Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)

·1·Маданият
Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)

“Заитун” мукофотини тақдирлаш маросимида бошловчилик қилаётган актриса ва бошловчи Феруза Норматова учун унутилмас лаҳзалар юз берди.

Тадбир қизғин давом этаётган бир пайтда унинг турмуш ўртоғи, Абдушарипов Оллоёр қўлида қип-қизил атиргуллардан тайёрланган катта гулдаста билан кириб келди. У гулдастани Феруза Норматовага тантанали равишда тақдим этиб, уни пешонасидан ўпди ва бағрига босди.

Кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушган актрисанинг қувончи юз-кўзидан яққол сезилиб турарди. Тадбир меҳмонлари ҳам ушбу самимий лаҳзани илиқ олқишлар билан кутиб олди.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Изоҳларда фойдаланувчилар Феруза Норматовани самимий табриклаб, унга оилавий бахт ва тотувлик тилашди. Айримлар эса: “Бахт айнан шундай кутилмаган лаҳзаларда намоён бўлади”, дея ўз фикрларини ёзиб қолдирди.

Tadbirda yigit ayolga guldasta sovg'a qilmoqda va ular birga suratga tushishmoqda.

Маълумот учун, “Заитун” мукофотини тақдирлаш маросимида ижтимоий тармоқларда турли йўналишларда фаол бўлган ижодкорлар, блогерлар, мобилографлар ва контент яратувчилар муносиб тақдирланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раъно Ярашева: “Оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшда ҳам тайёр бўлмайди” (видео)Раъно Ярашева: “Оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшда ҳам тайёр бўлмайди” (видео)Бугун, 16:51Бобур Йўлдошев: “Ота-онангиз вафот этганда нега йиғлашингизни биласизми?” (видео)Бобур Йўлдошев: “Ота-онангиз вафот этганда нега йиғлашингизни биласизми?” (видео)Бугун, 16:49Раъно Ярашева шов-шувга сабаб бўлган гапларига изоҳ берди (видео)Раъно Ярашева шов-шувга сабаб бўлган гапларига изоҳ берди (видео)Бугун, 15:57Лос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошладиЛос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошладиБугун, 15:24Райҳондан кутилмаган эътироф: Юлдуз Усмонова ҳақидаги фикрлари тармоқларда барчани қизиқишини уйғотдиРайҳондан кутилмаган эътироф: Юлдуз Усмонова ҳақидаги фикрлари тармоқларда барчани қизиқишини уйғотдиБугун, 13:01Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиМаданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...