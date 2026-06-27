NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги

·34·Техно
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги

NASAнинг Персеверансе марсаходи Қизил сайёра тарихидаги энг муҳим кашфиётлардан бирини амалга оширди. Ссиенсе Адвансес журналида эълон қилинган янги тадқиқотга кўра, олимлар Жезеро кратеридаги қадимий кўл ва дарё тизими ўрнида мураккаб органик бирикмалар мавжудлигини тасдиқлашди. Бу топилма Марсда қачонлардир ҳаёт учун қулай шароитлар бўлгани ҳақидаги назарияларни янги босқичга олиб чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гап макромолекуляр углерод (ММК) — кўплаб ўзаро боғланган углерод атомларидан ташкил топган мураккаб тузилмалар ҳақида бормоқда. Ерда бундай бирикмалар кўпинча қадимий биологик фаолликнинг қолдиқларини ўз ичига олган жинсларда учрайди. ixbt.com маълумотига кўра, бу макромолекуляр углероднинг бевосита Марс юзасида аниқланган илк ҳолати бўлиб, Жезеро кратерини ўрганиш давомидаги энг ишончли далил ҳисобланади.

"Леопард доғлари" ва кимёвий жараёнлар

Намуналарни ўрганиш давомида олимларнинг эътиборини "леопард доғлари" деб аталувчи ғалати тузилмалар тортди. Диаметри 0,25 дан 1,2 миллиметргача бўлган бу доирасимон шакллар қадимда сув ва минераллар ўртасидаги ўзаро таъсир натижасида юзага келган бўлиши мумкин. Персеверансе бортидаги ШEРЛОК (Сканнинг Ҳабитабле Энвиронментс вит Ramан & Луминессенсе фор Органикс & Чемикальц) қурилмаси ёрдамида ўтказилган таҳлиллар ушбу ҳудудларда мураккаб углерод тузилмаларининг аниқ спектрал белгиларини кўрсатди.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, органик моддалар жинслар ичида тасодифий равишда тарқалмаган. Масалан, Аполло Темпле намуналарида углерод карбонат ва сульфат минераллари билан чамбарчас боғланган бўлса, Валҳалла Гладес намуналарида у бирламчи силикат матрицасида сақланиб қолган. Бу эса органик моддаларнинг шаклланиши ва сақланиши турли геологик жараёнлар билан боғлиқлигини англатади.

Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, бу органик бирикмалар жинснинг деярли энг устки қатламида — ташқи муҳитдан атиги бир неча микрометр масофада сақланиб қолган. Марснинг ҳозирги юзаси кучли радиация ва оксидловчи моддалар таъсирида бўлиб, улар одатда органикани тезда парчалаб ташлайди. Олимларнинг тахминича, бу бирикмалар ё ўта чидамли, ёки атрофдаги минераллар уларни миллиард йиллар давомида ҳимоя қилиб келган.

Кашфиётнинг келажаги ва Марс Сампле Ретурн миссияси

Шуни таъкидлаш жоизки, макромолекуляр углероднинг топилиши Марсда ўз-ўзидан ҳаёт борлигини англатмайди. Бундай бирикмалар биологик жараёнлардан ташқари, гидротермал реакциялар ёки космик чанг ва метеоритлар орқали ҳам пайдо бўлиши мумкин. Шунга қарамай, Персеверансе топган далиллар Curiosity марсаходи томонидан 3200 километр узоқликда топилган намуналардан кўра анча мукаммалроқ ва табиий ҳолатда сақланган.

Ушбу топилманинг келиб чиқишини узил-кесил аниқлаш учун намуналарни Ерга олиб келиш ва уларни энг замонавий лаборатория ускуналарида текшириш лозим. Бироқ, NASAнинг Марс Сампле Ретурн (намуналарни Ерга қайтариш) дастури ҳозирда хавф остида қолмоқда. АҚШ президенти Доналд Трумп маъмурияти ушбу миссияни молиялаштиришни амалда тўхтатди, бу эса инсониятнинг Марсда ҳаёт бўлгани ҳақидаги саволга жавоб топишини узоқ йилларга кечиктириши мумкин.

МарсNASAПерсеверансеКосмосФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Калифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиКалифорния сунъий интеллект сабабли ишдан бўшатишларни кузатувчи илк тизимни ишга туширдиБугун, 04:27Япония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиЯпония олимлари оддий қуёш нурини ультрабинафша нурланишга айлантириш йўлини топдиБугун, 03:57OnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиOnePlus Н6: 8000 мА/соат сиғимли аккумулятор ва AMOLED экранли янги смартфон тақдим этиладиБугун, 03:27Суғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиСуғурта технологиялари бозорида жанжал: Корги стартапи очиқ кодли дастурни ўғирлашда айбландиБугун, 03:26АҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиАҚШ ҳукумати OpenAI компаниясининг энг кучли GPT-5.6 моделини назоратга олдиБугун, 02:51Сунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиСунъий интеллект хавфи: Дастурчилар технология соҳасидаги энг барқарор касб бўлиб чиқдиБугун, 02:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр
7900 мАс аккумулятор ва 512 GB хотира: Янги Honor смартфони тайёр