Estonya'da yüzlerce şirket batıyor: Milyonlarca avro kayboldu

·115·Dünya
Estonya'da yüzlerce şirket batıyor: Milyonlarca avro kayboldu

Estonya'da işletmeler ve halk arasında ödeme güçlüğü, yani iflas vakaları son yıllarda keskin bir artış gösteriyor. Bu durum, ülkenin İflas Hizmetleri Başkanı Signe Viimsalu tarafından Başbakan Kristen Michal'a gönderilen resmi bir mektupla bildirildi.

Viimsalu, iflas vakalarındaki geniş çaplı artışın sadece ekonomiyi değil, aynı zamanda sosyal istikrarı ve devlet kurumlarının işleyişini de ciddi şekilde etkileyebileceğini vurguladı. Ona göre bu süreç, ülkenin iç güvenliği için de bir risk oluşturuyor.

Verilere göre, 2026'nın ilk altı ayında mal varlığı bulunmayan 126 iflas etmiş şirket nedeniyle alacaklılar 50 milyon avrodan fazla parayı geri alamadı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025 yılı boyunca bu tür şirketlerin sayısı 192'yi bulmuş ve verdikleri mali zarar yaklaşık 74 milyon avroya ulaşmıştı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 52'lik bir artış anlamına geliyor.

Şu anda mal varlığı olmayan her bir iflas etmiş şirketin ortalama ödenmemiş borcu 400 bin avroya ulaştı. Üç yıl önce bu rakam 100 bin avrodan azdı. Uzmanlar birçok durumda alacaklıların paralarını hiçbir şekilde geri alamadıklarını belirtiyor.

İflasın sonuçları devlet bütçesini de etkiliyor. Özellikle 2025 yılında İşsizlik Sigortası Fonu, mal varlığı olmayan şirketlerin çalışanlarına 1 milyon avrodan fazla tazminat ödedi. Ancak mevcut mevzuat, bu tutarın şirket yöneticilerinden tahsil edilmesine izin vermiyor.

İflas Hizmetleri'nin hesaplamalarına göre, Estonya iş dünyasındaki gizli iflas hacmi yaklaşık 18 milyar avroya ulaştı. Signe Viimsalu, bu durumun sosyal eşitsizliğin ve suç oranlarının artmasına, önemli işletmelerin faaliyetlerinin aksamasına, finansal sistemin istikrarının zayıflamasına, dış etkilere karşı savunmasızlığın artmasına ve devlet kurumlarına olan güvenin azalmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

EstonyaEkonomiİflasAvrupaİş Dünyası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandıÇin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandıBugün, 03:02“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldı“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldıBugün, 00:26Japonya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladıJaponya'da insana domuz böbreği nakli için hazırlıklar başladıDün, 21:28Japon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandıJapon Roland Garros şampiyonu Rika Hiraki tutuklandıDün, 20:2323 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandı23 yaşındaki Mehrona Noibova'nın ölümüyle ilgili bir savcılık personeli tutuklandıDün, 20:07Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethettiAnaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethettiDün, 19:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu