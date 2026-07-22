Ağustos ayında beklenen hava durumu sürprizleri: Sıcaklıklar keskin düşecek mi?

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Ağustos ayında beklenen hava durumu sürprizleri: Sıcaklıklar keskin düşecek mi?

Ağustos ayı; iklim normallerinden sapmalar, ani sıcaklık değişimleri, sağanak yağışlar, gök gürültülü fırtınalar ve şiddetli rüzgarlarla hatırlanabilir. Sinoptikler, bu ay için ilk ve genel tahminlerini yayınladı.

Zamin.uz beklenen hava durumu manzarası ve uzmanların uyarıları hakkındaki detayları sunuyor.

Sıcak günlerden serinliğe: Ay boyunca sıcaklık dinamikleri

Moskova Meteoroloji Bürosu Baş Uzmanı Tatyana Pozdnyakova'ya göre, Ağustos ayında aylık ortalama sıcaklığın iklim normallerinden yaklaşık 1 derece yüksek olması bekleniyor. Ancak ay boyunca hava kademeli olarak serinleyecek:

  • İlk on gün: Ayın en ılık dönemi. Geceleri +13...+18 derece, gündüzleri ise +20...+25 derece sıcaklık olacak.

  • İkinci on gün: Hava hissedilir derecede serinleyecek. Geceleri +11...+16 derece, gündüzleri ise termometreler +17...+22 derecenin üzerine çıkmayacak.

  • Üçüncü on gün (Ay sonu): Sıcaklık düşmeye devam edecek. Geceleri +8...+13 derece, gündüzleri ise +15...+20 derece civarında olacak.

Keskin değişimler ve doğanın kaprisleri

«Gismeteo» portalının önde gelen meteoroloğu Leonid Starkov, Ağustos ayında gün içinde sıcaklığın aniden birkaç derece düşmesi gibi keskin değişimlerin ihtimal dışı olmadığını belirtiyor.

Başkent (Moskova) bölgesinde durumun daha da karmaşıklaşması bekleniyor:

  • Tehlikeli olaylar: Sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve şiddetli rüzgar riski yüksek.

  • Tahmin belirsizliği: Atmosferik süreçlerin karmaşıklığı nedeniyle, bu tür anormal olayların ne kadar güçlü veya yıkıcı olacağını bir ay önceden kesin olarak tahmin etmek neredeyse imkansızdır.

Uzun vadeli tahminlere neden %100 güvenilemez?

Uzmanlarbeklenen keskin değişimlerin ve gök gürültülü fırtına aktivitesinin ancak olay başlamadan 3–5 gün önce kesin olarak değerlendirilebileceğini açıklıyor.

Tatyana Pozdnyakova: «Tam olarak bu 3-5 günlük dönemde, hava durumunun karakterini belirleyen temel meteorolojik süreçler, örneğin gök gürültülü fırtınanın habercisi olan güçlü kümülonimbus bulutlarının oluşumu net bir şekilde gözlemlenebilir».

Bu nedenle, sinoptikler genel eğilimleri belirlese de, günlük planlar yapılırken olayların gelişimine yakın günlerde yayınlanan günlük hava durumu raporlarına güvenilmesi tavsiye edilir.

Ağustos ayı sıcaklık tahmini

Ağustos dönemi

Gece

Gündüz

I. on gün (Ay başı)

+13°C ... +18°C

+20°C ... +25°C

II. on gün (Ay ortası)

+11°C ... +16°C

+17°C ... +22°C

III. on gün (Ay sonu)

+8°C ... +13°C

+15°C ... +20°C

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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