Nadir genetik değişim: Hindistan ormanlarında ender kara kaplanlar yaşıyor

Görünüşüyle fantastik film karakterini andıran "kara kaplanlar" gerçekten var. Tamamen siyah değiller; psödomelanistik kaplanlar olarak biliniyorlar.

Bu nadir hayvanlara çoğunlukla Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Similipal Kaplan Koruma Alanı'nda rastlanıyor. Siyah çizgileri, sıradan kaplanlarınkinden çok daha geniş ve birbirine daha yakın. Bu nedenle vücutlarındaki turuncu rengin büyük bölümü görünmez hâle geliyor.

Uzmanlar bu görünümü nadir bir genetik değişimle ilişkilendiriyor. Kaplan uzaktan neredeyse tamamen siyah görünse de yakından sarı tüyleri ve genişlemiş çizgileri ayırt edilebiliyor.

Similipal'deki bu kaplanlar, dünyanın en nadir büyük kedilerinden biri sayılıyor. Vahşi doğada sayıları oldukça azalmış durumda.