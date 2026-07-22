Eldor Shomurodov: “Daha fazla futbolcumuz Avrupa'ya gitmeli”

·85·Spor
Eldor Shomurodov: “Daha fazla futbolcumuz Avrupa'ya gitmeli”

Özbekistan milli takım kaptanı Eldor Shomurodov "Nima gap?" programına konuk olarak ülke futbolunun bugünkü gelişimi ve geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Futbolcu, Özbek futbolunun daha da yükselmesi için yerel oyuncuların Avrupa kulüplerinde forma giymesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Futbolcularımız Avrupa liglerine ne kadar çok giderse, bu Özbek futbolunun gelişimine o kadar büyük katkı sağlar. Uluslararası arenada kendini gösterme, baskıyı hissetme ve güçlü takımlara karşı oynama tecrübesi artar. Sonuç olarak hem futbolcularımızın kalitesi hem de milli takımımızın seviyesi yükselir," dedi Eldor Shomurodov.

Eldor ShomurodovÖzbekistanAvrupa FutboluMilli TakımTransfer
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Charos
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