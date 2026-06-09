İsrail'deki Özbekistan vatandaşları tehlike konusunda uyarıldı

·2·Dünya
İsrail'deki Özbekistan vatandaşları tehlike konusunda uyarıldı

İsrail'deki Özbekistan Büyükelçiliği, ülke sınırları içindeki vatandaşları güvenlik durumunun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.

Bu ülkede bulunan Özbekistan vatandaşlarından dikkatli olmaları istendi. Büyükelçilik, tüm vatandaşları İsrail Arka Cephe Komutanlığı tarafından verilen talimatlara sıkı sıkıya uymaya çağırdı.

Güvenliğin sağlanması amacıyla aşağıdakiler tavsiye edildi:

— sürekli olarak korunaklı yerlere yakın bölgelerde bulunmak;
— hava saldırısı alarmı veya sireni çaldığında derhal sığınağa girmek;
— Arka Cephe Komutanlığı izin vermedikçe sığınağı terk etmemek;
— resmi duyuruları ve acil durum talimatlarını kesintisiz takip etmek.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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