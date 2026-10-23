iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 559 доллар (Silver, Glacier, Black, Burgundy).
512 GB — 1 819 доллар.
1 TB — 2 899 доллар.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 749 доллар (Black, Silver, Glacier).
256 GB — 1 799 доллар (Burgundy).
512 GB — 1 999 доллар (Black, Glacier), 2 019 доллар (Silver), 2 099 доллар (Burgundy).
1 TB — 2 699 доллар.
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
256 GB — 1 549 доллар (Silver), 1 579 доллар (Glacier), 1 589 доллар (Black, Burgundy).
512 GB — 1 869 доллар.
1 TB — 2 799 доллар.
iPhone 18 Pro Max:
256 GB — 1 759 доллар (Black, Silver), 1 779 доллар (Glacier), 1 809 доллар (Burgundy).
512 GB — 2 089 доллар (Black), 2 099 доллар (Silver, Burgundy, Glacier).
1 TB — 2 699 доллар (Black), 2 799 доллар (Burgundy), 2 999 доллар (Glacier, Silver).
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин. Аниқ маълумот олиш учун сотувчи билан боғланиш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…