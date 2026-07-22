Estonya'da yüzlerce şirket batıyor: Milyonlarca avro kayboldu

Estonya'da işletmeler ve halk arasında ödeme güçlüğü, yani iflas vakaları son yıllarda keskin bir artış gösteriyor. Bu durum, ülkenin İflas Hizmetleri Başkanı Signe Viimsalu tarafından Başbakan Kristen Michal'a gönderilen resmi bir mektupla bildirildi.

Viimsalu, iflas vakalarındaki geniş çaplı artışın sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda sosyal istikrarı ve devlet kurumlarının işleyişini de ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı. Ona göre bu süreç, ülkenin iç güvenliği için de bir risk oluşturuyor.

Verilere göre, 2026'nın ilk altı ayında mal varlığı bulunmayan 126 iflas etmiş şirket nedeniyle alacaklılar 50 milyon avrodan fazla parayı geri alamadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025 yılı boyunca bu tür şirketlerin sayısı 192'yi bulmuş ve verdikleri mali zarar yaklaşık 74 milyon avroya ulaşmıştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 52'lik bir artış anlamına geliyor.

Şu anda mal varlığı olmayan her bir iflas etmiş şirketin ortalama ödenmemiş borcu 400 bin avroya ulaştı. Üç yıl önce bu rakam 100 bin avrodan azdı. Uzmanlar birçok durumda alacaklıların paralarını hiçbir şekilde geri alamadıklarını belirtiyor.

İflasın sonuçları devlet bütçesini de etkiliyor. Özellikle 2025 yılında İşsizlik Sigortası Fonu, mal varlığı olmayan şirketlerin çalışanlarına 1 milyon avrodan fazla tazminat ödedi. Ancak mevcut mevzuat, bu tutarın şirket yöneticilerinden tahsil edilmesine izin vermiyor.

İflas Hizmetleri'nin hesaplamalarına göre, Estonya iş dünyasındaki gizli iflas hacmi yaklaşık 18 milyar avroya ulaştı. Signe Viimsalu, bu durumun sosyal eşitsizliğin ve suç oranlarının artmasına, önemli işletmelerin faaliyetlerinin aksamasına, finansal sistemin istikrarının zayıflamasına, dış etkilere karşı savunmasızlığın artmasına ve devlet kurumlarına olan güvenin azalmasına yol açabileceği konusunda uyardı.