Космик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилди

·24·Техно
Космик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилди

Хитойлик олимлар аэрокосмик саноатда ҳақиқий бурилиш ясаши кутилаётган янги материални тақдим этишди. Циан Сзятун университети тадқиқотчилари томонидан ишлаб чиқилган тантал қотишмаси 2400 °К гача бўлган экстремал ҳароратларда ҳам ўз мустаҳкамлигини сақлаб қолиш хусусиятига эга. Бу кашфиёт келажакда янада кучлироқ ва чидамлироқ ракета двигателларини яратиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Замонавий авиация ва космик техникалар тобора юқори ҳароратларда ишлашни талаб қилмоқда. Бугунги кунда кенг қўлланиладиган никел асосидаги қотишмалар 2000 °К дан юқори ҳароратларда ўз хусусиятларини йўқотади. Шу сабабли, муҳандислар узоқ вақтдан бери эриш ҳарорати 3000 °К атрофида бўлган тантал металлига эътибор қаратиб келишаётган эди. Бироқ, оддий тантал қотишмалари ҳам кучли қизиш натижасида юmsҳаб қолиши асосий муаммо бўлиб қолаётган эди.

Технологик устунлик ва мустаҳкамлик

ixbt.com маълумотига кўра, янги материал Б-ОДС (оксид-дисперсион мустаҳкамланган тантал қотишмаси) деб номланди. Олимлар унинг таркибига бор элементини қўшиш ва заррачаларни махсус усулда тақсимлаш орқали структурасини яхшилашга муваффақ бўлишди. Натижада, материал нафақат иссиққа чидамли, балки ишлов бериш учун қулай бўлган пластиклик хусусиятини ҳам сақлаб қолди.

Синовлар шуни кўрсатдики, хонаки ҳароратда ушбу қотишманинг мустаҳкамлик чегараси 800 MPа дан ошади. Энг ҳайратланарли натижалар эса юқори ҳароратларда қайд этилди: 2000 °К иссиқликда материал 200 MPа, 2400 °К да эса қарийб 100 MPа босимга бардош бера олади. Бу кўрсаткич NASA томонидан илгари сурилган Т-222 каби анъанавий қотишмалардан икки баравар юқоридир.

Ушбу янгилик Ўзбекистон каби технологик трансферга интилаётган мамлакатлар учун ҳам илмий жиҳатдан қизиқарли. Зеро, экстремал шароитларда ишловчи материаллар нафақат космосда, балки энергетика ва оғир саноатнинг махсус тармоқларида ҳам кенг қўлланилади. Янги қотишма узоқ муддатли юкламаларга чидамлилиги билан ажралиб туради, бу эса уни реал эксплуатация шароитлари учун идеал номзодга айлантиради.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, ушбу ишланма яқин келажакда реактив двигателлар, ракета қисмлари ва ўта юқори ҳароратли муҳитда ишлайдиган бошқа техник қурилмаларнинг асосий бўлагига айланади. Материалшуносликдаги бундай ютуқлар инсониятнинг коинотни ўрганиш борасидаги имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

ТехнологияКосмосРакетаИлм-фанХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ер остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиЕр остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиБугун, 20:27SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврSpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврБугун, 19:51КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинКАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинБугун, 19:28Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиСоғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиБугун, 19:20Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиБугун, 18:56Тошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаТошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаБугун, 18:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди