Кэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирди
Испанияда бўлиб ўтган "O Son do Camiño" мусиқа фестивалида машҳур поп юлдузи Кэти Перри мухлисларини яна бир ноодатий чиқиши билан ҳайратда қолдирди.
Хонанда ўзининг машҳур “Firework” қўшиғини ижро этар экан, саҳнага улкан қуёшдан ҳимояловчи крем кўринишидаги декорацияни олиб чиқди. Томоша давомида саҳнадаги атмосфера тобора қизиб борар экан, қўшиқнинг энг юқори нуқтасида ушбу “крем” идишидан томошабинлар томон қуюқ кўпик пуркала бошлади.
Кутилмаган бу эффект томошабинларда катта таассурот қолдирди ва концертга ўзгача шоу тусини берди. Мухлислар ушбу лаҳзаларни ижтимоий тармоқларда фаол улашиб, ҳазил тариқасида “POV: it’s bath time” (“Чўмилиш вақти”) дея изоҳ қолдиришди.
Натижада видеолар қисқа вақт ичида миллионлаб кўришлар тўплаб, фестивалнинг энг эсда қоларли саҳналаридан бирига айланди.
…