Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!

·35·Техно
Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!

Технология оламида ҳақиқий титанлар жанги бўлиб ўтди. Нуфузли High Performance Linpack (HPL) бенчмарки рейтингида узоқ вақтдан бери АҚШ суперкомпьютерлари етакчилик қилиб келаётган эди. Аммо бу гал тахтнинг эгаси ўзгарди!

Хитойнинг янги LineShine суперкомпьютери дунёнинг энг кучли машинаси деб топилди ва Американинг энг илғор компьютерларини ортда қолдирди.

Космик тезлик: LineShine қанчалик кучли?

Хитойнинг ушбу янги «технологик маҳлуқи» нақд 2,198 эксафлопс тезликни қайд этди. Бу шуни англатадики, у иккинчи ўриндаги Американинг энг машҳур El Capitan суперкомпьютеридан нақд 22 фоизга тезроқ ишлайди.

Жаҳоннинг энг кучли ТОП-5 суперкомпьютерлари рейтинги ҳозирда қуйидагича кўриниш олган:

Ўрин

Компьютер номи

Давлат

1-ўрин

LineShine

Хитой

2-ўрин

El Capitan

АҚШ

3-ўрин

Frontier

АҚШ

4-ўрин

Aurora

АҚШ

5-ўрин

JUPITER Booster

Германия

Ичида нималар бор? Халқаро чекловларга берилган кучли жавоб

Энг қизиғи, ушбу суперкомпьютер Ғарб давлатлари томонидан Хитойга қўйилган қаттиқ технологик чекловлар ва санкциялар шароитида яратилди. Шу сабабли LineShine тўлиқ Хитойнинг ўз маҳсулотларига таянади:

  • Юраги: Хитойнинг маҳаллий LX2 процессорлари асосида ишлайди.

  • Тизими: Хитойда ишлаб чиқилган Kylin операцион тизими бошқарувида.

  • Иштаҳаси: Ушбу тизим барқарор ишлаши учун тахминан 42,2 МВт электр энергиясини истеъмол қилади.

  • Жойлашуви: Шу йилнинг апрель ойида тақдим этилган бу марказ Шэньчжэнь булутли ҳисоблаш маркази томонидан ишлаб чиқилган ва Шэньчжэнь Миллий суперкомпьютер марказида (NSCS) жойлашган.

Бош лойиҳачи Лу Юйтуннинг сўзларига кўра, LineShine шунчаки қуруқ рақамлар учун ишламайди. У ҳам глобал илмий мақсадларда (иқлим, тиббиёт), ҳам ҳозирги кунда энг оммабоп бўлган Сунъий Интеллект (AI) вазифаларини ечиш учун хизмат қилади.

Тарихий қадам ва катта қайтиш

Хитой суперкомпьютерлари 2017 йилдан бери илк бор бутун дунё рейтингида яна биринчи ўринга кўтарилди. Бу Хитой учун оддий ғалаба эмас, балки катта сиёсий ва технологик муваффақиятдир.

The Wall Street Journal нашрининг ёзишича, Шэньчжэнь Миллий суперкомпьютер маркази бу ютуқни қуйидагича изоҳлаган:

«Хорижий технологик чекловларга қарамай, бу муваффақият Хитой суперкомпьютер саноати учун мустақил дастурий-аппарат экотизимини шакллантиришдаги тарихий қадамдир».

Хуллас, технология оламидаги пойга янги босқичга чиқди. Энди АҚШ ва Европа Хитойнинг бу «пулси»га қандай жавоб қайтариши жуда қизиқ!

ХитойАҚШLineShineEl CapitanШэньчжэнь
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Идеал Android смартфон қидириб: «орзудаги телефон» концепти тақдим этилди!Бугун, 22:24АҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаАҚШ космодромлари инқироз ёқасида: Ракеталар сони инфратузилма имкониятидан ошиб кетмоқдаБугун, 21:58Гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаГуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи Агилитй Роботикс 2,5 млрд долларлик шартнома билан биржага чиқмоқдаБугун, 21:53АҚШда Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ махсус тергов бошладиАҚШда Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ махсус тергов бошладиБугун, 21:52Xiaomi ўйин ихлосмандлари учун Redmi К90 Ultra моделини тайёрламоқдаXiaomi ўйин ихлосмандлари учун Redmi К90 Ultra моделини тайёрламоқдаБугун, 21:29Фигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этдиФигма дизайн ва дастурлаш ўртасидаги тўсиқларни олиб ташлайдиган янги функцияларни тақдим этдиБугун, 21:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди