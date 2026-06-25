iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи

·49·Техно
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи

Apple компанияси ўзининг бўлажак смартфонлари, хусусан, iPhone 18 Pro моделида дизайн ва технологик имкониятлар борасида жиддий ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, янги қурилманинг камера блоки сезиларли даражада катталашади ва корпусдан чиқиб турувчи қисми қалинлашади. Бу ўзгариш шунчаки ташқи кўриниш учун эмас, балки мобил сураткашликда янги даврни бошлаб берувчи технологик янгиланиш билан боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг таъминот занжирларидаги манбаларига таяниб хабар беришича, iPhone 18 Pro камерасининг қалинлиги ҳозирги авлодга нисбатан қарийб 2 миллиметрга ортади. Бундай ўсишнинг асосий сабаби — асосий модулда ўзгарувчан диафрагма (вариабле апертуре) тизимининг жорий этилишидир. Ҳозирги iPhone моделларида ф/1.78 кўрсаткичли ўзгармас диафрагма қўлланилса, янги тизим объектив тешигини суратга олиш шароитига қараб механик равишда ўзгартириш имконини беради.

Мобил сураткашликда янги имкониятлар

Ўзгарувчан диафрагма технологияси фойдаланувчиларга тасвир устидан кўпроқ назорат ўрнатиш имконини беради. Масалан, ёруғлик ҳаддан ташқари кўп бўлган шароитда диафрагма "ёпилиб", тасвирнинг аниқлигини (резкост) оширади. Аксинча, қоронғи муҳитда у максимал даражада очилиб, сенсорга кўпроқ ёруғлик тушишини таъминлайди. Бу эса тунги суратларнинг сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Бундан ташқари, Apple янги смартфонларда 1/1.12 дюймли йирик 48 мегапикселли сенсордан фойдаланишни режалаштирмоқда. Сенсор ҳажмининг катталашиши ҳам камера модулининг корпус ичида кўпроқ жой эгаллашига сабаб бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, янги камера тизимини ишлаб чиқариш харажатлари ҳозирги ечимлардан тахминан 50 фоизга қимматроққа тушади, бу эса қурилманинг якуний нархига ҳам таъсир қилиши мумкин.

iPhone 18 Pro сериясидаги ушбу янгилик уни нафақат визуал жиҳатдан, балки профессионал суратга олиш имкониятлари бўйича ҳам бозордаги рақобатчиларидан ажратиб турувчи асосий жиҳатга айланади. Маълумотларга кўра, Samsung Дисплай ва ЛГ Дисплай компаниялари аллақачон Apple'нинг 2026-йилда чиқариладиган қурилмалари учун OLED-дисплейларни оммавий ишлаб чиқаришни бошлаб юборган.

Шу билан бирга, технологик инсайдерлар Apple компаниясининг бошқа режалари ҳақида ҳам маълумот бўлишди. Хусусан, Фих Фокус Дигитал манбаси Apple ҳозирча буклама iPhone устидаги ишларни тўхтатганини, бироқ янги iPhone SE 4 модели устида фаол иш олиб борилаётганини тасдиқлади. iPhone 18 Pro эса компаниянинг яқин йиллардаги энг асосий технологик флагмани бўлиши кутилмоқда.

AppleiPhone 18 ProТехнологияСмартфонКамера
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаSpaceX Флоридада Starship учун янги Мечазилла қурилмасини тайёрламоқдаБугун, 10:57Смартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаСмартфонлар бозорида инқилоб: 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга қурилма кутилмоқдаБугун, 09:29Аирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибАирбус янги А220-500 моделини тақдим этишга тайёрланмоқда: Boeing 737 МАХ 8 га муносиб рақибБугун, 06:21АҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиАҚШ ва Европа ўртасида микросхемалар уруши: Нидерландия Вашингтонга қарши чиқдиБугун, 05:27Elon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиElon Musk триллионер мақомини йўқотди: SpaceX акциялари миллиардерга пастлик қилдиБугун, 04:24Инфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиИнфосйс собиқ раҳбари IT-хизматлар бозорини ўзгартирадиган янги стартапга асос солдиБугун, 04:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди