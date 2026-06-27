Коинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказди

·0·Техно
Коинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказди

Коинотни ўзлаштириш ва сунъий йўлдошлар технологиясида энг катта тўсиқлардан бири — бу очиқ фазодаги кучли радиация ҳисобланади. БАE Сйстеms компанияси ушбу муаммони ҳал қилиш йўлида муҳим қадам ташлаб, космик кемалар ва сунъий йўлдошлар учун мўлжалланган янги Эндура Сйстем-он-Чип (СоК) процессорининг синовларини муваффақиятли якунлади. Ушбу микросхема нафақат табиий коинот нурланишига, балки узоқ муддатли миссиялар давомида юзага келиши мумкин бўлган ўта юқори даражадаги радиацияга ҳам бардош бера олади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Коинот электроникаси учун асосий хавф шундаки, доимий нурланиш микросхемалар ишида хатоликларни келтириб чиқариши, хотирани шикастлаши ва ҳатто процессорларни бутунлай ишдан чиқариши мумкин. Шу сабабли, сайёралараро станциялар ва ҳарбий космик аппаратлар учун махсус радиацияга чидамли тизимлар ишлаб чиқилади. БАE Сйстеms томонидан тақдим этилган янги процессор айнан мана шундай экстремал шароитларда барқарор ишлаш учун яратилган.

Технологик хусусиятлар ва ишлаб чиқариш

Эндура СоК процессори компаниянинг хусусий РҲ45 технологияси асосида, 45 нанометрли техник жараён ёрдамида тайёрланган. ixbt.com маълумотига кўра, ишлаб чиқариш АҚШнинг Нью-Йорк штатидаги ГлобалФоундриес корхонасида йўлга қўйилган. Микросхемани яратишда силикон-он-инсулатор (СОИ) технологиясидан фойдаланилгани унинг радиацияга чидамлилигини бир неча баробар оширади. Бу эса космик ва мудофаа техникаси учун зарур бўлган бутловчи қисмларни тўлиқ АҚШ ҳудудида ишлаб чиқариш имконини беради.

Янги процессор ўз ичига қуйидаги муҳим элементларни бирлаштиради:

  • Марказий ҳисоблаш ядроси ва тармоқ интерфейслари;
  • Хавфсиз юкланиш тизими (секуре боот);
  • Биринчи ва иккинчи даражали кеш-хотира;
  • Дастурланадиган ФПГА мантиқий блоклари.
Айнан ФПГА блокларининг мавжудлиги процессорни алоҳида миссия вазифаларига мослаб қайта созлаш имконини беради. Бу эса чипни алмаштирмасдан туриб, маълумотларни қайта ишлаш тезлигини ошириш ва янги функцияларни жорий этишга хизмат қилади.

Коинот миссияларининг янги даври

Ишлаб чиқарувчиларнинг таъкидлашича, РҲ45 технологияси нафақат ушбу СоК, балки бошқа космик ҳисоблаш тизимлари, жумладан, бир платалик компьютерлар ва сунъий йўлдошлар учун ихтисослашган электроника яратиш учун ҳам мос келади. БАE Сйстеms ушбу ишланма компаниянинг кейинги авлод космик платформалари учун пойдевор бўлишига ишонч билдирмоқда.

Янги процессорлар ҳам ўта масъулиятли "А" классидаги миссияларда, ҳам арзонроқ бўлган "К" ва "Д" классидаги аппаратларда қўлланилади. Ҳозирда компания янги процессор учун дастурий таъминот ишлаб чиқиш тўпламларига буюртмалар қабул қилишни бошлаган. Серияли ишлаб чиқариш эса БАE Сйстеms компаниясининг Виржиния штатидаги Манассас заводида амалга оширилади. Мазкур завод АҚШ Мудофаа вазирлиги томонидан ишончли микроэлектроника ишлаб чиқарувчиси сифатида сертификатланган.

БАE СйстеmsКоинотПроцессорТехнологияРадиация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Бугун, 22:22Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиApple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиБугун, 21:55Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаСмартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаБугун, 21:54Космик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиКосмик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиБугун, 20:58Ер остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиЕр остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиБугун, 20:27SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврSpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги