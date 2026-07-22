Dünya Kupası sonrası boşluk: Futbolseverleri neler bekliyor?

2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte milyonlarca futbolseverin kalbinde bir boşluk oluştu. Bir ay süren yoğun mücadeleler, sürpriz sonuçlar ve heyecan dolu anların ardından taraftarlar arasında "Dünya Kupası sonrası depresyonu" olarak adlandırılan bir durum gözlemleniyor. Bu klinik bir teşhis değil, büyük bir turnuva sonrasındaki alışılagelmiş bir özlem hissidir. Ancak futbol dünyası durmadı ve önümüzdeki haftalarda bizi ilginç olaylar bekliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Avrupa'nın büyük liglerinin başlamasına daha bir ay olsa da futbolsuz kalmaya gerek yok. Goal.com verilerine göre, taraftarların ilgisini çekecek ilk büyük ligler ağustos ortasında kapılarını açıyor. Özellikle İspanya La Liga 15 Ağustos'ta başlarken, Suudi Arabistan Roshn Ligi daha da erken, yani 13 Ağustos'ta yeni sezona start veriyor.

Kulüpler arası dostluk ve prestijli turnuvalar

Yeni sezona hazırlık kapsamında birçok dev takım kendi aralarında hazırlık maçları yapıyor. Bu maçlar sadece fiziksel durumu geri kazanmak için değil, aynı zamanda yeni transferleri test etmek için de iyi bir fırsat. Özellikle İngiltere Premier League'in son şampiyonu Arsenal 'in geleneksel olarak düzenlediği Emirates Cup turnuvası bu yıl özel bir önem taşıyor.

9 Ağustos'ta Londra ekibi Arsenal, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını kendi sahasında ağırlayacak. Bu karşılaşma yeni sezon öncesi takımların ne kadar hazır olduğunu gösterecek. Lionel Messi ve Mohamed Salah gibi yıldızların hayranları için de bu dönem sıkıcı geçmeyecek, çünkü kulüpleri çeşitli uluslararası turnuvalarda yer almaya devam ediyor.

Ayrıca Ağustos ayı başında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin eleme turları da devam edecek. Bu aşamada dev takımlar henüz sahaya çıkmasa da, Avrupa futbolunun atmosferini hissetmek isteyenler için bu harika bir fırsat. Küçük kulüplerin grup aşamasına çıkma yolundaki mücadelesi her zaman kıran kırana geçmesiyle bilinir.

Özetle, futbolseverler için ara çok uzun sürmeyecek. Aşağıdaki tarihleri not etmekte fayda var:

9 Ağustos: Emirates Cup kapsamında Arsenal - Borussia Dortmund maçı;

13 Ağustos: Suudi Arabistan Ligi başlangıcı;

15 Ağustos: İspanya La Liga yeni sezon açılışı.

Bu turnuvalar sayesinde taraftarlar Dünya Kupası sonrası oluşan özlemlerini giderebilir ve sevdikleri yıldızların yeni zaferlerine tanıklık edebilirler. Futbol sezonu en heyecanlı dönemine girmek üzere.