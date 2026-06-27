Ер остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришади

·0·Техно
Ер остида яширин энергетика: АҚШда атом реакторларини 1,6 км чуқурликка жойлаштиришади

Энергетика соҳасида инқилобий ёндашувларни таклиф этаётган Американинг Деэп Фиссион компанияси ўзининг ноёб лойиҳаси — ер ости атом реакторлари учун йирик буюртмалар портфелини шакллантира бошлади. Компания эълон қилган сўнгги маълумотларга кўра, потенциал мижозлар билан имзоланган ниятномалар пакети 18,5 ГВ қувватга тенг талабни шакллантирган. Бу технология анъанавий атом электр станцияларидан тубдан фарқ қилиб, хавфсизлик ва ихчамлик масаласида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Деэп Фиссион томонидан ишлаб чиқилган Гравитй Нуклеар Реактор лойиҳаси ихчам сув-сувли реакторни тахминан 1,6 километр чуқурликдаги вертикал қудуққа туширишни назарда тутади. Бу чуқурлик ҳатто энг чуқур метрополитен линияларидан ҳам бир неча баробар пастроқдир. ixbt.com нашрининг хабар беришича, бундай жойлашув станция эгаллайдиган ер майдонини кескин қисқартиришга ва объектнинг ташқи таъсирлардан ҳимоясини максимал даражага кўтаришга хизмат қилади.

Сунъий интелект ва саноат эҳтиёжлари

Ҳозирча имзоланган ҳужжатлар қатъий шартнома ҳисобланмайди, бироқ улар бозордаги улкан қизиқишдан далолат беради. Потенциал мижозлар орасида йирик маълумотлар марказлари (дата-центрлар) операторлари, саноат корхоналари ва индустриал парклар ишлаб чиқувчилари бор. Айниқса, NVIDIA ва Google каби гигантлар томонидан ривожлантирилаётган сунъий интеллект технологиялари ҳамда булутли хизматларнинг ўсиши электр энергиясига бўлган эҳтиёжни мисли кўрилмаган даражада ошириб юборди.

Компаниянинг таъкидлашича, ер ости реакторлари анъанавий кичик модулли реакторларга (SMR) қараганда анча хавфсизроқ. Чунки 1,6 километрлик тупроқ ва қоя қатлами табиий ҳимоя тўсиғи вазифасини ўтайди. Бу эса аҳоли пунктларига яқин ҳудудларда ҳам энергия манбаларини хавфсиз жойлаштириш имконини бериши мумкин.

Синов жараёнлари ва келажак режалари

Ҳозирда Деэп Фиссион АҚШ Энергетика вазирлигининг Реактор Пилот Програм дастури доирасида Канзас штатидаги Греат Плаинс Индустриал Парк ҳудудида илк намойиш лойиҳасини амалга оширмоқда. Мутахассислар аллақачон 1,8 километр чуқурликдаги тадқиқот қудуғини бурғулашга муваффақ бўлишди. Ушбу жараёнда олинган маълумотлар тажриба реактори ўрнатиладиган тўлиқ ўлчамли шахтани тайёрлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Лойиҳа истиқболли кўринса-да, уни тижорий мақсадларда қўллашга ҳали вақт бор. Компания 2027-йилнинг биринчи ярмида АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссиясига (НРК) лицензия олиш учун ариза топширишни режалаштирган. Фақат барча синовлар муваффақиятли ўтгач ва расмий рухсатномалар олингачгина, дастлабки тижорий станциялар қурилиши бошланади.

Ўзбекистон каби энергетика танқислиги мавжуд ва атом энергетикасини ривожлантиришни мақсад қилган давлатлар учун бундай инновацион ечимлар келажакда қизиқарли бўлиши мумкин. Ер ости реакторлари нафақат хавфсизлик, балки сейсмик барқарорлик нуқтаи назаридан ҳам ўрганилиши лозим бўлган йўналишдир. Ҳозирча эса дунё ҳамжамияти АҚШдаги ушбу тажрибавий бурғулаш ишларининг натижаларини кутмоқда.

Деэп ФиссионАтом ЭнергетикасиИнновацияАҚШТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврSpaceX ўзининг Старпипе газ қувурини қуради: Starbase логистикасида янги даврБугун, 19:51КАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинКАТЛ аккумуляторлар савдосида инқилоб қилди: Энди маҳсулотларни тўғридан-тўғри сотиб олиш мумкинБугун, 19:28Соғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиСоғлом турмуш тарзи етарли бўлмаганда: Тадбиркор саратонни енгишда сунъий интеллектдан фойдаландиБугун, 19:20Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 18 смартфонлари 9 GB тезкор хотира билан чиқадиБугун, 18:56Тошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаТошкентда РОБОТИС гуманоид роботлар заводини қурмоқдаБугун, 18:45Органик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиОрганик қуёш панеллари самарадорлиги бўйича инқилобий кашфиёт қилиндиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди