iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Apple компанияси ўзининг бўлажак смартфонлари, хусусан, iPhone 18 Pro моделида дизайн ва технологик имкониятлар борасида жиддий ўзгаришларга тайёргарлик кўрмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, янги қурилманинг камера блоки сезиларли даражада катталашади ва корпусдан чиқиб турувчи қисми қалинлашади. Бу ўзгариш шунчаки ташқи кўриниш учун эмас, балки мобил сураткашликда янги даврни бошлаб берувчи технологик янгиланиш билан боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг таъминот занжирларидаги манбаларига таяниб хабар беришича, iPhone 18 Pro камерасининг қалинлиги ҳозирги авлодга нисбатан қарийб 2 миллиметрга ортади. Бундай ўсишнинг асосий сабаби — асосий модулда ўзгарувчан диафрагма (вариабле апертуре) тизимининг жорий этилишидир. Ҳозирги iPhone моделларида ф/1.78 кўрсаткичли ўзгармас диафрагма қўлланилса, янги тизим объектив тешигини суратга олиш шароитига қараб механик равишда ўзгартириш имконини беради.
Мобил сураткашликда янги имкониятларЎзгарувчан диафрагма технологияси фойдаланувчиларга тасвир устидан кўпроқ назорат ўрнатиш имконини беради. Масалан, ёруғлик ҳаддан ташқари кўп бўлган шароитда диафрагма "ёпилиб", тасвирнинг аниқлигини (резкост) оширади. Аксинча, қоронғи муҳитда у максимал даражада очилиб, сенсорга кўпроқ ёруғлик тушишини таъминлайди. Бу эса тунги суратларнинг сифатини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Бундан ташқари, Apple янги смартфонларда 1/1.12 дюймли йирик 48 мегапикселли сенсордан фойдаланишни режалаштирмоқда. Сенсор ҳажмининг катталашиши ҳам камера модулининг корпус ичида кўпроқ жой эгаллашига сабаб бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, янги камера тизимини ишлаб чиқариш харажатлари ҳозирги ечимлардан тахминан 50 фоизга қимматроққа тушади, бу эса қурилманинг якуний нархига ҳам таъсир қилиши мумкин.
iPhone 18 Pro сериясидаги ушбу янгилик уни нафақат визуал жиҳатдан, балки профессионал суратга олиш имкониятлари бўйича ҳам бозордаги рақобатчиларидан ажратиб турувчи асосий жиҳатга айланади. Маълумотларга кўра, Samsung Дисплай ва ЛГ Дисплай компаниялари аллақачон Apple'нинг 2026-йилда чиқариладиган қурилмалари учун OLED-дисплейларни оммавий ишлаб чиқаришни бошлаб юборган.
Шу билан бирга, технологик инсайдерлар Apple компаниясининг бошқа режалари ҳақида ҳам маълумот бўлишди. Хусусан, Фих Фокус Дигитал манбаси Apple ҳозирча буклама iPhone устидаги ишларни тўхтатганини, бироқ янги iPhone SE 4 модели устида фаол иш олиб борилаётганини тасдиқлади. iPhone 18 Pro эса компаниянинг яқин йиллардаги энг асосий технологик флагмани бўлиши кутилмоқда.
…