Рипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қилади

·0·Техно
Рипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қилади

Рипплинг компанияси асосчиси Паркер Конрад бизнес оламида янги трендни бошлаб бермоқда: эндиликда компаниялар ўз ходимларининг сунъий интеллект (AI) воситаларидан қанчалик самарали фойдаланаётганини реал вақт режимида кузатиши мумкин бўлади. Янги тақдим этилган Рипплинг Дата Cloud платформаси нафақат кадрларни бошқариш, балки йирик маълумотлар таҳлили (дата аналйтикс) соҳасида ҳам инқилоб қилишни кўзламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда кўплаб корхоналар маълумотларни сақлаш ва таҳлил қилиш учун Snowflake, Таблеау ёки дбт Лабс каби бир нечта турли хил сервислар мажмуасидан фойдаланади. Конраднинг фикрича, бу мураккаб занжирни битта тизимга бирлаштириш вақти келди. У ўз платформасини компания иерархиясини ва ички тузилмасини тушунадиган ягона экотизим сифатида тақдим этмоқда. Бу ҳақда ixbt.com нашри Паркер Конраднинг Сан-Францискодаги офисидан берган маълумотларига таяниб хабар бермоқда.

AI харажатлари ва кутилмаган натижалар

Конрад ўз компанияси мисолида қизиқарли ҳолатни келтириб ўтди. Маълум бўлишича, айрим ходимлар Claude каби AI воситаларидан шахсий режалаштириш учун шунчалик кўп фойдаланганки, уларнинг йиллик харажат кўрсаткичи 30 000 долларга етган. Гарчи ходимлар буни иш самарадорлигини ошириш мақсадида қилган бўлсалар-да, компания учун бундай юқори харажат ўзини оқламаган. Рипплинг Дата Cloud айнан мана шундай яширин харажатларни аниқлашга ёрдам беради.

Дастурий таъминот муҳандислари фаолиятини таҳлил қилишда ҳам янги тизим кутилмаган фактларни очиб берди. Anthropic компаниясининг фойдаланиш журналлари ва GitHub маълумотларини ўзаро солиштириш орқали қайси дастурчи AI воситаларидан унумли фойдаланаётгани, ким эса шунчаки "токен"ларни ҳавога совураётгани маълум бўлди. Юқори натижа кўрсатадиган ходимлар одатда кўп AI ресурсларини сарфлайди, бироқ айрим ҳолатларда юқори харажат ва паст сифат уйғунлиги кузатилган.

Самарадорликни назорат қилишнинг янги босқичи

Тизим ходимларнинг код ёзиш жараёнидаги хатоларини ва ҳамкасблари томонидан рад этилган (режектед) ишларини ҳам ҳисобга олади. Агар дастурчи AI ёрдамида жуда кўп код яратаётган бўлса-ю, лекин унинг жамоаси бу кодни доимий равишда қайта ишлашга мажбур бўлса, демак, AI воситаси сифатсиз маҳсулот ишлаб чиқармоқда. Паркер Конрад буни "слоп" (чиқинди) деб атайди ва бундай ходимлар учун AI харажатлари лимитини дарҳол қисқартиришни таклиф қилади.

Рипплинг Дата Cloud имкониятлари фақат AI билан чекланиб қолмайди. У Salesforce маълумотларини ходимларнинг иш графиги билан боғлаб, қайси жамоалар мижозлар билан ишлашда қийналаётганини кўрсатиб беради. Масалан, таҳлиллар натижасида саёҳат бўлими ходимлари бошқа бўлимларга қараганда икки баравар кўп ҳал қилинмаган муаммоларга (тиккетс) эга экани аниқланган, бу эса кадрлар етишмовчилигидан далолат беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам рақамли трансформация жадаллашаётган бир пайтда, бундай таҳлилий воситалар йирик корпорациялар учун жуда муҳим ҳисобланади. Компания раҳбарлари энди нафақат АИга сармоя киритишлари, балки ҳар бир сарфланган доллар қандай натижа бераётганини аниқ кўришлари мумкин бўлади. Рипплинг тизими харажатлар белгиланган лимитдан ошиб кетганда автоматик равишда менежерни огоҳлантириш ёки хизматдан фойдаланишни тўхтатиб қўйиш функциясига ҳам эга.

РипплингСунъий IntelлектБизнес ТаҳлилПаркер КонрадТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиВидеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиБугун, 21:24Apple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиБугун, 21:21Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?Бугун, 20:53Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 20:29Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиБугун, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиAMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди