Eski Bakan Koçkorov'un ABD'de kurye olarak çalıştığı ortaya çıktı

·10·Dünya
Eski Bakan Koçkorov'un ABD'de kurye olarak çalıştığı ortaya çıktı

Kırgızistan'ın eski Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ulugbek Koçkorov'un ABD'de kuryelik yaptığına dair haberler yayıldı. Yerel medya bunu duyurdu.

Sosyal medyada geniş çapta yayılan videoda görülen erkeği, kullanıcılar ve gönderinin yazarı Kırgızistan Jogorku Keneş'in eski milletvekili Ulugbek Koçkorov olarak tanımlıyor. Görüntülerde, çeşitli paketleri aracının bagajına yerleştirdiği görülüyor.

Gönderi yazarlarının belirttiğine göre, Koçkorov şu anda ABD'de Amazon şirketinde kurye olarak çalışıyor.

Söz konusu video sosyal medyada aktif tartışmalara yol açtı. Birçok kullanıcı, her türlü dürüst çalışmanın değerli ve saygıyı hak ettiğini vurguladı. Bazıları ise onun siyasi faaliyetini ve devlet yönetimindeki rolünü hatırlattı.

Açık kaynaklardaki bilgilere göre, Ulugbek Koçkorov 'Ata-Jurt' partisi temsilcisi olarak V. dönem Jogorku Keneş milletvekiliydi. Ayrıca 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katıldı.

Ekim 2018'de Koçkorov, Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarak atandı. Daha sonra, 2020 yılında 'Birimdik' partisinden parlamento seçimlerine aday oldu.

Ülkede 2020 sonbaharında yaşanan siyasi olayların ardından bakanlık görevinden alındı.

Bazı yayınların verdiği bilgilere göre, Ulugbek Koçkorov son birkaç yıldır ailesiyle Chicago'da yaşıyor. Ancak mevcut çalışma hayatı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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