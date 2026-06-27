3 миллиард йиллик сир очилди: Ернинг энг қадимги кратери аниқланди

·36·Дунё
3 миллиард йиллик сир очилди: Ернинг энг қадимги кратери аниқланди

Геологлар Ер юзидаги энг қадимги метеорит кратерининг ёшини аниқлаб, уни расман тасдиқлади. Гап Ғарбий Австралиядаги Шимолий қутб гумбази (North Pole Dome) ҳудудида жойлашган қадимий зарба кратери ҳақида бормоқда. Мазкур тадқиқот натижалари Geology илмий журналида эълон қилинди.

Кёртин университети олими Кристофер Киркленд бошчилигидаги тадқиқотчилар жамоаси ҳисоб-китобларига кўра, улкан метеорит мазкур ҳудудга тахминан 3,02 миллиард йил аввал келиб урилган. Агар ушбу натижа тўлиқ тасдиқланса, мазкур тузилма ёши аниқ белгиланган ягона метеорит кратери сифатида тарихга киради.

Олимларнинг таъкидлашича, ҳудудда аниқланган асосий далиллардан бири — зарба конуслари ҳисобланади. Бу каби тузилмалар фақат жуда катта самовий жисмлар улкан тезликда Ерга келиб урилганда ҳосил бўладиган юқори босим таъсирида тоғ жинсларида шаклланади. Улар Пилбара ҳудудида, Ернинг 3 миллиард йилдан ортиқ ёшга эга жинслари сақланган ноёб жойлардан бирида топилган.

Бироқ узоқ йиллар давомида ушбу зарбанинг аниқ қачон содир бўлгани олимлар ўртасида баҳсли масала бўлиб келган. Чунки формациядаги базальт жинсларининг ёши бевосита аниқланмаган, турли илмий гуруҳлар томонидан берилган баҳолар ўртасида эса қарийб уч миллиард йиллик фарқ мавжуд эди.

Бу муаммога ойдинлик киритиш учун тадқиқотчилар жинслар таркибидаги циркон, апатит, кальцит ва мусковит минералларини чуқур таҳлил қилди. Айниқса, циркон кристаллари муҳим маълумот берди. Уларда ҳам 3,4 миллиард йилдан ортиқ ёшга эга қадимги кристаллар, ҳам метеорит зарбаси вақтида тез совиш натижасида ҳосил бўлган ёшроқ «скелетсимон» доналар аниқланган.

Энг яхши сақланган ушбу цирконлар тахминан 3024 ± 7 миллион йил ёшни кўрсатган. Шу билан бирга, гидротермал жараёнлар натижасида ҳосил бўлган апатит минерали ҳам қарийб 3019 миллион йиллик ёшни тасдиқлаган. Икки мустақил минерал таҳлилининг бир хил натижа бериши айнан шу даврда метеорит Ерга келиб урилганининг энг кучли илмий далили сифатида баҳоланмоқда.

Олимлар яна бир муҳим исбот сифатида кварц томиридаги слюдани ҳам ўрганди. Унинг ёши 1655 ± 27 миллион йил экани аниқланган. Бу эса зарба конуслари ундан анча олдин пайдо бўлганини кўрсатади ва кратернинг ёши 2,7 миллиард йилдан кам деган айрим тахминларни рад этади.

Тадқиқот муаллифлари хулоса қилишича, Миралга тузилмаси номи билан ҳам танилган Шимолий қутб гумбази ҳозирча архей эонига мансуб ягона ишончли тасдиқланган метеорит кратери бўлиб қолмоқда. Олимлар фикрича, қадимда Ерга жуда кўп метеоритлар қулаган бўлса-да, уларнинг аксарият излари миллионлаб йиллар давомида тектоник жараёнлар ва эрозия таъсирида бутунлай йўқолиб кетган.

Западная АвстралияСеверный полюсУниверситет КертинГеологияПилбара
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқладиОлимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқладиБугун, 20:03Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиУй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиБугун, 20:01Сунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиСунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиБугун, 19:59Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБугун, 19:58Чемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиЧемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиБугун, 19:29Танзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканТанзаниядаги сирли кўл: Қушлар тошга айланадиган масканБугун, 17:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди