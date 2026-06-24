Дунёнинг энг кучли суперкомпьютери аниқланди: Хитой АҚШни тахтдан ағдарди!
Технология оламида ҳақиқий титанлар жанги бўлиб ўтди. Нуфузли High Performance Linpack (HPL) бенчмарки рейтингида узоқ вақтдан бери АҚШ суперкомпьютерлари етакчилик қилиб келаётган эди. Аммо бу гал тахтнинг эгаси ўзгарди!
Хитойнинг янги LineShine суперкомпьютери дунёнинг энг кучли машинаси деб топилди ва Американинг энг илғор компьютерларини ортда қолдирди.
Космик тезлик: LineShine қанчалик кучли?
Хитойнинг ушбу янги «технологик маҳлуқи» нақд 2,198 эксафлопс тезликни қайд этди. Бу шуни англатадики, у иккинчи ўриндаги Американинг энг машҳур El Capitan суперкомпьютеридан нақд 22 фоизга тезроқ ишлайди.
Жаҳоннинг энг кучли ТОП-5 суперкомпьютерлари рейтинги ҳозирда қуйидагича кўриниш олган:
Ўрин
Компьютер номи
Давлат
1-ўрин
LineShine
2-ўрин
El Capitan
АҚШ
3-ўрин
Frontier
АҚШ
4-ўрин
Aurora
АҚШ
5-ўрин
JUPITER Booster
Германия
Ичида нималар бор? Халқаро чекловларга берилган кучли жавоб
Энг қизиғи, ушбу суперкомпьютер Ғарб давлатлари томонидан Хитойга қўйилган қаттиқ технологик чекловлар ва санкциялар шароитида яратилди. Шу сабабли LineShine тўлиқ Хитойнинг ўз маҳсулотларига таянади:
Юраги: Хитойнинг маҳаллий LX2 процессорлари асосида ишлайди.
Тизими: Хитойда ишлаб чиқилган Kylin операцион тизими бошқарувида.
Иштаҳаси: Ушбу тизим барқарор ишлаши учун тахминан 42,2 МВт электр энергиясини истеъмол қилади.
Жойлашуви: Шу йилнинг апрель ойида тақдим этилган бу марказ Шэньчжэнь булутли ҳисоблаш маркази томонидан ишлаб чиқилган ва Шэньчжэнь Миллий суперкомпьютер марказида (NSCS) жойлашган.
Бош лойиҳачи Лу Юйтуннинг сўзларига кўра, LineShine шунчаки қуруқ рақамлар учун ишламайди. У ҳам глобал илмий мақсадларда (иқлим, тиббиёт), ҳам ҳозирги кунда энг оммабоп бўлган Сунъий Интеллект (AI) вазифаларини ечиш учун хизмат қилади.
Тарихий қадам ва катта қайтиш
Хитой суперкомпьютерлари 2017 йилдан бери илк бор бутун дунё рейтингида яна биринчи ўринга кўтарилди. Бу Хитой учун оддий ғалаба эмас, балки катта сиёсий ва технологик муваффақиятдир.
The Wall Street Journal нашрининг ёзишича, Шэньчжэнь Миллий суперкомпьютер маркази бу ютуқни қуйидагича изоҳлаган:
«Хорижий технологик чекловларга қарамай, бу муваффақият Хитой суперкомпьютер саноати учун мустақил дастурий-аппарат экотизимини шакллантиришдаги тарихий қадамдир».
Хуллас, технология оламидаги пойга янги босқичга чиқди. Энди АҚШ ва Европа Хитойнинг бу «пулси»га қандай жавоб қайтариши жуда қизиқ!
…