Çin'in Gravity-1 roketi deniz platformundan başarıyla fırlatıldı

·44·Teknoloji
Çin'in Gravity-1 roketi deniz platformundan başarıyla fırlatıldı

Çinli özel havacılık ve uzay şirketi Orienspace, bir başarıya daha imza attı. 22 Temmuz sabahının erken saatlerinde, katı yakıtlı Gravity-1 (Yinli-1) roketinin üçüncü fırlatılışı başarıyla gerçekleştirildi. Bu kalkış, sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda gerçekleştirildiği yerle de dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Roket, Doğu Çin Denizi sularında bulunan devasa DFHTG deniz platformundan havalandı. Ixbt.com verilerine göre fırlatma, Taşkent saatiyle sabah 07:54'te gerçekleşti. Görev kapsamında roket, alçak dünya yörüngesine toplam dokuz adet uyduyu başarıyla yerleştirdi.

Teknik yetenekler ve taşıma kapasitesi

Gravity-1, günümüzde dünyanın en güçlü katı yakıtlı roketlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 400 ton kalkış ağırlığına ve 30 metre yüksekliğe sahip. Roketin motorları uçuş sırasında yaklaşık 600 ton itme kuvveti üretebiliyor, bu da ağır yükleri uzaya taşımasına olanak tanıyor.

Bu roket, alçak dünya yörüngesine 6,5 tona kadar, güneş eşzamanlı yörüngeye ise 4,2 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Bu görevde altı adet Dongpo cihazının yanı sıra Xiguang-2-01, Tianyi-49 ve Zidingxiang-3 gibi bilimsel ve teknik amaçlı uydular hedeflerine ulaştırıldı.

Hazırlık sürecindeki değişiklikler

Dikkat çekici bir nokta, Orienspace uzmanlarının uçuşlar arasındaki süreyi önemli ölçüde kısaltmayı başarmış olmasıdır. İkinci ve üçüncü fırlatmalar arasında yaklaşık dokuz ay geçti. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ilk uçuştan sonra ikinci göreve hazırlanmak için 21 ay gerekmişti.

Hazırlık sürecinin hızlanması, fırlatma altyapısının iyileştirilmesi ve yenilenmesi çalışmalarının verimli bir şekilde yürütüldüğünü gösteriyor. Deniz platformunun kullanılması, Çin'in fırlatma coğrafyasını genişletmesine ve yerleşim yerleri üzerinden uçuşla ilgili riskleri azaltmasına olanak tanıyor.

Özel uzaycılık alanındaki bu tür başarılar, Çin'in küresel uzay pazarındaki konumunu daha da güçlendiriyor. Gravity-1 gibi roketlerin, ticari uyduların yörüngeye fırlatılma maliyetini düşürmesi ve uzaya erişim imkanlarını kolaylaştırması bekleniyor.

ÇinUzayRoketOrienspaceGravity-1
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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