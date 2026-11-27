iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 27 ноябрь кунги нархлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 27 ноябр ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги смартфонлар, жумладан iPhone ДУО, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделлари учун нархлар белгиланди.
- Қурилмалар эСИМ + эСИМ ҳамда СИМ + эСИМ версияларида тақдим этилиб, хотира ҳажми ва рангига қараб турлича қийматга эга. iPhone ДУО моделининг нархи 256 GB ҳажмли версияси учун 2849 доллардан бошланиб, 2 TB ҳажмли версияси учун 6199 долларгача етади.
2026 йил 27 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги смартфонлар, жумладан, iPhone DUO, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларининг нархлари қуйидагича. Рўйхатда eSIM + eSIM ҳамда SIM + eSIM версиялари алоҳида кўрсатилган.
iPhone DUO
• 256 ГБ: $2849
• 512 ГБ: $3399
• 1 ТБ: $5099
• 2 ТБ: $6199
eSIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: $1539
• 256 ГБ, Glacier: $1539
• 256 ГБ, Black: $1539
• 256 ГБ, Burgundy: $1539
• 512 ГБ: $1799
• 1 ТБ: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Black: $1729
• 256 ГБ, Silver: $1719
• 256 ГБ, Glacier: $1729
• 256 ГБ, Burgundy: $1689
• 512 ГБ, Black: $1999
• 512 ГБ, Silver: $2039
• 512 ГБ, Glacier: $1999
• 512 ГБ, Burgundy: $2029
• 1 ТБ: $2599
SIM + eSIM версияси
iPhone 18 Pro:
• 256 ГБ, Silver: $1589
• 256 ГБ, Glacier: $1579
• 256 ГБ, Black: $1619
• 256 ГБ, Burgundy: $1599
• 512 ГБ: $1879
• 1 ТБ: $2799
iPhone 18 Pro Max:
• 256 ГБ, Glacier: $1779
• 256 ГБ, Black: $1749
• 256 ГБ, Silver: $1769
• 256 ГБ, Burgundy: $1769
• 512 ГБ, Black: $2029
• 512 ГБ, Silver: $2079
• 512 ГБ, Burgundy: $2059
• 512 ГБ, Glacier: $2019
• 1 ТБ, Black: $2749
• 1 ТБ, Burgundy: $2749
• 1 ТБ, Glacier: $2749
• 1 ТБ, Silver: $2999
Нархлар ҳар куни ўзгариши мумкин.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…