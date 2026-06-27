Сунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очди

·31·Техно
Сунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очди

Сўнгги пайтларда OpenAI о1 ва DeepSeek Р1 каби йирик мантиқий моделлар (ЛРМ) ўзининг гўёки инсондек фикрлаш қобилияти билан дунёни ҳайратга солмоқда. Бироқ Аризона штати университети тадқиқотчилари Суббарао Камбхампати бошчилигида эълон қилган янги илмий иш ушбу тасаввурларни шубҳа остига қўйди. Олимларнинг таъкидлашича, нейротармоқларнинг узун “мулоҳаза занжирлари” (Чаин оф Тоугҳт — КоТ) аслида ҳақиқий когнитив жараён эмас, балки шунчаки статистик манипуляциядир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, замонавий сунъий интеллект (СИ) тизимлари яратадиган мантиқий кетма-кетликлар фойдаланувчида интеллектуал жараён содир бўлаётгани ҳақида ишончли иллюзияни шакллантиради. Аслида эса, Трансформер архитектурасига асосланган ушбу моделлар фақат олдинги контекстдан келиб чиқиб, кейинги токенни (сўз бўлагини) статистик башорат қилади, холос. Бу жараённи инсоннинг мантиқий хулоса чиқариш механизми билан тенглаштириш илмий жиҳатдан нотўғри деб ҳисобланмоқда.

“Эврика” лаҳзаси — шунчаки тақлид

Илмий ишда СИ моделларининг “Аҳа-момент” деб аталувчи, яни гўёки масалани тушуниб етгандек “Ҳа, энди тушундим” каби ибораларни қўллашига алоҳида эътибор қаратилган. Олимлар буни нейротармоқнинг ички ҳисоб-китобларидаги сифат ўзгариши эмас, балки ўқув маълумотларидаги инсоний услубга шунчаки тақлид деб аташмоқда. Техник нуқтаи назардан, бу тизимлар фақат якуний тўғри жавоб учун оптималлаштирилган бўлиб, оралиқ занжирлар ҳеч қандай семантик текширувдан ўтмайди.

ixbt.com маълумотига кўра, тадқиқотчилар ўз фаразларини исботлаш учун лабиринтлардан чиқиш ва энг қисқа йўлни топиш каби математик вазифалардан фойдаланишган. Тажрибалар давомида кутилмаган натижа қайд этилди: моделлар мантиқий тушунтиришлар занжири атайлаб нотўғри ёки чалкаштириб юборилган ҳолатларда ҳам тўғри жавобни топишда давом этган. Бу эса тизим ўзининг “мулоҳазаларини” ўқимаслигини, балки улардан шунчаки қўшимча статистик шаблон сифатида фойдаланишини кўрсатади.

Яна бир қизиқарли ҳолат “но-мазе инстансес” деб аталувчи тажрибада кузатилди. Бунда СИга ҳеч қандай тўсиқсиз, ўта оддий лабиринт вазифаси берилган. Шунга қарамай, моделлар бир неча саҳифалик “мулоҳазалар” генерация қилган. Бу ҳолат мулоҳаза узунлиги ҳисоблаш қуввати ёки мураккабликни англатади деган қарашни йўққа чиқаради. Узун матнлар шунчаки ўқув базасидаги мураккаб масалалар узун тушунтиришлар билан келгани сабабли юзага келган статистик артефактдир.

“Мулоҳазалар театри” ва унинг хавфлари

Олимлар сунъий интеллект соҳасини “мулоҳазалар театри” тузоғига тушиб қолишдан огоҳлантирмоқда. Тизимлар томонидан тақдим этилаётган ишончли тушунтиришлар фойдаланувчиларда сохта ишонч (фалсе труст) уйғотиши мумкин. Бу айниқса тиббиёт, муҳандислик ва ҳуқуқшунослик каби соҳаларда хавфлидир, чунки инсон машина томонидан генерация қилинган ўнлаб саҳифалик мантиқий занжирларни реал вақтда текширишга жисмонан улгурмайди.

Тадқиқот муаллифлари муқобил сифатида LLM-Модуло ёндашувини таклиф қилмоқдалар. Бунда тил моделлари фақат гипотеза генератвори сифатида ишлатилади, уларнинг тўғрилиги эса ташқи, математик жиҳатдан қатъий алгоритмлар ёрдамида текширилади. Асосий хулоса шундан иборатки, СИ моделларини антропоморфизация қилишни тўхтатиш ва уларнинг сифатини “ички нутқи” билан эмас, балки мустақил тасдиқланиши мумкин бўлган натижалари билан баҳолаш лозим.

Сунъий IntelлектТехнологияOpenAIDeepSeekТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаИлон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқдаКеча, 23:51Коинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказдиКоинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказдиКеча, 22:58Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Кеча, 22:22Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиApple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиКеча, 21:55Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаСмартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаКеча, 21:54Космик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиКосмик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиКеча, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги