Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетди

·20·Техно
Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетди

Apple корпорациясининг энг муҳим лойиҳаларидан бири бўлган Vision Pro қурилмаси устида ишлаган вице-президент Пол Мид кутилмаганда компанияни тарк этди. Bloomberg нашри таҳлилчиси Mark Gurmanнинг хабар беришича, тажрибали муҳандис эндиликда OpenAI компаниясининг аппарат таъминоти (ҳардваре) бўлимида фаолият юритади. Бу трансфер технология оламидаги икки йирик гигант ўртасидаги рақобат янги босқичга чиққанидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пол Мид нафақат Vision Pro гарнитураси, балки Apple келаси йили тақдим этишни режалаштираётган сунъий интеллект асосидаги ақлли кўзойнаклар устида ҳам ишлаган эди. Унинг кетиши купертиноликлар учун сезиларли йўқотиш ҳисобланади, чунки Мид компаниянинг энг мураккаб муҳандислик ечимлари учун масъул шахслардан бири эди. Эндиликда у OpenAI таркибида янги авлод сунъий интеллект қурилмаларини яратишга кўмаклашади.

Кадрлар алмашинуви ва ички ислоҳотлар

Экспертларнинг фикрича, ушбу истеъфога Apple раҳбариятидаги кутилаётган ўзгаришлар сабаб бўлган бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, компаниянинг аппарат таъминоти бўйича раҳбари Жон Тернус яқин келажакда Тим Кукнинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Тернус томонидан амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва жамоани қайта шакллантириш жараёни айрим юқори лавозимли раҳбарларнинг норозилигига сабаб бўлган ва бу уларни бошқа компаниялардан иш қидиришга мажбур қилган.

Apple Vision Pro қурилмаси техник жиҳатдан мукаммал бўлса-да, унинг ўта юқори нархи ва фойдаланишдаги ноқулайликлар сабабли бозорда кутилган муваффақиятга эриша олмади. Компания ҳозирда Meta билан рақобатлашиш учун арзонроқ ва ихчамроқ ақлли кўзойнаклар устида ишламоқда. Пол Миднинг айнан шу лойиҳа бошида тургани ҳисобга олинса, унинг кетиши лойиҳа муддатларига таъсир қилиши мумкин.

OpenAI ва аппарат таъминоти амбициялари

OpenAI компанияси ҳам фақат дастурий таъминот билан чекланиб қолмоқчи эмас. Sam Altman бошчилигидаги стартап аллақачон Apple собиқ дизайнери Жони Айв билан ҳамкорликда янги турдаги қурилма устида иш бошлаган. Sam Altmanнинг сўзларига кўра, ушбу гаджет iPhone каби инсон эътиборини доимий банд қилмайдиган, балки "хотиржамроқ ва сокинроқ" фойдаланиш тажрибасини тақдим этадиган восита бўлади.

Ўзбекистон технология бозори учун ҳам ушбу ўзгаришлар аҳамиятли. Apple маҳсулотлари мамлакатимизда катта нуфузга эга бўлса-да, Vision Pro каби қимматбаҳо қурилмалар оммалашмади. Агар OpenAI ва Пол Мид ҳамкорлигида арзонроқ ва кундалик ҳаётга мослашган сунъий интеллект гаджетлари ишлаб чиқарилса, бу маҳаллий фойдаланувчилар орасида ҳам катта қизиқиш уйғотиши тайин.

Ҳозирча Apple ҳам, OpenAI ҳам ушбу кадрлар алмашинуви бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортди. Бироқ, соҳа мутахассислари Пол Миднинг тажрибаси OpenAI учун аппарат таъминоти бозорига киришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлишини таъкидламоқда.

AppleOpenAIVision ProСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Бугун, 22:22Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаСмартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаБугун, 21:54Космик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиКосмик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиБугун, 20:58Ер остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиЕр остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиБугун, 20:27SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврSpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврБугун, 19:51КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинКАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги