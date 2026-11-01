iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max моделлари нархи янгиланди

·6·Техно
iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max моделлари нархи янгиланди

2026 йил 1 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги смартфонларнинг янги нархлари маълум қилинди. Қийматлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади. iPhone Duo’нинг 256 ГБ хотирали версияси 2899 доллар, 512 ГБ хотирали модели эса 3299 доллардан таклиф этилмоқда.

iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM

• 256 ГБ, Silver: 1529 доллар

• 256 ГБ, Glacier: 1529 доллар

• 256 ГБ, Black: 1529 доллар

• 256 ГБ, Burgundy: 1529 доллар

• 512 ГБ: 1799 доллар

• 1 ТБ: 2899 доллар

iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM

• 256 ГБ, Black: 1699 доллар

• 256 ГБ, Silver: 1719 доллар

• 256 ГБ, Glacier: 1739 доллар

• 256 ГБ, Burgundy: 1759 доллар

• 512 ГБ, Black: 1949 доллар

• 512 ГБ, Silver: 1979 доллар

• 512 ГБ, Glacier: 1979 доллар

• 512 ГБ, Burgundy: 1999 доллар

• 1 ТБ: 2599 доллар

iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM

• 256 ГБ, Silver: 1539 доллар

• 256 ГБ, Glacier: 1589 доллар

• 256 ГБ, Black: 1569 доллар

• 256 ГБ, Burgundy: 1569 доллар

• 512 ГБ: 1839 доллар

• 1 ТБ: 2799 доллар

iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM

• 256 ГБ, Glacier: 1739 доллар

• 256 ГБ, Black: 1729 доллар

• 256 ГБ, Silver: 1729 доллар

• 256 ГБ, Burgundy: 1809 доллар

• 512 ГБ, Black: 1999 доллар

• 512 ГБ, Silver: 2029 доллар

• 512 ГБ, Burgundy: 1999 доллар

• 512 ГБ, Glacier: 2049 доллар

• 1 ТБ, Black: 2649 доллар

• 1 ТБ, Burgundy: 2699 доллар

• 1 ТБ, Glacier: 2999 доллар

• 1 ТБ, Silver: 2999 доллар

Келтирилган нархлар 2026 йил 1 ноябрь ҳолатига тегишли. Савдо манбаси маълумотига кўра, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин. Шу сабабли хариддан олдин танланган моделнинг амалдаги нархини аниқлаштириш лозим.

iPhone 18AppleСмартфонлар нархи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари қанча?iPhone 18 смартфонларининг бугунги нархлари қанча?24 октябр 11:39iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди23 октябр 14:01iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 14 октябрдаги нархлари14 октябр 11:15iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 13 октябрдаги нархлари13 октябр 12:28iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлариiPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 9 октябрдаги нархлари9 октябр 12:56iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилиндиiPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди8 октябр 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max нархлари янгиланди: тўлиқ рўйхат
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари