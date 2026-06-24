Кэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирди

·13·Маданият
Кэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирди

Испанияда бўлиб ўтган "O Son do Camiño" мусиқа фестивалида машҳур поп юлдузи Кэти Перри мухлисларини яна бир ноодатий чиқиши билан ҳайратда қолдирди.

Хонанда ўзининг машҳур “Firework” қўшиғини ижро этар экан, саҳнага улкан қуёшдан ҳимояловчи крем кўринишидаги декорацияни олиб чиқди. Томоша давомида саҳнадаги атмосфера тобора қизиб борар экан, қўшиқнинг энг юқори нуқтасида ушбу “крем” идишидан томошабинлар томон қуюқ кўпик пуркала бошлади.

Кутилмаган бу эффект томошабинларда катта таассурот қолдирди ва концертга ўзгача шоу тусини берди. Мухлислар ушбу лаҳзаларни ижтимоий тармоқларда фаол улашиб, ҳазил тариқасида “POV: it’s bath time” (“Чўмилиш вақти”) дея изоҳ қолдиришди.

Натижада видеолар қисқа вақт ичида миллионлаб кўришлар тўплаб, фестивалнинг энг эсда қоларли саҳналаридан бирига айланди.

Sahnada qo'shiqchi ulkan ko'pik chiqaruvchi asbob yonida konsert bermoqda.
Кэти ПерриИспанияO Son do CamiñoFirework
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олдиБугун, 21:29“Андижон полкаси” Гиннес рекордини забт этди (видео)“Андижон полкаси” Гиннес рекордини забт этди (видео)Бугун, 21:14Муниса Ризаева эрини туғилган куни учун тайёрлаган сюрпризи диққат марказида (видео)Муниса Ризаева эрини туғилган куни учун тайёрлаган сюрпризи диққат марказида (видео)Бугун, 16:02BTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалдиBTS юлдузини деб эшик қўнғироғини 133 марта чалдиБугун, 11:04Марям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиМарям Тилляева шоудаги иштироки учун қаттиқ танқидга учрадиКеча, 20:35Эже Иртем ўлими маймун тишлаши оқибатида вафот этган бўлиши мумкинЭже Иртем ўлими маймун тишлаши оқибатида вафот этган бўлиши мумкинКеча, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...