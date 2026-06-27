Марсда ҳайратланарли кашфиёт: илк мураккаб органик излар аниқланди

·1·Дунё
Марсда ҳайратланарли кашфиёт: илк мураккаб органик излар аниқланди

NASA’нинг Perseverance марсоходи Марсда илм-фан учун жуда муҳим бўлган навбатдаги кашфиётга эришди. Олимлар тахминан 3,7 миллиард йил аввал мавжуд бўлган қадимги кўл ҳудуди — Езеро кратеридаги жинсларда макромолекуляр углеродни аниқлади. Бу Марс юзасига энг яқин қатламда қайд этилган энг муҳим органик модда топилмаларидан бири ҳисобланади. Тадқиқот натижалари Science Advances (SA) илмий журналида эълон қилинди.

Маълум қилинишича, тадқиқотчилар Неретва Валлис дарё канали ҳудудида жойлашган “Брайт-Эйнджел” очиқ жинсларини ўрганиш учун марсоходдаги SHERLOC илмий асбобидан фойдаланган. Текширилган жинслар орасида қоплон терисини эслатувчи доғли нақшлари билан машҳур бўлган “Шайава Фолс” мергель тоши ҳам бор. Илгарироқ айнан ушбу доғлар унинг биологик келиб чиқиши мумкинлиги ҳақида қизғин баҳсларга сабаб бўлган эди.

NASA Реактив ҳаракатланиш лабораторияси астробиологи Кайл Ускертнинг таъкидлашича, ишлов берилмаган тоғ жинси юзасида макромолекуляр углероднинг аниқланиши Марс юзасидаги энг юқори қатламдан топилган органик моддалардан бири ҳисобланади. Бу эса органик бирикмалар нисбатан яқинда очилиб қолганини ёки улар фотоҳимоя хусусиятига эга минераллар таъсирида яхши сақланганини англатиши мумкин.

Мутахассислар қайд этишича, углероднинг спектрал хусусиятлари ҳам абиотик манбалар — метеоритлар ёки гидротермал жинсларга, ҳам биотик манбалар — микроб матлари ва тошкўмир каби органик ҳосилаларга мос келади. Шу боис, ҳозирча ушбу моддаларнинг аниқ келиб чиқиши ҳақида қатъий хулоса чиқариш имкони йўқ.

Сайёрашунослик институти геологи Эшли Мерфининг айтишича, мавжуд маълумотлар углероднинг манбасини аниқ белгилаш учун етарли эмас. Шу сабабли унинг биологик йўл билан ҳосил бўлгани эҳтимоли ҳам ҳозирча истисно қилинмаяпти.

Олимлар фикрича, ушбу сирга тўлиқ ойдинлик киритиш учун Марсдан олинадиган намуналарни Ерга олиб келиш ва уларни замонавий лабораторияларда чуқур таҳлил қилиш талаб этилади. Агар келажакда ушбу органик бирикмаларнинг биологик келиб чиқиши тасдиқланса, бу инсониятнинг Марсда ҳаёт мавжуд бўлган-бўлмагани ҳақидаги тасаввурларини тубдан ўзгартириши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 миллиард йиллик сир очилди: Ернинг энг қадимги кратери аниқланди3 миллиард йиллик сир очилди: Ернинг энг қадимги кратери аниқландиБугун, 22:43Олимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқладиОлимлар пахтақанддан ҳам енгил улкан сайёраларни аниқладиБугун, 20:03Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиУй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиБугун, 20:01Сунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиСунъий интеллект 2000 йиллик куйиб кетган қўлёзмани ўқишга муваффақ бўлдиБугун, 19:59Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБугун, 19:58Чемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиЧемодандаги даҳшат: 17 ёшли қизнинг жасади аниқландиБугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди