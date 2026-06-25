Педри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирди

·39·Спорт
Педри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирди

Испаниянинг Барселона клуби ярим ҳимоячиси Педри Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альвареснинг каталонияликлар сафига қўшилиши борасидаги миш-мишларга ўз муносабатини билдирди. Аргентиналик футболчининг Метрополитано стадионини тарк этиш истагини очиқчасига маълум қилиши трансфер бозорида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Теледепорте нашрига берган интервюсида Педри жаҳон чемпиони бўлган ҳужумчининг маҳоратига юқори баҳо берди. Унинг таъкидлашича, Барселона ҳар доим дунёнинг энг кучли футболчиларини ўз сафига чорлаши лозим ва Хулиан Альварес айнан шундай ижрочилардан бири ҳисобланади.

"Жулиан менга футболчи сифатида жуда ёқади. Мен ҳар доим Барселона таркибида энг яхшилар тўп суришини хоҳлашимни айтганман", — дея тан олди Педри. Бироқ, 23 ёшли ярим ҳимоячи бу трансфер амалга ошиши учун кўплаб омиллар мос келиши кераклигини ҳам қўшимча қилди.

Трансфердаги молиявий ва сиёсий тўсиқлар

Педрининг ушбу баёноти клуб учун анча нозик бир даврда янгради. Айни дамда Барселона раҳбарияти, хусусан Деко ва Жоан Лапорта клубнинг мураккаб молиявий ҳолатини мувозанатлашга уринмоқда. Атлетико Мадрид эса ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ, бу эса музокараларни янада қийинлаштиради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Педри клуб ва футболчи ўртасидаги ички ишларга аралашиш нияти йўқлигини билдирган. "Мен клубнинг ёки футболчининг ишларига аралашмоқчи эмасман. Агар бу келишув амалга ошса ва у жамоамизга келса, биз уни хурсандчилик билан кутиб оламиз", — деди у.

Хулиан Альвареснинг ўзи аллақачон Атлетико раҳбариятидан уни трансферга қўйишни сўраган. Маълумотларга кўра, 26 ёшли ҳужумчи фаолиятини айнан "кўк-анорранглилар" сафида давом эттиришни орзу қилмоқда. Барселона эса аргентиналик учун қарийб 130 миллион евро миқдорида маблағ тайёрлаётгани айтилмоқда.

Клуб раҳбарияти Альваресни шартномаси якунланиб, Камп Ноу стадионини тарк этаётган Роберт Левандовски ўрнига асосий номзод сифатида кўрмоқда. Полшалик ҳужумчининг кетиши жамоа ҳужум чизиғида катта бўшлиқни юзага келтириши кутилмоқда ва Альварес бу ўринни тўлдириш учун энг муносиб вариант деб ҳисобланмоқда.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресПедриТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Жоржина Роналдунинг сирини очди: «У 50 ёшгача ҳам ўйнай олади»Бугун, 23:08Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаБугун, 23:02Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Моуриньо «Реал» раҳбариятидан яна иккита трансфер сўради...Бугун, 22:43Жозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирЖозе Моуринью Тоттенхемдан нега ҳайдалганини очиқлади: Сон ва финал билан боғлиқ сирБугун, 22:38Плей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиПлей-оффда инқилоб: ФИФА пенальтилар серияси қоидасини ўзгартирмоқчиБугун, 22:37Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди