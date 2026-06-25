Педри Хулиан Альвареснинг Барселонага ўтиши мумкинлиги ҳақида фикр билдирди
Испаниянинг Барселона клуби ярим ҳимоячиси Педри Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альвареснинг каталонияликлар сафига қўшилиши борасидаги миш-мишларга ўз муносабатини билдирди. Аргентиналик футболчининг Метрополитано стадионини тарк этиш истагини очиқчасига маълум қилиши трансфер бозорида катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Теледепорте нашрига берган интервюсида Педри жаҳон чемпиони бўлган ҳужумчининг маҳоратига юқори баҳо берди. Унинг таъкидлашича, Барселона ҳар доим дунёнинг энг кучли футболчиларини ўз сафига чорлаши лозим ва Хулиан Альварес айнан шундай ижрочилардан бири ҳисобланади.
"Жулиан менга футболчи сифатида жуда ёқади. Мен ҳар доим Барселона таркибида энг яхшилар тўп суришини хоҳлашимни айтганман", — дея тан олди Педри. Бироқ, 23 ёшли ярим ҳимоячи бу трансфер амалга ошиши учун кўплаб омиллар мос келиши кераклигини ҳам қўшимча қилди.
Трансфердаги молиявий ва сиёсий тўсиқларПедрининг ушбу баёноти клуб учун анча нозик бир даврда янгради. Айни дамда Барселона раҳбарияти, хусусан Деко ва Жоан Лапорта клубнинг мураккаб молиявий ҳолатини мувозанатлашга уринмоқда. Атлетико Мадрид эса ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ, бу эса музокараларни янада қийинлаштиради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Педри клуб ва футболчи ўртасидаги ички ишларга аралашиш нияти йўқлигини билдирган. "Мен клубнинг ёки футболчининг ишларига аралашмоқчи эмасман. Агар бу келишув амалга ошса ва у жамоамизга келса, биз уни хурсандчилик билан кутиб оламиз", — деди у.
Хулиан Альвареснинг ўзи аллақачон Атлетико раҳбариятидан уни трансферга қўйишни сўраган. Маълумотларга кўра, 26 ёшли ҳужумчи фаолиятини айнан "кўк-анорранглилар" сафида давом эттиришни орзу қилмоқда. Барселона эса аргентиналик учун қарийб 130 миллион евро миқдорида маблағ тайёрлаётгани айтилмоқда.
Клуб раҳбарияти Альваресни шартномаси якунланиб, Камп Ноу стадионини тарк этаётган Роберт Левандовски ўрнига асосий номзод сифатида кўрмоқда. Полшалик ҳужумчининг кетиши жамоа ҳужум чизиғида катта бўшлиқни юзага келтириши кутилмоқда ва Альварес бу ўринни тўлдириш учун энг муносиб вариант деб ҳисобланмоқда.
…