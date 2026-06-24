Испанияда дўконда жанжал: байроқ сабаб тортишув юз берди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Испанияда жойлашган дўконлардан бирида Фаластин байроғи сабаб кескин можаро юзага келди. Маълумотларга кўра, бир гуруҳ исроилликлар дўконда илиб қўйилган байроқни кўриб, сотувчилар билан тортишувга киришган.
Гувоҳларнинг айтишича, можаро вақтида ушбу шахслар маст ҳолатда бўлган. Баҳс қисқа вақт ичида жанжалга айланиб, томонлар ўзаро кескин муносабат билдира бошлаган.
Дўкон эгалари ҳам бўш келмай, жанжал давомида уларга турли буюмларни улоқтирган. Воқеа атрофдагилар эътиборини тортиб, вазият янада кескинлашган.
Ҳодисанинг аниқ тафсилотлари ва жанжал оқибатлари юзасидан ҳозирча расмий маълумотлар берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…