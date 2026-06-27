Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»

·0·Техно
Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг ўрта сегментдаги навбатдаги «хит» моделига айланувчи Galaxy M47 смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқда. Компания томонидан «янги даражадаги монстр» дея таърифланаётган ушбу қурилма нафақат юқори қувватли аккумулятори, балки узоқ муддатли дастурий таъминот қўллаб-қувватлови билан ҳам рақобатчиларидан ажралиб туриши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эқуал Леакс ресурси томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, Galaxy M47 модели 6,7 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Экран Фулл ҲД+ аниқлигига ҳамда тасвирнинг силлиқлигини таъминловчи 120 Гс янгиланиш частотасига эга бўлади. Бу эса қурилмадан ҳам ўйинларда, ҳам мультимедиа контентларини кўришда юқори даражадаги қулайликни таъминлайди.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Смартфоннинг юраги сифатида Qualcomm компаниясининг Snapdragon 6 Ген 3 процессори танланган. Қурилманинг тезкор ишлаши учун LPDDR5X тоифасидаги хотира, маълумотларни сақлаш учун эса тезкор UFS 3.1 стандарти жавоб беради. Бундай комбинация ўрта тоифадаги смартфонлар учун кутилганидан юқори самарадорликни вада қилмоқда.

Камерага келсак, асосий блокда 50 мегапикселли бош датчик ва 5 мегапикселли кенг бурчакли модул жойлашади. Селфи ишқибозлари учун эса 12 мегапикселли олд камера кўзда тутилган. Шунингдек, қурилма чанг ва сувдан ҳимоя қилувчи ИП65 (тахминий) сертификатига эга бўлиши айтилмоқда.

Батарея қуввати ва қўллаб-қувватлаш муддати

Galaxy М сериясининг анъанасига мувофиқ, янги модел 6000 мАс сиғимли улкан аккумулятор билан таъминланади. Бу қувват ўртача фойдаланишда смартфоннинг камида икки кун ишлашига имкон беради. Қурилма 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса катта сиғимли батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.

Samsung ушбу модел учун 6 йил давомида дастурий янгиланишлар чиқаришни вада қилмоқда. Бу ўрта сегмент вакиллари учун ноёб кўрсаткич бўлиб, фойдаланувчиларга қурилмадан узоқ йиллар давомида хавфсиз ва замонавий интерфейсда фойдаланиш кафолатини беради.

Samsung томонидан эълон қилинган тизерларга кўра, Galaxy M47 нархи 30 минг рупийдан паст бўлади. Бу эса базавий версия тахминан 315 АҚШ доллари атрофида сотилишини англатади. Қурилманинг расмий премераси жорий йилнинг 29-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорида ушбу модел ўзининг чидамлилиги ва нарх-наво мутаносиблиги туфайли катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

SamsungGalaxy M47СмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиApple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиБугун, 21:55Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаСмартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаБугун, 21:54Космик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиКосмик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиБугун, 20:58Ер остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиЕр остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришадиБугун, 20:27SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврSpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврБугун, 19:51КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинКАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги