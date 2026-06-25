Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлари

·0·Авто
Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлари

Автомобил ишқибозлари орасида доимо "мукаммал икки автомобиллик гараж" ҳақида баҳслар юради: бири кундалик юмушлар учун қулай, иккинчиси эса дам олиш кунлари ҳаяжонли ҳайдаш учун тезкор бўлиши керак. Бироқ замонавий иқтисодий шароитда иккита алоҳида машинани сақлаш борган сари қийинлашиб бормоқда. Айнан шу нуқтада Skoda Эняқ вRS модели саҳнага чиқиб, ҳар икки дунёнинг энг яхши жиҳатларини битта кузовда бирлаштиришга даъво қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Skoda брендининг вRS белгиси 2001-йилда Октавиа вRS модели билан дебют қилганидан бери ўзига хос анъанага эга. Бу учта ҳарф ҳар доим реал ҳаётдаги амалийлик, муносиб унумдорлик ва ҳамёнбоп нарх уйғунлигини англатиб келган. ТопГеар нашри маълумотларига кўра, эндиликда ушбу формула бренднинг флагман электромобили бўлмиш Эняқ кроссоверига татбиқ этилди.

Техник қувват ва динамика

Skoda Эняқ вRS иккита электр двигатели ва тўлиқ узатмали тизим (AWD) билан жиҳозланган бўлиб, умумий 335 от кучини тақдим этади. Автомобилнинг тортиш кучи 697 Нм ни ташкил қилади, бу эса оғир кроссоверга 100 км/соат тезликка бор-йўғи 5,4 сонияда эришиш имконини беради. Бу кўрсаткичлар уни нафақат тезкор, балки динамик жиҳатдан чаққон автомобилга айлантиради.

Бироқ гап фақат тўғри чизиқдаги тезликда эмас. Муҳандислар автомобилга Дйнамик Чассис Контрол (ДКК) тизимини ўрнатишган, осма тизим бироз пасайтирилган ва бошқарув механизми қайта созланган. Натижада, ҳайдовчи биргина тугмани босиш орқали автомобилни сокин магистрал крейсеридан ҳаяжонли спорт кроссоверига айлантириши мумкин.

Кундалик фойдаланиш ва қулайлик

Электромобил 84 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у бир марта қувватланишда ВЛТП сикли бўйича 550 километргача (344 мил) масофани босиб ўта олади. 185 кВ қувватли ўзгармас ток (ДК) станцияларида қувватни 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун атиги 26 дақиқа кифоя қилади. Бу эса узоқ сафарларда ортиқча вақт йўқотмасликни кафолатлайди.

Салонда вRS ДНКси яққол сезилиб туради: махсус спорт ўриндиқлари, спорт услубидаги рул ва контрастли чоклар интерерга ўзгача руҳ бағишлаган. Технологик жиҳатдан ҳам Skoda саховатли йўл тутган:

  • 13 дюймли катта сенсорли мультимедиа экрани;
  • Кенгайтирилган реаллик (АР) функциясига эга проекцион дисплей;
  • Иситиш тизимига эга ўриндиқлар;
  • 12 та карнайдан иборат КАНTON аудио тизими.
Амалийлик масаласида Skoda ўз анъаналарига содиқ қолган. 585 литрли юкхона, кенг орқа ўриндиқлар ва бренднинг "Симплй Клевер" фалсафасига хос бўлган деталлар — эшик ичидаги соябон ҳамда юкхона қопқоғидаги муз қирғич каби элементлар оилавий ҳаётнинг барча қийинчиликларини осон енгишга ёрдам беради. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD каби брендлар билан рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, Европа сифатидаги бундай универсал электромобиллар сифат ихлосмандлари учун муносиб танлов бўлиши мумкин.

SkodaЭняқ вRSЭлектромобилКроссоверАвто-янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Буюк Британияда ёқилғи нархи нега Европанинг бошқа давлатларидан қиммат?Бугун, 17:56Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Электромобиллар инқилоби: Ярим қаттиқ ва қаттиқ ҳолатдаги аккумуляторлар фарқи нимада?Бугун, 16:55ЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаЖКБ водородли автомобиллар ўртасида жаҳон рекординиўрнатишга тайёрланмоқдаБугун, 15:58Ўзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаЎзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқдаБугун, 15:51Иссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиИссиқ ҳаво ва электромобиллар: Renault 4 мисолида батарея самарадорлиги таҳлилиБугун, 14:58Ваухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиВаухҳалл бренди сақлаб қолинади: Stellantis британча моделларга кўпроқ эркинлик берадиБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди