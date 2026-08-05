SpaceX, Tesla şirketinden yüz milyonlarca dolarlık batarya satın aldı

Elon Musk’ın yönettiği SpaceX, bu yıl Tesla tarafından üretilen Tesla Megapack endüstriyel ölçekli enerji depolama ünitelerinin satın alımını önemli ölçüde artırdı. Salı günü yayımlanan mali rapora göre şirket, bu bataryalar için yalnızca ikinci çeyrekte 295 milyon dolar harcadı; yıl başından bu yana toplam satın alım tutarı ise 329 milyon dolara ulaştı. Techcrunch.com haberine göre .

Bu büyük anlaşmalar, Elon Musk’a ait şirketlerin birbirine ne kadar sıkı bağlarla bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Musk’ın aynı anda hem SpaceX hem de Tesla’yı yönettiği ve bu şirketlerin başlıca hissedarlarından biri olduğu biliniyor. Ayrıca yapay zekâ alanında faaliyet gösteren xAI girişimi, daha önce Musk’ın sosyal medya platformu X’i bünyesine katmıştı. Bu yılın başında ise SpaceX’in xAI’yi kendi bünyesine kattığı açıklanmıştı.

Yapay zekâ merkezleri ve bataryaların rolü

Uzmanlara göre bu endüstriyel ölçekli bataryalar, esas olarak xAI’nin veri merkezlerinde kullanılmak üzere kuruluyor. xAI, SpaceX ile birleşmeden önce de sunucu merkezleri için 430 milyon dolar değerinde Tesla Megapack üniteleri satın almıştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse xAI, bu yılın ilk çeyreğinde yalnızca 34 milyon dolar değerinde aynı tür ekipman satın almıştı.

Ayrıca düzenleyici belgelere dayandırılan haberlere göre SpaceX, Aralık 2025 itibarıyla üreticinin tavsiye edilen perakende fiyatı üzerinden toplam 131 milyon dolar değerinde Tesla Cybertruck elektrikli araç da satın aldı. Bu tür büyük ölçekli alımlar, şirketler arası iş birliğinin ne kadar kapsamlı yürütüldüğünü gösteriyor.

Enerji tedarikinde kritik görevler

xAI, veri merkezlerine enerji sağlamak için çoğunlukla doğal gazdan, özellikle de Colossus projesinin yakınındaki bölgede bulunan onlarca türbinden yararlansa da Tesla Megapack gibi büyük bataryalar altyapının önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Bu bataryalar yalnızca bir saniye içinde devreye giren yedek güç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda grafik işlemcilerin en yüksek güç talebinde bulunduğu anlarda ek enerji sunuyor.

Yapay zekâ merkezlerinin elektrik ihtiyacı, model eğitimi ve sorgu işleme süreçlerine bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu tür ani artışlar, yerel kamu hizmeti sağlayıcıları için ek maliyetlere yol açabilir veya bölgedeki jeneratörleri aşırı yükleyebilir. Bataryalar ise bu dalgalanmaları dengeleyerek maliyetleri azaltmaya ve veri merkezlerinin kesintisiz çalışmasını sağlamaya yardımcı oluyor.