Siber güvenlikte yeni dönem: Glow girişimi 1,2 milyar dolar değerlemeyle pazara girdi

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, siber güvenlik alanında yeni tehditleri beraberinde getiriyor. Bu bağlamda, Meta ve Snowflake şirketlerinin eski yöneticileri tarafından kurulan Glow girişimi faaliyetlerini duyurdu. Şirket henüz gelir rakamlarını açıklamadan yatırımcılar tarafından 1,2 milyar dolar değerlemeyle fiyatlandırıldı ve siber güvenlik dünyasının yeni “unicorn”u (değeri 1 milyar doları aşan girişim) oldu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Palo Alto merkezli bu girişim, A serisi yatırım turunda 180 milyon dolar fon toplamayı başardı. Finansman sürecine Sequoia Capital, Cyberstarts, Greenoaks ve Redpoint Ventures gibi prestijli risk sermayesi fonları katıldı. ixbt.com verilerine göre bu yatırım, işletmelerin çalışanlar tarafından kullanılan cihazları (endpoint) koruma sistemini kökten değiştirmeye odaklanacak.

Yapay zeka çağında güvenlik sorunları

Günümüzde bilgisayar korsanları; kimlik avı (phishing) saldırılarını otomatize etmek, kötü amaçlı yazılımlar geliştirmek ve karmaşık siber saldırılar gerçekleştirmek için üretken yapay zekadan yoğun bir şekilde yararlanıyor. Özellikle Anthropic şirketinin Mythos AI modelini tanıtmasının ardından, yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulma ve bunları istismar etme imkanlarının arttığına dair endişeler güçlendi. Glow, tam da bu yeni nesil tehditlere karşı koymayı hedefliyor.

Glow platformu; şirket çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarında, sunucularında ve diğer bağlı cihazlarında çalışan yazılımları, AI-agent'ları ve geliştirici araçlarını denetler. Sistem, özel yapay zeka ajanları yardımıyla kurumsal ortamı sürekli olarak haritalandırır, gerçek zamanlı olarak riskleri değerlendirir ve güvenlik politikalarını sıkı bir şekilde denetler.

Deneyimli ekip ve yenilikçi yaklaşım

Girişimin kurucuları arasında Meta'nın eski başkan yardımcısı Roi Tiger, Snowflake siber güvenlik stratejisi lideri Omer Singer ve Claroty araştırma bölümü başkanı Ophir Arie yer alıyor. Roi Tiger'ın belirttiğine göre, son on yılda tüm veriler bulut teknolojilerine taşınmış olsa da, artık yapay zeka doğrudan kullanıcı cihazlarına (endpoint) giriş yapıyor. Bu durum, koruma yöntemlerinin güncellenmesini gerektiriyor.

Glow şu anda platformunu desteklemek için Anthropic ve Google tarafından sunulan Gemini modellerinden yararlanıyor. Ayrıca girişim, bu modellerin güvenilirliğini artırmak ve kurumsal bağlama uyarlamak için kendi özel yazılımını geliştirdi. Sistem şu anda aşağıdaki görevleri başarıyla yerine getiriyor:

Zararlı npm paketlerinin yüklenmesinin durdurulması;

Şüpheli yazılımları indirmeye çalışan AI-agent'ların tespit edilmesi;

Güvenlik araçlarının çalışmadığı veya kısıtlı olduğu cihazların bulunması.

Glow pazarda CrowdStrike, Microsoft ve SentinelOne gibi devlerle rekabet etmek zorunda kalacak. Ancak geleneksel sistemler genellikle risk oluştuktan sonra onu tespit etmeye odaklanırken, Glow zararlı yazılımların ve AI-agent'ların kurumsal ortama girişini önlemeye (önleyici koruma) ağırlık veriyor. Girişimin şu anda sağlık, perakende ve finans sektörlerinde on binlerce cihazı kapsayan büyük müşterileri bulunuyor.