилзила қайд этилди.
Республика Сейсмопрогностик мониторинг маркази маълумотига кўра, ер силкиниши эпицентри Фарғона вилоятининг Қувасой шаҳрида жойлашган. Зилзила магнитудаси 4 баллни, чуқурлиги эса 13 километрни ташкил этган.
Ер силкиниши Фарғона вилоятида эпицентрдан 14 километр масофада 3–4 балл куч билан сезилган. Андижон вилоятида эса зилзила кучи 2 баллни ташкил қилган. Ҳудуд эпицентрдан 63 километр масофада жойлашган.
Зилзила эпицентри Тошкент шаҳридан 251 километр жануби-шарқда қайд этилган.
Ҳозирча зилзила оқибатида талафотлар ёки жабрланганлар борлиги ҳақида маълумот берилмади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…