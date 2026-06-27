Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг ўрта сегментдаги навбатдаги «хит» моделига айланувчи Galaxy M47 смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания томонидан «янги даражадаги монстр» дея таърифланаётган ушбу қурилма нафақат юқори қувватли аккумулятори, балки узоқ муддатли дастурий таъминот қўллаб-қувватлови билан ҳам рақобатчиларидан ажралиб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эқуал Леакс ресурси томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Galaxy M47 модели 6,7 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Экран Фулл ҲД+ аниқлигига ҳамда тасвирнинг силлиқлигини таъминловчи 120 Гс янгиланиш частотасига эга бўлади. Бу эса қурилмадан ҳам ўйинларда, ҳам мультимедиа контентларини кўришда юқори даражадаги қулайликни таъминлайди.
Техник имкониятлар ва унумдорликСмартфоннинг юраги сифатида Qualcomm компаниясининг Snapdragon 6 Ген 3 процессори танланган. Қурилманинг тезкор ишлаши учун LPDDR5X тоифасидаги хотира, маълумотларни сақлаш учун эса тезкор UFS 3.1 стандарти жавоб беради. Бундай комбинация ўрта тоифадаги смартфонлар учун кутилганидан юқори самарадорликни вада қилмоқда.
Камерага келсак, асосий блокда 50 мегапикселли бош датчик ва 5 мегапикселли кенг бурчакли модул жойлашади. Селфи ишқибозлари учун эса 12 мегапикселли олд камера кўзда тутилган. Шунингдек, қурилма чанг ва сувдан ҳимоя қилувчи ИП65 (тахминий) сертификатига эга бўлиши айтилмоқда.
Батарея қуввати ва қўллаб-қувватлаш муддатиGalaxy М сериясининг анъанасига мувофиқ, янги модел 6000 мАс сиғимли улкан аккумулятор билан таъминланади. Бу қувват ўртача фойдаланишда смартфоннинг камида икки кун ишлашига имкон беради. Қурилма 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса катта сиғимли батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.
Samsung ушбу модел учун 6 йил давомида дастурий янгиланишлар чиқаришни вада қилмоқда. Бу ўрта сегмент вакиллари учун ноёб кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчиларга қурилмадан узоқ йиллар давомида хавфсиз ва замонавий интерфейсда фойдаланиш кафолатини беради.
Samsung томонидан эълон қилинган тизерларга кўра, Galaxy M47 нархи 30 минг рупийдан паст бўлади. Бу эса базавий версия тахминан 315 АҚШ доллари атрофида сотилишини англатади. Қурилманинг расмий премераси жорий йилнинг 29-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорида ушбу модел ўзининг чидамлилиги ва нарх-наво мутаносиблиги туфайли катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
…