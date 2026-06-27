Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқда
Андижон шаҳрида оқова сув тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш ишлари давом этмоқда. Лойиҳа «Сарвонтепа», «Форобий», «Мустақилликнинг 21 йиллиги», «Ҳамдўстлик» ва «Uzumзор» маҳаллаларида амалга оширилмоқда, деб хабар беради Nuz.uz.
Маълумотларга кўра, Президент Шоукат Мирзиёев топшириғи асосида ушбу ҳудудлардаги канализация инфратузилмаси тўлиқ янгиланмоқда. Янги муҳандислик тармоқлари 6 мингдан ортиқ хонадонга хизмат кўрсатади. Уларда қарийб 31 минг киши истиқомат қилади.
Лойиҳа якунлангач, яна 10 минг нафар аҳолининг уй-жойларини янги канализация тизимига улаш режалаштирилган. Шу тариқа, қамров босқичма-босқич кенгайтирилади.
Аввалроқ Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Андижонга иш сафари чоғида аҳоли мурожаатлари билан танишган эди. Ўшанда канализация тармоқларини капитал таъмирлаш, шунингдек, муҳандислик коммуникациялари ўтказилаётган йўлларни ҳам тиклаш зарурлигига эътибор қаратилган.
Ташриф якунлари бўйича тегишли маълумотлар давлат раҳбарига киритилган. Шундан сўнг ҳудуддаги канализация тизимини янгилаш ишлари жадаллаштирилган.
…