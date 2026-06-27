Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқда
Смартфонлар бозорида автономлик масаласи ҳамон энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Хитойнинг Honor компанияси бу борада ҳақиқий технологик бурилиш ясаш арафасида турибди. Сўнгги маълумотларга кўра, бренд кремний асосидаги аккумуляторлар технологиясини такомиллаштириш орқали қурилмаларнинг қувват сиғимини тасаввур қилиб бўлмас даражага кўтаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Honor ўзининг янги моноблокли смартфонларида аккумулятор тизимидаги кремний улушини фаол равишда оширмоқда. Ҳозирда бу кўрсаткич 30 фоизга яқинлашиб қолган. Бундай ёндашув қурилманинг қалинлигини сезиларли даражада оширмасдан, батареянинг энергия сиғимини кескин кўпайтириш имконини беради. Бу эса фойдаланувчилар учун ихчам корпусда улкан қувват манбаига эга бўлишни англатади.
Компания аллақачон 12 000 мА/соат сиғимга эга аккумуляторларни серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда. Бу кўрсаткич бугунги кундаги оммавий смартфонлар стандартидан бир неча баробар юқоридир. Таққослаш учун, ҳозирги флагманларнинг аксарияти 5 000 – 6 000 мА/соат атрофидаги батареялар билан чекланган. Honor лабораторияларида эса янада ҳайратланарли натижалар қайд этилган: синов намуналари 14 000 мА/соатгача қувват сақлаш имкониятини намойиш этган.
Технологик чегара ва янги имкониятларМутахассисларнинг фикрича, қисқа муддатли истиқболда 14 000 мА/соат сиғим бутун смартфон саноати учун юқори чегара бўлиб хизмат қилиши мумкин. Ҳозирги технологик шароитда ушбу кўрсаткичдан ўтиш ниҳоятда мураккаб вазифа ҳисобланади. Фақатгина бошқа етакчи ишлаб чиқарувчилар томонидан мутлақо янги батарея тизимлари жорий этилсагина, бу рекорд янгиланиши мумкин.
Ушбу йўналишдаги дастлабки қадамлар аллақачон амалиётга кўчган. Яқинда Хитой бозорида сотувга чиққан Honor X80 Pro Max смартфони бунга яққол мисолдир. Мазкур қурилманинг асосий ўзига хослиги 11 000 мА/соат сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланганидир. Бундай қувват ҳатто энг фаол фойдаланиш режимида ҳам смартфоннинг бир неча кун ишлашини таъминлайди.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, Honor X80 Pro Max нафақат сиғими, балки қувватланиш тезлиги билан ҳам ажралиб туради. Қурилма 90 В қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, 27 В қувватли тескари қувватлаш функцияси орқали смартфон бошқа гаджетлар учун ташқи аккумулятор (повербанк) вазифасини ҳам ўтай олади.
Ўзбекистон бозорида ҳам Honor бренди ўзининг чидамли батареялари билан танилган. Агар 12 000 ва 14 000 мА/соат сиғимли моделлар глобал бозорга чиқса, бу мамлакатимиздаги узоқ сафарларда бўладиган ёки доимий алоқада қолишни хоҳлайдиган фойдаланувчилар учун энг мақбул танловга айланиши шубҳасиз. Кремний технологияси смартфонларнинг оғирлашиб кетмаслигини кафолатлаши эса асосий ютуқлардан биридир.
…