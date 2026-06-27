Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқда

·19·Ўзбекистон
Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқда

Андижон шаҳрида оқова сув тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш ишлари давом этмоқда. Лойиҳа «Сарвонтепа», «Форобий», «Мустақилликнинг 21 йиллиги», «Ҳамдўстлик» ва «Uzumзор» маҳаллаларида амалга оширилмоқда, деб хабар беради Nuz.uz.

Маълумотларга кўра, Президент Шоукат Мирзиёев топшириғи асосида ушбу ҳудудлардаги канализация инфратузилмаси тўлиқ янгиланмоқда. Янги муҳандислик тармоқлари 6 мингдан ортиқ хонадонга хизмат кўрсатади. Уларда қарийб 31 минг киши истиқомат қилади.

Лойиҳа якунлангач, яна 10 минг нафар аҳолининг уй-жойларини янги канализация тизимига улаш режалаштирилган. Шу тариқа, қамров босқичма-босқич кенгайтирилади.

Аввалроқ Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Андижонга иш сафари чоғида аҳоли мурожаатлари билан танишган эди. Ўшанда канализация тармоқларини капитал таъмирлаш, шунингдек, муҳандислик коммуникациялари ўтказилаётган йўлларни ҳам тиклаш зарурлигига эътибор қаратилган.

Ташриф якунлари бўйича тегишли маълумотлар давлат раҳбарига киритилган. Шундан сўнг ҳудуддаги канализация тизимини янгилаш ишлари жадаллаштирилган.

АндижонШоукат МирзиёевСаида МирзиёеваКанализацияСарвонтепаUzumзор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ёшларнинг бандлиги бўйича янги тадқиқот эълон қилиндиЎзбекистонда ёшларнинг бандлиги бўйича янги тадқиқот эълон қилиндиБугун, 20:12Ўзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қуриладиЎзбекистонда инқилобий янгилик! Йўллар пластик чиқиндилардан қуриладиБугун, 19:27Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиТошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиБугун, 19:00Ўзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкинЎзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкинБугун, 16:22Ўзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиЎзбекистонда лифтлар хавфсизлигини баҳолаш тартиби янгиландиБугун, 15:27Эҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқадиЭҳтиёт бўлинг: Бугун Ўзбекистонда ультрабинафша нурланиш энг хавфли даражага чиқадиБугун, 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди