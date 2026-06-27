Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»

·0·Спорт
Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»

Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго ДРга қарши бўладиган учрашув олдидан ўз фикрларини билдирди.

Италиялик мутахассис рақиб таркибида тажрибали ва жисмонан бақувват футболчилар борлигини таъкидлади. Шу билан бирга, у мазкур баҳсни Ўзбекистон учун имкониятлар нуқтаи назаридан гуруҳдаги энг қулай учрашув деб ҳисобламоқда.

«Конго ДР кучли жамоа. Уларнинг таркибида тажрибали ва жисмонан жуда бақувват футболчилар бор. Шунга қарамай, бу баҳс биз учун имкониятлар нуқтаи назаридан энг қулай учрашув», — деди Каннаваро.

Бош мураббий қуръа ташланган пайтдаёқ Колумбия ва Португалияга қарши баҳслар осон кечмаслигини билганини ҳам айтди.

«Гуруҳ босқичига қуръа ташланганида Колумбия ва Португалияга қарши ўйнаш қийин бўлишини тушунган эдим. Энди эса нисбатан қулайроқ рақибга қарши майдонга тушамиз», — дея унинг сўзларини келтирди FIFA расмий сайти.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий жамоаси дастлабки икки турда Колумбияга 1:3, Португалияга эса 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди.

Конго ДР ва Ўзбекистон ўртасидаги учрашув 28 июнь куни АҚШнинг Атланта шаҳридаги «Мерседес-Бенц Стэдиум»да бўлиб ўтади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...Араухо кетма-кет иккинчи Жаҳон чемпионатида бир дақиқа ҳам ўйнамади...Бугун, 21:30Иван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портладиИван Перишич Ганага қарши ҳаёт-мамот жанги олдидан портладиБугун, 20:37Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»Бугун, 20:30Сенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиСенегалнинг Ироқ устидан ғалабаси фотограф ҳикояси билан ёдда қолдиБугун, 19:39Тошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этиладиТошкентда Ўзбекистон ва ДР Конго ўйини катта экранларда намойиш этиладиБугун, 19:37Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Жейми Каррагер: «Испания энди мен учун асосий фаворит эмас»Бугун, 19:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди