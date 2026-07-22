Türkiye'deki bir otelde turistler toplu halde zehirlendi

·123·Dünya
Türkiye'deki bir otelde turistler toplu halde zehirlendi

Türkiye'nin Alanya şehrindeki beş yıldızlı bir otelde Rus turistlerin toplu halde hastalanması üzerine soruşturma başlatıldı. Olayın ardından Rospotrebnadzor, Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bilgi ve soruşturma sonuçlarını talep etti.

İlk raporlara göre, aralarında çocukların da bulunduğu ondan fazla misafirde zehirlenme veya bakteriyel enfeksiyona benzer semptomlar görüldü. Hastalığın kesin nedeni henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Türkiye'ye resmi talep gönderildi

Rospotrebnadzor, Telegram kanalında Alanya'daki olayla ilgili olarak Türkiye Sağlık Bakanlığı'na başvurduğunu duyurdu.

Rus tarafı, otelde yürütülen denetim, turistlerin hastalanma nedenleri ve laboratuvar analiz sonuçları hakkında resmi bilgi bekliyor.

Benzer bir talep Rus Tur Operatörleri Birliği'ne de iletildi. Bu sayede otele tur satan şirketlerden turistlerin durumu ve olayın detayları hakkında ek bilgi alınması planlanıyor.

Hangi otelden bahsediliyor?

Haberlerde Alanya'daki beş yıldızlı World Star Beach Resort & Spa otelinden bahsediliyor.

Shot Telegram kanalının bilgilerine göre, aralarında çocukların da bulunduğu ondan fazla tatilcide sağlık sorunları ortaya çıktı. Misafirlerden biri, hastalığın havuzdaki bakteriyel kirlenmeden kaynaklanmış olabileceğini tahmin etti.

Ancak bu versiyon henüz laboratuvar analizleri veya resmi soruşturma sonuçlarıyla doğrulanmadı.

Ayrıca bazı turistlerin otel odalarındaki hijyen durumundan şikayetçi olduğu belirtiliyor. Otel, 15 Haziran'da tadilat çalışmalarının ardından yeniden açılmıştı.

Turistlere ne tavsiye edildi?

Rospotrebnadzor, Türkiye'de tatil yapan vatandaşlara kişisel hijyen ve gıda güvenliği kurallarına sıkı sıkıya uymalarını tavsiye etti.

Özellikle turistlere şunlar önerildi:

  • yemekten önce ellerin iyice yıkanması;

  • kamusal alanlardan döndükten sonra hijyen kurallarına uyulması;

  • sadece şişelenmiş veya kaynatılmış su tüketilmesi;

  • havuzda yüzerken su yutmamaya dikkat edilmesi;

  • enfeksiyon belirtileri olan kişilerle yakın temastan kaçınılması.

Kusma, ishal, ateş veya şiddetli halsizlik gibi belirtiler görülmesi durumunda derhal bir doktora başvurulması gerektiği vurgulandı.

Kuşadası'nda da 30 kişi tıbbi yardım istedi

Bu, Türkiye'deki tatil beldelerinde yaşanan tek olay değil. 12 Temmuz'da Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde 30 müşteri, akut zehirlenme belirtileriyle tıbbi yardım talebinde bulundu.

Olayın ardından uzmanlar, oteldeki gıda ürünlerinden ve su sisteminden laboratuvar incelemesi için numuneler aldı.

Bu iki olay arasında bir bağlantı olduğuna dair bilgi bulunmuyor. Her vaka için soruşturmalar ayrı ayrı yürütülüyor.

Soruşturma sonuçları bekleniyor

Alanya'daki otelde turistlerin tam olarak neden hastalandığı henüz açıklanmadı. Gıda, içme suyu, havuz veya diğer hijyenik faktörlerden hangisinin ana neden olduğu analizlerden sonra belli olacak.

Şu anda tüm dikkatler, Türkiye'deki resmi makamların sonuçlarına ve oteldeki hijyen denetiminin sonuçlarına çevrilmiş durumda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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