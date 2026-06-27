Фабио Каннаваро: «Конго ДР — биз учун энг қулай рақиб»
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги турида Конго ДРга қарши бўладиган учрашув олдидан ўз фикрларини билдирди.
Италиялик мутахассис рақиб таркибида тажрибали ва жисмонан бақувват футболчилар борлигини таъкидлади. Шу билан бирга, у мазкур баҳсни Ўзбекистон учун имкониятлар нуқтаи назаридан гуруҳдаги энг қулай учрашув деб ҳисобламоқда.
«Конго ДР кучли жамоа. Уларнинг таркибида тажрибали ва жисмонан жуда бақувват футболчилар бор. Шунга қарамай, бу баҳс биз учун имкониятлар нуқтаи назаридан энг қулай учрашув», — деди Каннаваро.
Бош мураббий қуръа ташланган пайтдаёқ Колумбия ва Португалияга қарши баҳслар осон кечмаслигини билганини ҳам айтди.
«Гуруҳ босқичига қуръа ташланганида Колумбия ва Португалияга қарши ўйнаш қийин бўлишини тушунган эдим. Энди эса нисбатан қулайроқ рақибга қарши майдонга тушамиз», — дея унинг сўзларини келтирди FIFA расмий сайти.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий жамоаси дастлабки икки турда Колумбияга 1:3, Португалияга эса 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди.
Конго ДР ва Ўзбекистон ўртасидаги учрашув 28 июнь куни АҚШнинг Атланта шаҳридаги «Мерседес-Бенц Стэдиум»да бўлиб ўтади.
…