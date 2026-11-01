iPhone Duo, 18 Pro ва Pro Max моделлари нархи янгиланди
2026 йил 1 ноябрь ҳолатига кўра, iPhone 18 сериясидаги смартфонларнинг янги нархлари маълум қилинди. Қийматлар хотира ҳажми, корпус ранги ва SIM-карта конфигурациясига қараб фарқ қилади. iPhone Duo’нинг 256 ГБ хотирали версияси 2899 доллар, 512 ГБ хотирали модели эса 3299 доллардан таклиф этилмоқда.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Silver: 1529 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1529 доллар
• 256 ГБ, Black: 1529 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1529 доллар
• 512 ГБ: 1799 доллар
• 1 ТБ: 2899 доллар
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Black: 1699 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1719 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1739 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1759 доллар
• 512 ГБ, Black: 1949 доллар
• 512 ГБ, Silver: 1979 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 1979 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1999 доллар
• 1 ТБ: 2599 доллар
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Silver: 1539 доллар
• 256 ГБ, Glacier: 1589 доллар
• 256 ГБ, Black: 1569 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1569 доллар
• 512 ГБ: 1839 доллар
• 1 ТБ: 2799 доллар
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 ГБ, Glacier: 1739 доллар
• 256 ГБ, Black: 1729 доллар
• 256 ГБ, Silver: 1729 доллар
• 256 ГБ, Burgundy: 1809 доллар
• 512 ГБ, Black: 1999 доллар
• 512 ГБ, Silver: 2029 доллар
• 512 ГБ, Burgundy: 1999 доллар
• 512 ГБ, Glacier: 2049 доллар
• 1 ТБ, Black: 2649 доллар
• 1 ТБ, Burgundy: 2699 доллар
• 1 ТБ, Glacier: 2999 доллар
• 1 ТБ, Silver: 2999 доллар
Келтирилган нархлар 2026 йил 1 ноябрь ҳолатига тегишли. Савдо манбаси маълумотига кўра, смартфонлар нархи ҳар куни ўзгариши мумкин. Шу сабабли хариддан олдин танланган моделнинг амалдаги нархини аниқлаштириш лозим.
Изоҳлар 0
…