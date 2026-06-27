Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...

·0·Спорт
Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...

Дунёнинг энг қимматбаҳо ва иқтидорли ҳимоячиларидан бири бўлиш, кетма-кет иккита Жаҳон чемпионатига бориш ва майдонда умуман кўриниш бермаслик... Бу мақтаниб бўлмайдиган «рекорд» «Барселона» ва Уругвай терма жамоаси юлдузи Рональд Араухога тегишли бўлиб турибди. ЖЧ-2026 у учун ҳақиқий жумбоққа айланди.

Араухо ҳар икки мундиалда ҳам Уругвайнинг расмий қайдномасидан жой олган бўлса-да, унинг ҳисобида ҳалигача Жаҳон чемпионатларидаги 1 дақиқалик ўйин вақти ҳам мавжуд эмас.

Икки хил мундиал, икки хил сабаб

Араухонинг захирада қолиб кетгани тарихига назар ташласак, вазият икки хил эканини кўрамиз:

Мусобақа

Футболчининг ҳолати

Захирада қолиш сабаби

ЖЧ-2022 (Қатар)

Жароҳатланган эди

Сафга қайтишга улгурмади

ЖЧ-2026 (Шимолий Америка)

Мутлақо соғлом эди

Мураббийлар штабининг қарори

2022 йилда Қатардаги омадсизликни тушуниш мумкин эди — ўшанда у терма жамоа лагерига жароҳат билан келган ва таваккал қилмаслик учун майдонга туширилмаганди.

Бироқ 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги ҳолат кўпчилик мухлисларни ҳайратда қолдирди. Футболчи мусобақага жисмонан идеал ва соғлом ҳолатда етиб келди. У барча учрашувлар қайдномасига киритилди, аммо бош мураббий Марсело Бьелса негадир уни бирор марта ҳам майдонга туширмади.

Клубдаги даҳшатли форма ва терма жамоадаги соя

Мураббийнинг бу қарори янада ғалати туюлишига футболчининг клубидаги фаолияти сабаб бўлмоқда. Араухо захира ўйинчиси эмас, балки ўз жамоасининг ҳақиқий устуни ҳисобланади.

Маълумот учун: Ўтган мавсумда Рональд Араухо «Барселона» таркибида нақд 38 та учрашувда майдонга тушди ва марказий ҳимоячи бўлишига қарамай, рақиблар дарвозасини 4 бор ишғол қилишга ҳам улгурди.

Уругвай учун аламли якун

Марсело Бьелсанинг бу тактик таваккали ўзини оқламади шекилли. Мусобақада Араухонинг хизматларидан фойдаланмаган Уругвай терма жамоаси бу галги мундиалда плей-офф босқичига йўлланма ололмади ва мухлисларини хафа қилган ҳолда, гуруҳ босқичидаёқ уйга равона бўлди.

Дунё даражасидаги ҳимоячини соғлом бўла туриб ўйнатмаслик — Бьелсанинг энг катта хатосимиди? Бу савол ҳали узоқ вақт уругвайлик мухлислар ўртасида муҳокама қилиниши аниқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портладиИван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портладиБугун, 20:37Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Бугун, 20:30Сенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиСенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиБугун, 19:39Тошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этиладиТошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этиладиБугун, 19:37Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Бугун, 19:10ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Норвегия - Франция 1:4 (киритилган голларни томоша қилинг)Бугун, 19:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди