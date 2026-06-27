Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалди

·0·Жамият
Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалди

Жиноят ишлари бўйича Хатирчи туман суди олти ойлик ўғлини ўта шафқатсизлик билан ўлдиришда айбдор деб топилган 33 ёшли эркакни 15 йилга озодликдан маҳрум қилди, деб хабар беради Nuz.uz.

Фожиа 2026 йил 9 январь куни содир бўлган. Суд материалларига кўра, эркак дам олишига халақит берган боланинг йиғисидан жаҳли чиққан. У қариндошлари кўз ўнгида чақалоқнинг оғзини пайпоқ билан беркитган ва уни бир неча марта қаттиқ силкитган. Шу пайтда боланинг боши диваннинг ёғоч қисмига урилган ва у оғир тан жароҳатлари олган.

Суд-тиббий экспертиза хулосасида чақалоқ оғир бош мия жароҳати, қон қуйилиши, бош мия ва ўпка шиши ҳамда ўткир нафас етишмовчилиги оқибатида вафот этгани кўрсатилган.

Суд эркакни ожиз аҳволда экани олдиндан аён бўлган шахсни ўта шафқатсизлик билан қасддан ўлдиришда айбдор деб топди. Унга 15 йиллик қамоқ жазоси тайинланди.

Дастлаб жиноят иши қасддан баданга оғир шикаст етказиш моддаси билан қўзғатилган. Чақалоқ вафот этгач, айблов қасддан одам ўлдириш моддасига ўзгартирилган

ХатирчиТуман судиОлти ойлик чақалоқЖиноят ишиСуд ҳукми
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиБектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиБугун, 21:16Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этдиБухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этдиБугун, 19:42Жиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошландиЖиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошландиБугун, 19:18Афғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилдиАфғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилдиБугун, 19:13Термизда она ва болалар ҳаётига хавф солган ҳайдовчи жазоландиТермизда она ва болалар ҳаётига хавф солган ҳайдовчи жазоландиБугун, 19:12Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!Навоийдаги даҳшат: 6 ойлик боласининг йиғисига чидолмаган эркак оғзига пайпоқ тиқиб ўдириб қўйди!Бугун, 17:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди