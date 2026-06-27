Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...
Дунёнинг энг қимматбаҳо ва иқтидорли ҳимоячиларидан бири бўлиш, кетма-кет иккита Жаҳон чемпионатига бориш ва майдонда умуман кўриниш бермаслик... Бу мақтаниб бўлмайдиган «рекорд» «Барселона» ва Уругвай терма жамоаси юлдузи Рональд Араухога тегишли бўлиб турибди. ЖЧ-2026 у учун ҳақиқий жумбоққа айланди.
Араухо ҳар икки мундиалда ҳам Уругвайнинг расмий қайдномасидан жой олган бўлса-да, унинг ҳисобида ҳалигача Жаҳон чемпионатларидаги 1 дақиқалик ўйин вақти ҳам мавжуд эмас.
Икки хил мундиал, икки хил сабаб
Араухонинг захирада қолиб кетгани тарихига назар ташласак, вазият икки хил эканини кўрамиз:
Мусобақа
Футболчининг ҳолати
Захирада қолиш сабаби
ЖЧ-2022 (Қатар)
Жароҳатланган эди
Сафга қайтишга улгурмади
ЖЧ-2026 (Шимолий Америка)
Мутлақо соғлом эди
Мураббийлар штабининг қарори
2022 йилда Қатардаги омадсизликни тушуниш мумкин эди — ўшанда у терма жамоа лагерига жароҳат билан келган ва таваккал қилмаслик учун майдонга туширилмаганди.
Бироқ 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги ҳолат кўпчилик мухлисларни ҳайратда қолдирди. Футболчи мусобақага жисмонан идеал ва соғлом ҳолатда етиб келди. У барча учрашувлар қайдномасига киритилди, аммо бош мураббий Марсело Бьелса негадир уни бирор марта ҳам майдонга туширмади.
Клубдаги даҳшатли форма ва терма жамоадаги соя
Мураббийнинг бу қарори янада ғалати туюлишига футболчининг клубидаги фаолияти сабаб бўлмоқда. Араухо захира ўйинчиси эмас, балки ўз жамоасининг ҳақиқий устуни ҳисобланади.
Маълумот учун: Ўтган мавсумда Рональд Араухо «Барселона» таркибида нақд 38 та учрашувда майдонга тушди ва марказий ҳимоячи бўлишига қарамай, рақиблар дарвозасини 4 бор ишғол қилишга ҳам улгурди.
Уругвай учун аламли якун
Марсело Бьелсанинг бу тактик таваккали ўзини оқламади шекилли. Мусобақада Араухонинг хизматларидан фойдаланмаган Уругвай терма жамоаси бу галги мундиалда плей-офф босқичига йўлланма ололмади ва мухлисларини хафа қилган ҳолда, гуруҳ босқичидаёқ уйга равона бўлди.
Дунё даражасидаги ҳимоячини соғлом бўла туриб ўйнатмаслик — Бьелсанинг энг катта хатосимиди? Бу савол ҳали узоқ вақт уругвайлик мухлислар ўртасида муҳокама қилиниши аниқ.
…