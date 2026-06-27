Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқда

·21·Техно
Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқда

Смартфонлар бозорида автономлик масаласи ҳамон энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Хитойнинг Honor компанияси бу борада ҳақиқий технологик бурилиш ясаш арафасида турибди. Сўнгги маълумотларга кўра, бренд кремний асосидаги аккумуляторлар технологиясини такомиллаштириш орқали қурилмаларнинг қувват сиғимини тасаввур қилиб бўлмас даражага кўтаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Honor ўзининг янги моноблокли смартфонларида аккумулятор тизимидаги кремний улушини фаол равишда оширмоқда. Ҳозирда бу кўрсаткич 30 фоизга яқинлашиб қолган. Бундай ёндашув қурилманинг қалинлигини сезиларли даражада оширмасдан, батареянинг энергия сиғимини кескин кўпайтириш имконини беради. Бу эса фойдаланувчилар учун ихчам корпусда улкан қувват манбаига эга бўлишни англатади.

Компания аллақачон 12 000 мА/соат сиғимга эга аккумуляторларни серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда. Бу кўрсаткич бугунги кундаги оммавий смартфонлар стандартидан бир неча баробар юқоридир. Таққослаш учун, ҳозирги флагманларнинг аксарияти 5 000 – 6 000 мА/соат атрофидаги батареялар билан чекланган. Honor лабораторияларида эса янада ҳайратланарли натижалар қайд этилган: синов намуналари 14 000 мА/соатгача қувват сақлаш имкониятини намойиш этган.

Технологик чегара ва янги имкониятлар

Мутахассисларнинг фикрича, қисқа муддатли истиқболда 14 000 мА/соат сиғим бутун смартфон саноати учун юқори чегара бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ҳозирги технологик шароитда ушбу кўрсаткичдан ўтиш ниҳоятда мураккаб вазифа ҳисобланади. Фақатгина бошқа етакчи ишлаб чиқарувчилар томонидан мутлақо янги батарея тизимлари жорий этилсагина, бу рекорд янгиланиши мумкин.

Ушбу йўналишдаги дастлабки қадамлар аллақачон амалиётга кўчган. Яқинда Хитой бозорида сотувга чиққан Honor X80 Pro Max смартфони бунга яққол мисолдир. Мазкур қурилманинг асосий ўзига хослиги 11 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланганидир. Бундай қувват ҳатто энг фаол фойдаланиш режимида ҳам смартфоннинг бир неча кун ишлашини таъминлайди.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Honor X80 Pro Max нафақат сиғими, балки қувватланиш тезлиги билан ҳам ажралиб туради. Қурилма 90 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, 27 В қувватли тескари қувватлаш функцияси орқали смартфон бошқа гаджетлар учун ташқи аккумулятор (повербанк) вазифасини ҳам ўтай олади.

Ўзбекистон бозорида ҳам Honor бренди ўзининг чидамли батареялари билан танилган. Агар 12 000 ва 14 000 мА/соат сиғимли моделлар глобал бозорга чиқса, бу мамлакатимиздаги узоқ сафарларда бўладиган ёки доимий алоқада қолишни хоҳлайдиган фойдаланувчилар учун энг мақбул танловга айланиши шубҳасиз. Кремний технологияси смартфонларнинг оғирлашиб кетмаслигини кафолатлаши эса асосий ютуқлардан биридир.

HonorСмартфонАккумуляторТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Бугун, 22:22Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиApple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиБугун, 21:55Космик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиКосмик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиБугун, 20:58Ер остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиЕр остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиБугун, 20:27SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврSpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврБугун, 19:51КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинКАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги