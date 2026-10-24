iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари қанча?

·23·Техно
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари қанча?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йил 24 октябр ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги смартфонларнинг нархлари модел ва хотира ҳажмига қараб турлича белгиланди. iPhone ДУО моделлари 3 999 доллардан 4 799 долларгача, iPhone 18 Pro ва Pro Max қурилмалари эса 1 549 доллардан 2 999 долларгача бўлган нархларда сотилмоқда.
  • Мазкур нархлар СИМ-карта турига ва рангига қараб фарқланади.
  • Эслатиб ўтамиз, ушбу қийматлар ҳар соатда ўзгариши мумкин.

iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари — 24 октябрь, 2026 йил

iPhone DUO

- 256 GB — 3 999 доллар

- 512 GB — 4 799 доллар

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 доллар

- 256 GB Glacier — 1 559 доллар

- 256 GB Black — 1 559 доллар

- 256 GB Burgundy — 1 559 доллар

- 512 GB — 1 819 доллар

- 1 TB — 2 899 доллар

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Black — 1 749 доллар

- 256 GB Silver — 1 749 доллар

- 256 GB Glacier — 1 749 доллар

- 256 GB Burgundy — 1 799 доллар

- 512 GB Black — 1 999 доллар

- 512 GB Silver — 2 019 доллар

- 512 GB Glacier — 1 999 доллар

- 512 GB Burgundy — 2 099 доллар

- 1 TB — 2 699 доллар

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

- 256 GB Silver — 1 549 доллар

- 256 GB Glacier — 1 579 доллар

- 256 GB Black — 1 589 доллар

- 256 GB Burgundy — 1 589 доллар

- 512 GB — 1 869 доллар

- 1 TB — 2 799 доллар

iPhone 18 Pro Max

- 256 GB Glacier — 1 779 доллар

- 256 GB Black — 1 759 доллар

- 256 GB Silver — 1 759 доллар

- 256 GB Burgundy — 1 809 доллар

- 512 GB Black — 2 089 доллар

- 512 GB Silver — 2 089 доллар

- 512 GB Burgundy — 2 099 доллар

- 512 GB Glacier — 2 099 доллар

- 1 TB Black — 2 679 доллар

- 1 TB Burgundy — 2 699 доллар

- 1 TB Glacier — 2 999 доллар

- 1 TB Silver — 2 999 доллар

Эслатма: нархлар ҳар соатда ўзгариб туриши мумкин.

iPhone 18AppleСмартфонлар нархи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлдиКеча 14:01iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлари14 октябр 11:15iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлари13 октябр 12:28iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлари9 октябр 12:56iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилиндиiPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди8 октябр 11:32iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 7 октябрдаги нархлари7 октябр 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари