Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетди
Apple корпорациясининг энг муҳим лойиҳаларидан бири бўлган Vision Pro қурилмаси устида ишлаган вице-президент Пол Мид кутилмаганда компанияни тарк этди. Bloomberg нашри таҳлилчиси Mark Gurmanнинг хабар беришича, тажрибали муҳандис эндиликда OpenAI компаниясининг аппарат таъминоти (ҳардваре) бўлимида фаолият юритади. Бу трансфер технология оламидаги икки йирик гигант ўртасидаги рақобат янги босқичга чиққанидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пол Мид нафақат Vision Pro гарнитураси, балки Apple келаси йили тақдим этишни режалаштираётган сунъий интеллект асосидаги ақлли кўзойнаклар устида ҳам ишлаган эди. Унинг кетиши купертиноликлар учун сезиларли йўқотиш ҳисобланади, чунки Мид компаниянинг энг мураккаб муҳандислик ечимлари учун масъул шахслардан бири эди. Эндиликда у OpenAI таркибида янги авлод сунъий интеллект қурилмаларини яратишга кўмаклашади.
Кадрлар алмашинуви ва ички ислоҳотларЭкспертларнинг фикрича, ушбу истеъфога Apple раҳбариятидаги кутилаётган ўзгаришлар сабаб бўлган бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, компаниянинг аппарат таъминоти бўйича раҳбари Жон Тернус яқин келажакда Тим Кукнинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда. Тернус томонидан амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ва жамоани қайта шакллантириш жараёни айрим юқори лавозимли раҳбарларнинг норозилигига сабаб бўлган ва бу уларни бошқа компаниялардан иш қидиришга мажбур қилган.
Apple Vision Pro қурилмаси техник жиҳатдан мукаммал бўлса-да, унинг ўта юқори нархи ва фойдаланишдаги ноқулайликлар сабабли бозорда кутилган муваффақиятга эриша олмади. Компания ҳозирда Meta билан рақобатлашиш учун арзонроқ ва ихчамроқ ақлли кўзойнаклар устида ишламоқда. Пол Миднинг айнан шу лойиҳа бошида тургани ҳисобга олинса, унинг кетиши лойиҳа муддатларига таъсир қилиши мумкин.
OpenAI ва аппарат таъминоти амбициялариOpenAI компанияси ҳам фақат дастурий таъминот билан чекланиб қолмоқчи эмас. Sam Altman бошчилигидаги стартап аллақачон Apple собиқ дизайнери Жони Айв билан ҳамкорликда янги турдаги қурилма устида иш бошлаган. Sam Altmanнинг сўзларига кўра, ушбу гаджет iPhone каби инсон эътиборини доимий банд қилмайдиган, балки "хотиржамроқ ва сокинроқ" фойдаланиш тажрибасини тақдим этадиган восита бўлади.
Ўзбекистон технология бозори учун ҳам ушбу ўзгаришлар аҳамиятли. Apple маҳсулотлари мамлакатимизда катта нуфузга эга бўлса-да, Vision Pro каби қимматбаҳо қурилмалар оммалашмади. Агар OpenAI ва Пол Мид ҳамкорлигида арзонроқ ва кундалик ҳаётга мослашган сунъий интеллект гаджетлари ишлаб чиқарилса, бу маҳаллий фойдаланувчилар орасида ҳам катта қизиқиш уйғотиши тайин.
Ҳозирча Apple ҳам, OpenAI ҳам ушбу кадрлар алмашинуви бўйича расмий изоҳ беришдан бош тортди. Бироқ, соҳа мутахассислари Пол Миднинг тажрибаси OpenAI учун аппарат таъминоти бозорига киришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлишини таъкидламоқда.
…