iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди

·1·Техно
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 559 доллар (Silver, Glacier, Black, Burgundy).

512 GB — 1 819 доллар.

1 TB — 2 899 доллар.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 749 доллар (Black, Silver, Glacier).

256 GB — 1 799 доллар (Burgundy).

512 GB — 1 999 доллар (Black, Glacier), 2 019 доллар (Silver), 2 099 доллар (Burgundy).

1 TB — 2 699 доллар.

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

256 GB — 1 549 доллар (Silver), 1 579 доллар (Glacier), 1 589 доллар (Black, Burgundy).

512 GB — 1 869 доллар.

1 TB — 2 799 доллар.

iPhone 18 Pro Max:

256 GB — 1 759 доллар (Black, Silver), 1 779 доллар (Glacier), 1 809 доллар (Burgundy).

512 GB — 2 089 доллар (Black), 2 099 доллар (Silver, Burgundy, Glacier).

1 TB — 2 699 доллар (Black), 2 799 доллар (Burgundy), 2 999 доллар (Glacier, Silver).

Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин. Аниқ маълумот олиш учун сотувчи билан боғланиш тавсия этилади.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAppleСмартфонлар нархи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 20 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 20 октябрдаги нархлари20 октябр 15:16iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиландиiPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди19 октябр 14:06iPhone 18 Pro Max нархлари ўзгарди: янги рўйхатiPhone 18 Pro Max нархлари ўзгарди: янги рўйхат18 октябр 12:48iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 16 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 16 октябрдаги нархлари16 октябр 15:33iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари эълон қилиндиiPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари эълон қилинди15 октябр 12:17iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлари14 октябр 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди
iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари янгиланди