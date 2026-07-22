Dünya Kupası sonrası boşluk: Futbolseverler için yeni sezona kadar rehber

2026 Dünya Kupası sona erdiğinde, milyonlarca futbolseverin kalbinde bir boşluk oluştu. Bir ay süren yoğun mücadeleler, sürpriz sonuçlar ve heyecan dolu anların ardından günlük hayata dönmek pek çok kişi için kolay olmadı. Sosyal medyada "Dünya Kupası sonrası depresyon" terimi bile ortaya çıktı. Ancak büyük futbol tatile girmedi; aksine, kulüp düzeyinde yeni heyecanların eşiğindeyiz. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinin başlamasına daha bir aydan fazla süre olsa da futbol dünyası durulmadı. Taraftarlar için tek bir soru var: İç liglerin başlangıcına kadar olan süreyi nasıl verimli geçirebiliriz? Goal.com'un verilerine göre, futbol tutkunlarının sıkılmasına fırsat vermeyecek bir dizi prestijli turnuva ve hazırlık maçı planlandı.

Yeni sezonun ilk adımları ve prestijli turnuvalar

Sezon öncesi hazırlıklar kapsamında birçok dev takım farklı kıtalarda kontrol maçlarına çıkıyor. Özellikle İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal tarafından geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya dikkat etmek gerekiyor. 9 Ağustos'ta Londra'daki Emirates Stadyumu'nda Arsenal ile Almanya'nın Borussia Dortmund kulübü arasında Emirates Cup mücadelesi oynanacak. Bu maçın, yeni sezon öncesinde takımların form durumunu gösterecek önemli bir sınav olması bekleniyor.

Ayrıca Lionel Messi ve Mohamed Salah gibi yıldızların hayranları için de pek çok haber var. Lionel Messi MLS'deki macerasına devam ederken, Mohamed Salah Liverpool kadrosunda yeni teknik direktör yönetiminde ilk resmi maçlarına hazırlanıyor. Avrupa'nın dev kulüpleri ABD ve Asya turlarına çoktan başladı.

Liglerin başlangıcı ve eleme turları

Avrupa futboluna aç taraftarlar için İspanya La Liga 15 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Ancak ondan daha önce, 13 Ağustos'ta Suudi Arabistan Roshn Ligi başlıyor. Son yıllarda yıldızlar geçidine dönüşen bu ligin pek çok taraftarın ilgi odağında olacağı şüphesiz. İşte yakın zamanda dikkat edilmesi gereken müsabakalar:

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi eleme turları;

Emirates Cup kapsamındaki Arsenal – Borussia Dortmund maçı;

Suudi Arabistan Ligi'nin yeni sezonu;

İspanya La Liga'nın açılış maçları.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk eleme turları her zaman yüksek tempoda geçmese de, grup aşamasına kalmak için mücadele eden takımlar arasındaki rekabet taraftarları sıkmayacaktır. Dolayısıyla Dünya Kupası sonrası depresyona girmek için bir neden yok; büyük futbol çoktan geri dönüyor.