iPhone 18 DUO, Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
20 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 туркумидаги қурилмалар учун нархлар қуйидагича. Маълумотлар iPhone DUO, 18 Pro ва 18 Pro Max моделларини қамраб олади. Айрим моделлар хотира ҳажми ва корпус рангига қараб турли нархларда таклиф қилинган.
iPhone DUO
• 256 ГБ — 3199$
• 512 ГБ — 3599$
• 1 ТБ — 5499$
• 2 ТБ — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1549$
• 256 ГБ Glacier — 1579$
• 256 ГБ Black — 1619$
• 256 ГБ Burgundy — 1629$
• 512 ГБ — 1899$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Black — 1779$
• 256 ГБ Silver — 1749$
• 256 ГБ Glacier — 1749$
• 256 ГБ Burgundy — 1719$
• 512 ГБ Black — 2149$
• 512 ГБ Silver — 2149$
• 512 ГБ Glacier — 2099$
• 512 ГБ Burgundy — 2149$
• 1 ТБ — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ Silver — 1639$
• 256 ГБ Glacier — 1609$
• 256 ГБ Black — 1699$
• 256 ГБ Burgundy — 1679$
• 512 ГБ — 1979$
• 1 ТБ — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ Glacier — 1799$
• 256 ГБ Black — 1809$
• 256 ГБ Silver — 1799$
• 256 ГБ Burgundy — 1849$
• 512 ГБ Black — 2149$
• 512 ГБ Silver — 2099$
• 512 ГБ Burgundy — 2249$
• 512 ГБ Glacier — 2099$
• 1 ТБ Black — 2949$
• 1 ТБ Burgundy — 2949$
• 1 ТБ Glacier — 3299$
• 1 ТБ Silver — 3299$
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
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