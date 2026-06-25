Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлари
Автомобил ишқибозлари орасида доимо "мукаммал икки автомобиллик гараж" ҳақида баҳслар юради: бири кундалик юмушлар учун қулай, иккинчиси эса дам олиш кунлари ҳаяжонли ҳайдаш учун тезкор бўлиши керак. Бироқ замонавий иқтисодий шароитда иккита алоҳида машинани сақлаш борган сари қийинлашиб бормоқда. Айнан шу нуқтада Skoda Эняқ вRS модели саҳнага чиқиб, ҳар икки дунёнинг энг яхши жиҳатларини битта кузовда бирлаштиришга даъво қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Skoda брендининг вRS белгиси 2001-йилда Октавиа вRS модели билан дебют қилганидан бери ўзига хос анъанага эга. Бу учта ҳарф ҳар доим реал ҳаётдаги амалийлик, муносиб унумдорлик ва ҳамёнбоп нарх уйғунлигини англатиб келган. ТопГеар нашри маълумотларига кўра, эндиликда ушбу формула бренднинг флагман электромобили бўлмиш Эняқ кроссоверига татбиқ этилди.
Техник қувват ва динамикаSkoda Эняқ вRS иккита электр двигатели ва тўлиқ узатмали тизим (AWD) билан жиҳозланган бўлиб, умумий 335 от кучини тақдим этади. Автомобилнинг тортиш кучи 697 Нм ни ташкил қилади, бу эса оғир кроссоверга 100 км/соат тезликка бор-йўғи 5,4 сонияда эришиш имконини беради. Бу кўрсаткичлар уни нафақат тезкор, балки динамик жиҳатдан чаққон автомобилга айлантиради.
Бироқ гап фақат тўғри чизиқдаги тезликда эмас. Муҳандислар автомобилга Дйнамик Чассис Контрол (ДКК) тизимини ўрнатишган, осма тизим бироз пасайтирилган ва бошқарув механизми қайта созланган. Натижада, ҳайдовчи биргина тугмани босиш орқали автомобилни сокин магистрал крейсеридан ҳаяжонли спорт кроссоверига айлантириши мумкин.
Кундалик фойдаланиш ва қулайликЭлектромобил 84 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у бир марта қувватланишда ВЛТП сикли бўйича 550 километргача (344 мил) масофани босиб ўта олади. 185 кВ қувватли ўзгармас ток (ДК) станцияларида қувватни 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун атиги 26 дақиқа кифоя қилади. Бу эса узоқ сафарларда ортиқча вақт йўқотмасликни кафолатлайди.
Салонда вRS ДНКси яққол сезилиб туради: махсус спорт ўриндиқлари, спорт услубидаги рул ва контрастли чоклар интерерга ўзгача руҳ бағишлаган. Технологик жиҳатдан ҳам Skoda саховатли йўл тутган:
- 13 дюймли катта сенсорли мультимедиа экрани;
- Кенгайтирилган реаллик (АР) функциясига эга проекцион дисплей;
- Иситиш тизимига эга ўриндиқлар;
- 12 та карнайдан иборат КАНTON аудио тизими.
…