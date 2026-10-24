iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари қанча?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 24 октябр ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг нархлари модел ва хотира ҳажмига қараб турлича белгиланди. iPhone ДУО моделлари 3 999 доллардан 4 799 долларгача, iPhone 18 Pro ва Pro Max қурилмалари эса 1 549 доллардан 2 999 долларгача бўлган нархларда сотилмоқда.
- Мазкур нархлар СИМ-карта турига ва рангига қараб фарқланади.
- Эслатиб ўтамиз, ушбу қийматлар ҳар соатда ўзгариши мумкин.
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари — 24 октябрь, 2026 йил
iPhone DUO
- 256 GB — 3 999 доллар
- 512 GB — 4 799 доллар
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro
- 256 GB Silver — 1 549 доллар
- 256 GB Glacier — 1 559 доллар
- 256 GB Black — 1 559 доллар
- 256 GB Burgundy — 1 559 доллар
- 512 GB — 1 819 доллар
- 1 TB — 2 899 доллар
iPhone 18 Pro Max
- 256 GB Black — 1 749 доллар
- 256 GB Silver — 1 749 доллар
- 256 GB Glacier — 1 749 доллар
- 256 GB Burgundy — 1 799 доллар
- 512 GB Black — 1 999 доллар
- 512 GB Silver — 2 019 доллар
- 512 GB Glacier — 1 999 доллар
- 512 GB Burgundy — 2 099 доллар
- 1 TB — 2 699 доллар
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro
- 256 GB Silver — 1 549 доллар
- 256 GB Glacier — 1 579 доллар
- 256 GB Black — 1 589 доллар
- 256 GB Burgundy — 1 589 доллар
- 512 GB — 1 869 доллар
- 1 TB — 2 799 доллар
iPhone 18 Pro Max
- 256 GB Glacier — 1 779 доллар
- 256 GB Black — 1 759 доллар
- 256 GB Silver — 1 759 доллар
- 256 GB Burgundy — 1 809 доллар
- 512 GB Black — 2 089 доллар
- 512 GB Silver — 2 089 доллар
- 512 GB Burgundy — 2 099 доллар
- 512 GB Glacier — 2 099 доллар
- 1 TB Black — 2 679 доллар
- 1 TB Burgundy — 2 699 доллар
- 1 TB Glacier — 2 999 доллар
- 1 TB Silver — 2 999 доллар
Эслатма: нархлар ҳар соатда ўзгариб туриши мумкин.
Изоҳлар 0
…