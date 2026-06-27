Коинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказди
Коинотни ўзлаштириш ва сунъий йўлдошлар технологиясида энг катта тўсиқлардан бири — бу очиқ фазодаги кучли радиация ҳисобланади. БАE Сйстеms компанияси ушбу муаммони ҳал қилиш йўлида муҳим қадам ташлаб, космик кемалар ва сунъий йўлдошлар учун мўлжалланган янги Эндура Сйстем-он-Чип (СоК) процессорининг синовларини муваффақиятли якунлади. Ушбу микросхема нафақат табиий коинот нурланишига, балки узоқ муддатли миссиялар давомида юзага келиши мумкин бўлган ўта юқори даражадаги радиацияга ҳам бардош бера олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Коинот электроникаси учун асосий хавф шундаки, доимий нурланиш микросхемалар ишида хатоликларни келтириб чиқариши, хотирани шикастлаши ва ҳатто процессорларни бутунлай ишдан чиқариши мумкин. Шу сабабли, сайёралараро станциялар ва ҳарбий космик аппаратлар учун махсус радиацияга чидамли тизимлар ишлаб чиқилади. БАE Сйстеms томонидан тақдим этилган янги процессор айнан мана шундай экстремал шароитларда барқарор ишлаш учун яратилган.
Технологик хусусиятлар ва ишлаб чиқаришЭндура СоК процессори компаниянинг хусусий РҲ45 технологияси асосида, 45 нанометрли техник жараён ёрдамида тайёрланган. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқариш АҚШнинг Нью-Йорк штатидаги ГлобалФоундриес корхонасида йўлга қўйилган. Микросхемани яратишда силикон-он-инсулатор (СОИ) технологиясидан фойдаланилгани унинг радиацияга чидамлилигини бир неча баробар оширади. Бу эса космик ва мудофаа техникаси учун зарур бўлган бутловчи қисмларни тўлиқ АҚШ ҳудудида ишлаб чиқариш имконини беради.
Янги процессор ўз ичига қуйидаги муҳим элементларни бирлаштиради:
- Марказий ҳисоблаш ядроси ва тармоқ интерфейслари;
- Хавфсиз юкланиш тизими (секуре боот);
- Биринчи ва иккинчи даражали кеш-хотира;
- Дастурланадиган ФПГА мантиқий блоклари.
Коинот миссияларининг янги давриИшлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, РҲ45 технологияси нафақат ушбу СоК, балки бошқа космик ҳисоблаш тизимлари, жумладан, бир платалик компьютерлар ва сунъий йўлдошлар учун ихтисослашган электроника яратиш учун ҳам мос келади. БАE Сйстеms ушбу ишланма компаниянинг кейинги авлод космик платформалари учун пойдевор бўлишига ишонч билдирмоқда.
Янги процессорлар ҳам ўта масъулиятли "А" классидаги миссияларда, ҳам арзонроқ бўлган "К" ва "Д" классидаги аппаратларда қўлланилади. Ҳозирда компания янги процессор учун дастурий таъминот ишлаб чиқиш тўпламларига буюртмалар қабул қилишни бошлаган. Серияли ишлаб чиқариш эса БАE Сйстеms компаниясининг Виржиния штатидаги Манассас заводида амалга оширилади. Мазкур завод АҚШ Мудофаа вазирлиги томонидан ишончли микроэлектроника ишлаб чиқарувчиси сифатида сертификатланган.
…